Проблеми з Держбюджетом через відсутність співпраці з МВФ і антикорупційного законодавства, - Нефьодов

Корупція політиків, які не хочуть, щоб хтось бачив їхні статки і майно, просто зараз вбиває людей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота Держказначейства в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. І це ще без видатків на локдаун", - йдеться в повідомленні.

Нефьодов наголосив, що проблеми з бюджетом через те, що немає співпраці з МВФ.

"Бо "кляті іноземці" вимагають запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство, а також прийняти реалістичний бюджет на 2021. А ОАСК чогось не розпускається, повноваження НАЗК перевіряти декларації чиновників не відновлюються, а хотєлкі депутатів у проєкті бюджету на 2021 чогось зростають", - зазначив ексглава Держмитслужби.

Крім того, Нефьодов додав, що "медичний менеджмент часто на рівні "дупа тотальна".

"І якщо ви чули вираз "корупція вбиває" - то оце про цю ситуацію взагалі-то. Корупція в судах, корупція політиків, які не хочуть, аби хтось бачив їхні статки і маєтки, прямо зараз вбиває людей..." - підсумував Нефьодов.

Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра економіки Павло Кухта повідомив, що непрофінансовані видатки державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.

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