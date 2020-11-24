Потужна епідемічна хвиля в Україні очікується через 1-2 тижні, а пік захворюваності на COVID-19 припаде на січень-лютий, - прогноз ЮНІСЕФ

В Україні через один-два тижні очікується потужна епідемічна хвиля, а пік захворюваності на COVID-19 припаде на січень-лютий.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", такий прогноз озвучив керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

На його думку, з цією епідемічною хвилею не зможе впоратися жодна система, тим більше в Україні.

З цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні-лютому. Потім захворюваність має піти на спад – сподіваємося, до березня-квітня, – зазначив він.

Водночас цю хвилю можна збити вже в грудні – за умови дуже ефективних протиепідемічних заходів, вважає Славуцький.

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Нагадаємо, раніше вчені НАН України прогнозували, що до кінця тижня можуть зафіксувати понад 90 тис. нових випадків коронавірусу.

При цьому до 29 листопада загальна кількість померлих від COVID-19 сягне 12,5 тис.