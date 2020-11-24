Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов
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Корупція політиків, які не хочуть, щоб хтось бачив їхні статки і майно, просто зараз вбиває людей.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Робота Держказначейства в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. І це ще без видатків на локдаун", - йдеться в повідомленні.
Нефьодов наголосив, що проблеми з бюджетом через те, що немає співпраці з МВФ.
"Бо "кляті іноземці" вимагають запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство, а також прийняти реалістичний бюджет на 2021. А ОАСК чогось не розпускається, повноваження НАЗК перевіряти декларації чиновників не відновлюються, а хотєлкі депутатів у проєкті бюджету на 2021 чогось зростають", - зазначив ексглава Держмитслужби.
Крім того, Нефьодов додав, що "медичний менеджмент часто на рівні "дупа тотальна".
"І якщо ви чули вираз "корупція вбиває" - то оце про цю ситуацію взагалі-то. Корупція в судах, корупція політиків, які не хочуть, аби хтось бачив їхні статки і маєтки, прямо зараз вбиває людей..." - підсумував Нефьодов.
Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра економіки Павло Кухта повідомив, що непрофінансовані видатки державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.
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О, "***-боба"(С), так вот, оказывается, кто виноват, что денег нет, МВФ клятый бабок не отсыпал Слугам Народа.
А я то думала, кого же Слуги Народа обвинят во всех грехах, может, планету Нибиру?
Нет, оказывается, виноват МВФ.
Что же вы сейчас не радуетесь, ведь дефолт - это так хорошо?
Да, кредиты под 3% годовых и требования бороться с коррупцией и воровством - это рабство
А как тогда называется 15% кредита в ваших банках и грабеж бюджета?
Урали все,что смогли. $ держат стабильным для удобства вывоза остатков.
Ведь выводить гривну гораздо приятнее при обменном курсе 8(28),а бодро вывели 580 лярдов гр. (А это ~ 23 лярда $!!!)По курсу 25! Но! Кто не успел - тот опоздал! Выводит по 28 остатки,ибо может быть и 70!
Янек с Азировым плачут на расее,то что они с трудом вытянули за 4года - Зеля & К°95 ударно украли за ОДИН ГОД!
МВФ поганий.