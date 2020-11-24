Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус
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З появою вакцини проти коронавірусу COVID-19 виник ризик того, що бідні верстви населення не зможуть отримати ліки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
"Нині існує великий ризик того, що найбідніші і найвразливіші будуть розтоптані в гонитві за вакциною", - цитують Гебреєсуса західні ЗМІ.
Він зазначив, що влада всіх країн має справедливо розподілити вакцину для всіх верств населення.
Нагадаємо, раніше Гебреєсус повідомив, що нещодавні доповіді про ефективність застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу дають підстави для надії на закінчення пандемії.
Топ коментарі
+7 OA
показати весь коментар24.11.2020 09:24
+5 Старый зольдат
показати весь коментар24.11.2020 09:22
+4 Tommy Lee
показати весь коментар24.11.2020 09:48
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Вже при 75-80% відсотків вакцинованих навіть такою вакциною цю епідемію можна зупинити, і чим більший відсоток вакцинованих - тим швидше її зупинять.
Их надо было розгой да плетьми.
А вот теперь ни воинства, ни храмов,
И мается Россия их детьми.
Пусть обратиться к СССР, там любили нищебродам африканским помогать за "пролетарскую революцию".
Ліваки- не люди!
нипорядок
С такой фамилией, Главарь ВОЗа должен молиться, а не уповать на какую-то еретическую "вакцину"