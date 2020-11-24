Киянин застосував ніж у бійці з трьома хлопцями, які розпивали алкоголь у під'їзді: госпіталізовано 2 людини

Минулої ночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень із застосуванням ножа двом 20-річним хлопцям.

Про це з посиланням на ВК ГУНП в Києві повідомив активіст Антон Чекменьов, передає Цензор.НЕТ.

"На місці події правоохоронці встановили, що на сходовому майданчику троє місцевих жителів вживали алкогольні напої і голосно розмовляли. З сусідської квартири до хлопців вийшов чоловік і зробив зауваження з проханням припинити порушення громадського порядку. Під час спілкування між ними виникла сварка і бійка, в ході якої мешканець будинку вдарив опонентів ножем", - повідомив подробиці Чекменьов.

За його словами, двох 20-річних постраждалих з пораненнями грудної клітини та живота госпіталізували, а 32-річного чоловіка затримали. Слідчі Дарницького управління поліції оголосили чоловікові про підозру. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

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На час досудового слідства підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.