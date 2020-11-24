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Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
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вакцина (3528) ВООЗ (710) карантин (16095) Гебреєсус (166) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус

З появою вакцини проти коронавірусу COVID-19 виник ризик того, що бідні верстви населення не зможуть отримати ліки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Нині існує великий ризик того, що найбідніші і найвразливіші будуть розтоптані в гонитві за вакциною", - цитують Гебреєсуса західні ЗМІ.

Він зазначив, що влада всіх країн має справедливо розподілити вакцину для всіх верств населення.

Нагадаємо, раніше Гебреєсус повідомив, що нещодавні доповіді про ефективність застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу дають підстави для надії на закінчення пандемії.

Також читайте: ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Опять денег, что ли, просит эфиоп на Африку?
Пусть обратиться к СССР, там любили нищебродам африканским помогать за "пролетарскую революцию".
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24.11.2020 09:24
+5
А разьве в истории человечества было по другому?
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24.11.2020 09:22
+4
Саме так. Це комуняцьке рило, ставленик Китаю, знову хоче бути добрим коштом инших. Від своєї немалої платні не відмовляється.
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24.11.2020 09:48
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А разьве в истории человечества было по другому?
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24.11.2020 09:22 Відповісти
Ніколи. Окрім невеличкого зігзагу у 1917. Тоді не тих розтоптали.
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24.11.2020 09:28 Відповісти
взагалі-то забавна ситуація з тією вакциною... зараз смертність від цією хвороби становить від 2 до 5%... найперспективніша вакцина дає еффективність у 95% ))))
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24.11.2020 09:59 Відповісти
Тут процент на процент рахується- ти хоч школу закінчив.
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24.11.2020 10:11 Відповісти
Ви порівнюєте смертність з ефективністю вакцини? Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6635
Вже при 75-80% відсотків вакцинованих навіть такою вакциною цю епідемію можна зупинити, і чим більший відсоток вакцинованих - тим швидше її зупинять.
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24.11.2020 10:34 Відповісти
Наверно, зря жалел Деникин хамов -
Их надо было розгой да плетьми.
А вот теперь ни воинства, ни храмов,
И мается Россия их детьми.
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24.11.2020 10:15 Відповісти
Опять денег, что ли, просит эфиоп на Африку?
Пусть обратиться к СССР, там любили нищебродам африканским помогать за "пролетарскую революцию".
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24.11.2020 09:24 Відповісти
Саме так. Це комуняцьке рило, ставленик Китаю, знову хоче бути добрим коштом инших. Від своєї немалої платні не відмовляється.
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24.11.2020 09:48 Відповісти
это да. нету такого людоеда и/или маньяка в мире, который бы не дружил с совком/Рашкой. И ведь это не прикол - все говно мира кормил совок, а быдлобабушки до сих пор томно хрипят - Ах какая была срана. Вот пойдешь в магазин бывало, всего три часа в очереди(а мужики то какие в очереди, главное платье надо уметь шить правильно Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 5259 ) - и возвращаешься в барак с аппетитным кусочком масла или колбасы.)
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24.11.2020 10:02 Відповісти
Нам не загрожує, бо в нас є йермак-мієлованов.
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24.11.2020 09:25 Відповісти
Глава ВОЗ как обычно, озабочен выдуманными проблемами вместо реальных. Основная группа риска по ковиду, это люди в возрасте, а также люди с метаболическими нарушениями и хроническими заболеваниями. Всё перечисленное отнсится к "факторам цивилизации" и сильно распостранено в самых богатых странах. В нищих регионах низкая продолжительность жизни и высокая рождаемость, там молодое население, среди которого ковид не дает высокой смертности.
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24.11.2020 09:26 Відповісти
Ви праві та ні. Останнє про молодь в бідних країнах. Нажаль ви путаєте молодь з розвинутих країн та молодь з бідних. У останніх не має норм. санітарних умов, їжа або неякісна або її недостатньо що доволі сильно впливає на здатність організму боротися с вірусами і тд...
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24.11.2020 09:31 Відповісти
А Індію до яких країн можна прирівняти?
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24.11.2020 09:58 Відповісти
50 млн. до середнього класу. Решту 1 млрд. 200 млн. до бідних. Але про смертність серед них ви не дізнаєтесь ніколи. Та і порівнювати Індію з іншими країнами якось дивно. Вони звикли виживати в тих умовах і доволі не погано. Індуси не торкаються губами посуду. Та і гострі приправи це не від хорошого життя... Там свій блекджек та...
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24.11.2020 10:06 Відповісти
Тим паче Індія може сама себе забезпечити вакциною. В них є багато фармацептичних компаній.
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24.11.2020 10:08 Відповісти
Задовбали ці соціалісти...
Ліваки- не люди!
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24.11.2020 09:27 Відповісти
Искусственный ажиотаж вокруг вакцины. Только они не учли, шо у нас еще такой же ажиотаж на койки и кислород не спал.
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24.11.2020 09:27 Відповісти
Деякі заводи готові безкоштовно надавати кисень для лікарень, але все впирається в зелені бюрократичні заковики.
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24.11.2020 09:32 Відповісти
Ні. То так потрібен той кисень.
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24.11.2020 09:37 Відповісти
Проблема не в кислороде. А втом, что нечем и невчем доставлять. Нет баллонов. И вообще - какие заводы - система должна быть на месте - производить из воздуха и доставлять в палаты по смециальным каналам, баллоны - прошлый век.
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24.11.2020 10:15 Відповісти
Ничего «нового» глава МОЗ не сказал=>такой «феномен» был/есть/и будет.......
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24.11.2020 09:29 Відповісти
Взять все и поделить! Шарковщина на марше. А как там густонаселённая Нигерия или родимая Эфиопия? Живые ещё остались?
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24.11.2020 09:29 Відповісти
Колите богачей этим говном,простые люди сами как-то
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24.11.2020 09:31 Відповісти
Ага
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24.11.2020 09:33 Відповісти
говорящая жопа продолжает пердеть...
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24.11.2020 09:34 Відповісти
Давай-давай, отрабатывай бабло, повышай стоимость вакцины, нагоняй истерию дальше..
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24.11.2020 09:38 Відповісти
судьи хотят жрать, а быдло дохнет,
нипорядок
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24.11.2020 09:39 Відповісти
такое мнение выразил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Источник: https://censor.net/ru/n3232820\\\\\\\\\

С такой фамилией, Главарь ВОЗа должен молиться, а не уповать на какую-то еретическую "вакцину" Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7913
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24.11.2020 09:58 Відповісти
Для того ковид і створили щоб провести зачистку "лишнього" населення планети методом доктора Адольфа Айхмана, оскільки лозунг неолібералізм - "збагачуйся скільки можеш! " вже не працює, не має ресурсів в планети Земля щоб забезпечити обжирання тупорилої олігархії.
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24.11.2020 10:35 Відповісти
 
 