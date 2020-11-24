Киянин застосував ніж у бійці з трьома хлопцями, які розпивали алкоголь у під'їзді: госпіталізовано 2 людини
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Минулої ночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень із застосуванням ножа двом 20-річним хлопцям.
Про це з посиланням на ВК ГУНП в Києві повідомив активіст Антон Чекменьов, передає Цензор.НЕТ.
"На місці події правоохоронці встановили, що на сходовому майданчику троє місцевих жителів вживали алкогольні напої і голосно розмовляли. З сусідської квартири до хлопців вийшов чоловік і зробив зауваження з проханням припинити порушення громадського порядку. Під час спілкування між ними виникла сварка і бійка, в ході якої мешканець будинку вдарив опонентів ножем", - повідомив подробиці Чекменьов.
За його словами, двох 20-річних постраждалих з пораненнями грудної клітини та живота госпіталізували, а 32-річного чоловіка затримали. Слідчі Дарницького управління поліції оголосили чоловікові про підозру. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
На час досудового слідства підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
Для таких случаев существует перцовый струйный баллончик.
Нож - то уже на такой крайняк..
Бо в Україні під забороною не тільки захист інших, а й самооборона.
Теоретично стаття є, але совкова судова практика її скасувала.
У кого питання "чому самооборона"? Тому що напад на власника в приміщенні загального користування будинку, що належать йому частково на праві приватної власності.
давайте продовжувати теорію що було б "якби"
якби трое пияк розбили б пляшку та порізали "розочкою" насмерть мешканця?
а якби у трьох пияк було б 3 короткостволи?
а якбі пияки навмисне створили ситуацію щоб хтось вийшов з квартири, для того щоб арматурою пробити голову та обікрасти квартиру?
а що було б якби ми обрали не Зе а когось більш адекватного????
можем добго обговорювати що булоб "якби"
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Ну, далеко не так просто. Всё зависит...в теории, конечно, а не в наших судах...от того, кто на кого НАПАЛ и в каком количестве. Если напали юнцы, хотя-бы вдвоём, то... в теории, конечно... жителю ничего и не грозит. Ибо -
Раздел 8 - Уголовного Кодекса Украины
Обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния Статья 36. Необходимая оборона
5. Не является превышением пределов необходимой обороны и не имеет последствием уголовную ответственность применение оружия или каких бы то ни было иных средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище либо другое помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.
Итак - двое напали - групповое нападение. Делай с ними что хочешь и можешь. Вопрос может возникнуть лишь об "оружии". Должна быть экспертиза ножа на предмет холодности. Если эксперт признает нож - ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ, то проблемы у жителя - за ношение холодного оружия. Если же это обыкновенный кухонный нож - хоз-быт товар, то с него и взятки гладки.
Но, всё сказанное относится лишь в ПРАВИЛЬНОМУ СУДУ.
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С какой это радости??? Он спускался к ним , чтобы сказать им нормальным голосом, а не кричать издали. Как-никак, ночь и вокруг люди спят. Поэтому, это никак не может быть нападением.
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В каком КОНТЕКСТЕ? Необходимая самооборона должна быть не в каком-то там контексте, А В РЕАЛЬНОСТИ. На тебя нападают двое... Что ты должен делать? Оборонятся!. Вот и весь... контекст.
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А боязнь разбудить соседа, когда происходит нападение или возникает опасность.. ну так себе, если честно.
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Если честно, то боязнь разбудить соседа возникла ДО нападения и возникновения опасности
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Я тебе процитировал статью УК. Ты читал, или читать не умеешь? Там что, только о защите частной собственности? Вполне возможно, что посадят. Однако не от того, что БЕЗ ВАРИАНТОВ... Вернее да - без вариантов... Но только от того, что суда ПРАВИЛЬНОГО ожидать сложно. А с ножичком он и не баловал... Вечером на кухне готовил что-то и кармане халата случайно забыл ножичек. Ночью, накинув на себя тот халат, вышел уговаривать гуляк. Они напали. Инстинктивно рыскнул себе в карман... Ну, в кармане, по жизни, он, обычно, носил газовый баллончик. Рука нащупала нечто другое... Стресс, горячка...и т.д. И произошло то, что произошло. Чем не вариант?
А судье который будет выносить приговор, так и вообще плевать, особенно если его не мотивировали проявить снисходительность.