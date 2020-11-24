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Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов

Корупція політиків, які не хочуть, щоб хтось бачив їхні статки і майно, просто зараз вбиває людей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота Держказначейства в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. І це ще без видатків на локдаун", - йдеться в повідомленні.

Нефьодов наголосив, що проблеми з бюджетом через те, що немає співпраці з МВФ.

"Бо "кляті іноземці" вимагають запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство, а також прийняти реалістичний бюджет на 2021. А ОАСК чогось не розпускається, повноваження НАЗК перевіряти декларації чиновників не відновлюються, а хотєлкі депутатів у проєкті бюджету на 2021 чогось зростають", - зазначив ексглава Держмитслужби.

Крім того, Нефьодов додав, що "медичний менеджмент часто на рівні "дупа тотальна".

"І якщо ви чули вираз "корупція вбиває" - то оце про цю ситуацію взагалі-то. Корупція в судах, корупція політиків, які не хочуть, аби хтось бачив їхні статки і маєтки, прямо зараз вбиває людей..." - підсумував Нефьодов.

Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра економіки Павло Кухта повідомив, що непрофінансовані видатки державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Проблема одна - отсуствие мозга у 73 % прастова нарида весной 2019 года.
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24.11.2020 09:22
+13
"Проблемы с Госбюджетом из-за отсутствия сотрудничества с МВФ и антикоррупционного законодательства, - Нефьодов"

О, "***-боба"(С), так вот, оказывается, кто виноват, что денег нет, МВФ клятый бабок не отсыпал Слугам Народа.
А я то думала, кого же Слуги Народа обвинят во всех грехах, может, планету Нибиру?
Нет, оказывается, виноват МВФ.
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24.11.2020 09:26
+11
Проблема одна-зеленое недоразумение!
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24.11.2020 09:24
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проблема с бюджетом в некомпетентном правительстве
Проблемы с Госбюджетом из-за отсутствия сотрудничества с МВФ и антикоррупционного законодательства, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 472
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24.11.2020 09:20 Відповісти
Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1409
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24.11.2020 09:42 Відповісти
Писец, стыдоба...!
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24.11.2020 10:32 Відповісти
смотри как прозрел...а пока работал-помалкивал...
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24.11.2020 09:21 Відповісти
Проблема одна - отсуствие мозга у 73 % прастова нарида весной 2019 года.
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24.11.2020 09:22 Відповісти
Так там и щас мозга нет.
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24.11.2020 10:15 Відповісти
Проблема одна-зеленое недоразумение!
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24.11.2020 09:24 Відповісти
так может народу взять и убить коррупцию, что бы она нас неубила? коррупционера на гиляку!!!
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24.11.2020 09:24 Відповісти
"Проблемы с Госбюджетом из-за отсутствия сотрудничества с МВФ и антикоррупционного законодательства, - Нефьодов"

