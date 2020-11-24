УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5112 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордоном Коронавірус і карантин
2 704 9
ВООЗ (710) карантин (16095) свято (600) COVID-19 (18065) коронавірус (16711) Раян Майкл (12)

Жорсткий карантин на Різдво може призвести до "втоми від обмежувальних заходів" і до подальшого протесту проти них, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Жорсткий карантин на Різдво може призвести до

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає від зняття обмежень на час Різдвяних свят у регіонах з несприятливою епідеміологічною обстановкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Раян.

"Якщо в країні немає необхідної інфраструктури, і влада не здатна відслідковувати контакти людей, що заразилися, й ізолювати їх, то послаблення призведуть до різкого зростання кількості заражень", - зазначили в ВООЗ.

За словами Раяна, уряди мають розуміти, що вони можуть лише прогнозувати ризики. Немає наукової формули, за якою можна вирахувати, які послаблення або скільки днів свята без обмежень не призведуть до погіршення ситуації.

При цьому Раян визнав, що збереження жорстких обмежень на Різдво може теж призвести до негативних наслідків.

"Якщо людям не дадуть можливості зустрічатися, у багатьох це викличе зневіру і пригнічений стан, що може призвести до "втоми від обмежувальних заходів" і, можливо, наступного протесту проти них", - сказав представник ВООЗ.

Читайте також: Кожен десятий житель планети, можливо, був інфікований коронавірусом, - ВООЗ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И вводить лохдаун плохо и не вводить тоже...
показати весь коментар
24.11.2020 09:42 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
показати весь коментар
24.11.2020 09:54 Відповісти
Да 73% у нас дуже шкидко "устають", тому наступним президентом точно буде кінь з двома куями.Жесткий карантин на Рождество может привести к "усталости от ограничительных мер" и к последующему протесту против них, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9013
показати весь коментар
24.11.2020 09:44 Відповісти
наконец то стали понимать что евреи у власти это ЗЛО ДЬЯВОЛА эти пейсатые Рождество Новый Год не празднуют как нормальные люди даже будисты Азиатский Китайский регион Япония Корея и то празднуют и по Европейски и по своему календарю.. именно сейчас они ждут роста правители во многом евреи или имеющие такую у себя в крови производную а потом аккурата на праздники Рождество Католическое Новый Год и Рождество Православное а это миллионы и миллиарды людей сделаем им концтабор а вот почему то ссат евреи перед мусульманами братьями своими по этносу им все и вся и везде и всюду....
показати весь коментар
24.11.2020 09:44 Відповісти
Держать людей в постоянной неопределенности и страхе - вот главная задача и цель ВОЗ. Скоро наклепаем прививочек, а потом в узкий проход со спущенными штанишками. Коль и на выходе счастье.
показати весь коментар
24.11.2020 09:50 Відповісти
Ввести - негативные последствия. В частности недовольство запретом бухать в компании.
Не вводить - негативные последствия. В частности, увеличение количества умерших в несколько раз.
Дилемма не разрешима! Жорсткий карантин на Різдво може призвести до "втоми від обмежувальних заходів" і до подальшого протесту проти них, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8147
показати весь коментар
24.11.2020 11:46 Відповісти
Общество верующих в ковид, может смело сесть само себе на хвост и ныть на свою тупую жизнь. Не дал бог мозгов, то свободу заберут люди.
показати весь коментар
24.11.2020 11:58 Відповісти
 
 