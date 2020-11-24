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ООН висловила жаль у зв'язку з виходом США з Договору про відкрите небо: "Ми спостерігаємо погіршення у сфері міжнародної безпеки"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ООН висловила жаль у зв'язку з виходом США з Договору про відкрите небо:

В ООН шкодують про вихід США з Договору про відкрите небо та утримуються від коментарів щодо того, як інші сторони цієї угоди відреагують на такий крок Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в понеділок на брифінгу повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Рішення США про вихід з Договору про відкрите небо викликає жаль, ми не знаємо, чи продовжать інші сторони договору дотримуватися його", - сказав Дюжаррік.

"Я вважаю, ми спостерігаємо погіршення у сфері міжнародної безпеки, що викликає занепокоєння. Подібні угоди, вибудовування довіри, контроль над озброєннями зараз важливі, як ніколи", - додав він.

Напередодні Вашингтон підтвердив, що США більше не є учасником Договору про відкрите небо.

Також читайте: Вихід США з Договору про відкрите небо робить нас і наших союзників менш захищеними від РФ, - американський сенатор Менендес

Держсекретар США Майк Помпео, коментуючи вихід Вашингтона з цього договору, зазначив: "Відповідно до розповсюдженого раніше повідомлення, вихід США з договору про відкрите небо тепер набув чинності".

За його словами, "Америка у зв'язку з цим стає більш безпечною, оскільки Росія продовжує не дотримуватися своїх зобов'язань".

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що США висували проти Росії вигадані звинувачення в тому, що РФ нібито порушує ДВН, як привід "спочатку для вжиття "контрзаходів", а потім і для виходу з договору".

Угода про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) була підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, нині його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності.

Угода є безстроковою. Будь-яка держава-учасниця має право вийти з неї. Держава-учасниця, яка має намір вийти з угоди, повідомляє про своє рішення не пізніше, ніж за шість місяців до дати свого передбачуваного виходу. Депозитарії (Канада й Угорщина) негайно інформують всі інші держави-учасниці про таке повідомлення.

Автор: Наталя Джума
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а что ещё может это коррумпированное ООН кроме как выразить либо сожаление , либо озабоченность ?
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24.11.2020 09:38 Відповісти
організація занепокоїних націй занепокоїлася черговою проблемою - майбуьньою неможливостью террораши проводити повітрянну розвідку над США
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24.11.2020 09:40 Відповісти
Хочеться сказати цим високооплачуваним дармоїдам: "...не хвилюйтеся, комуніст Байден все поверне назад. Це Трамп знав ваше гниле нутро й поводився з вами відповідно..."
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24.11.2020 09:51 Відповісти
Cтарый пердун в своей комнатке встревожен и обеспокоен , тем что за окном гопники трахают школьницу. И возмущен!
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24.11.2020 09:48 Відповісти
Импотенты , что вы сделали ,чтобы ***** сдохло
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24.11.2020 09:52 Відповісти
Понятна хитрожопость Америки, закрыть свою территорию а данные по РФ брать у других стран НАТО.
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24.11.2020 10:50 Відповісти
..понятна Ваша тупость!!! США вышла из договора из за хронического невыполнения рашкой договорных обязательств. Постоянный запрет рашкой инспекций объектов, запрашиваемых США. Какой смысл США облётывать те же аэродромы, с рядами стоящих под забором самолётов и получать отказы. на свои запросы. Крайний пример. Отказ для облёта базы ВМФ рашки в Североморске. Запрет облёта баз ВМФ в Калининградской области. Аналогичный отказ в облёте норвежскими самолётами. Отказ вообще Литве в облёте любых объектов, мотивируя это тем, что украинский Ан-30Б будет облётывать рашкины объекты под литовским флагом, что предусмотрено договором, ибо ВВС Литвы не имеет подобного типа самолётов. И самое главное. Запрет рашкой облёта объектов в Крыму. Так в чём хитрожопость США?
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24.11.2020 11:44 Відповісти
Просто США мають кращі технічні можливості досліджувати і контролювати територію кацапстану і його військовий потенціал без т.з. "обльотів за заданими маршрутами". А чергове позачергове "сожалєніє" ООН - то бурчання старого імпотента, молода дружина котрого ночує з конюхом на сіновалі. Хай вішається... (щодо ООН - саморозпуститься а мільярди на утримання дармоїдів спрямує на потреби медицини).
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24.11.2020 13:06 Відповісти
 
 