О, "***-боба"(С), так вот, оказывается, кто виноват, что денег нет, МВФ клятый бабок не отсыпал Слугам Народа.
А я то думала, кого же Слуги Народа обвинят во всех грехах, может, планету Нибиру?
Нет, оказывается, виноват МВФ.
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24.11.2020 09:26 Відповісти
Подождите, зайчики зелененькие, вы же начали "бубочкину" каденцию с того, что "дефолт- это хорошо", как сказал Беня?
Что же вы сейчас не радуетесь, ведь дефолт - это так хорошо?
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24.11.2020 09:27 Відповісти
Каденція почалась ще раніше, коли Гола баротька послав МВФ вжопу.
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24.11.2020 09:40 Відповісти
Прибарахлились рєбята.
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24.11.2020 09:27 Відповісти
А як вдавалсь Гросі ще й сундучити бабло в казну і діри в бюдеті не було? Зелені нездари з трускавецькими дипломами.
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24.11.2020 09:38 Відповісти
Кое кто любит рассказывать о "эмвээфовском рабстве" в которое толкают Украину.
Да, кредиты под 3% годовых и требования бороться с коррупцией и воровством - это рабство
А как тогда называется 15% кредита в ваших банках и грабеж бюджета?
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24.11.2020 09:38 Відповісти
Это из-за того,что мальчик в штанишках послал МВФ в жопу, а теперь сопли вытирает и хныкаетПроблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4224
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24.11.2020 09:40 Відповісти
Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5079
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24.11.2020 09:40 Відповісти
да какаяразніца ізза чего... от же кляті шоколані підбарижники засланці дайтє бубочкє ісчо хотяби 100 днєй і ночєй
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24.11.2020 09:45 Відповісти
Зеленский: "Возвращаю вам Украину... Это не я, я не виноват, вы все видели - я ничего не делал..."Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3697
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24.11.2020 09:48 Відповісти
Зе ситуэйшн дэжавю! Как в ноябре-декабре 2013 + вирус.
Урали все,что смогли. $ держат стабильным для удобства вывоза остатков.
Ведь выводить гривну гораздо приятнее при обменном курсе 8(28),а бодро вывели 580 лярдов гр. (А это ~ 23 лярда $!!!)По курсу 25! Но! Кто не успел - тот опоздал! Выводит по 28 остатки,ибо может быть и 70!
Янек с Азировым плачут на расее,то что они с трудом вытянули за 4года - Зеля & К°95 ударно украли за ОДИН ГОД!
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24.11.2020 09:55 Відповісти
Не через те, що з червня 2019 почалося знищення економіки? Не через те, що ви за 5 місяців проср.али всі гроші з буджету? Не черз те, що попередні кредити МВФ та СБ були розікрадені? І на "велике крадівництво". Не через розквіт корупції і повернення корупційних схем часів януковоча? Не через мільйонні і мільярдні відшкодування, " постраждалим" від Порошенка, оліхархам, суддям, ригам? Що там з виплатою компенсацій і пенсій, за 5 років, нашимлюдям з ордло? Виплатили? Чи не тому на єдиному казначейському захунку залишилось 12 млрд, зі 130? Не через узурпацію і руйнацію ВАЗеленським всіх гілок влади?
МВФ поганий.
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24.11.2020 10:03 Відповісти
""Потому что "проклятые иностранцы" требуют запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство, а также принять реалистичный бюджет на 2021. А ОАСК чего-то не распускается, полномочия НАПК проверять декларации чиновников не восстанавливаются, а хотелки депутатов в проекте бюджета на 2021 почему-то растут",
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24.11.2020 10:26 Відповісти
Там вже взагалі нічого не залишилось! Шмигаль кричить "друкуйте бабілшо", а НБУ щось не хоче - каже - тоді і в 21 нічого не отримаємо...
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24.11.2020 10:37 Відповісти
Проблема с Гос.бюджетом из-за зелёных долб@****! Такой казна не была даже после бегства Яныка! Но, ведь главное, что не Порох и ведь не хуже! Всё верно, кретины зелёные?
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24.11.2020 10:29 Відповісти
А чего же Нефедов не навел порядок на таможне? Пока был при власти? Так все эти бывшие когда лишаются должностей вдруг прозревают.
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24.11.2020 11:11 Відповісти
Одна проблема, корневая, отсутствие антикоррупционного законодательства, - отказ МВФ это уже следствие, а не причина...
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24.11.2020 11:33 Відповісти
Еще раз напомню, что МВФ по факту отказал Украине еще в сентябре, когда с этим самым законодательством проблем еще не было. А Сологуб предупреждал о том, что это может произойти, еще в июле. Но до некоторых это слишком долго доходит. Конечно, ведь по отчетам Бубочки все у нас хорошо. МВФ не дает денег просто так. Он дает деньги на определенные цели на определенных условиях. Условия выполнены не были. Вы прошлый транш с толком использовали? Экономика выросла? Или может быть темпы падения, ниже чем в Европе? Нет! Так о каком новом транше идет речь? Ну не верят они видосикам!
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24.11.2020 21:03 Відповісти
 
 