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Потужна епідемічна хвиля в Україні очікується через 1-2 тижні, а пік захворюваності на COVID-19 припаде на січень-лютий, - прогноз ЮНІСЕФ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Потужна епідемічна хвиля в Україні очікується через 1-2 тижні, а пік захворюваності на COVID-19 припаде на січень-лютий, - прогноз ЮНІСЕФ

В Україні через один-два тижні очікується потужна епідемічна хвиля, а пік захворюваності на COVID-19 припаде на січень-лютий.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", такий прогноз озвучив керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

На його думку, з цією епідемічною хвилею не зможе впоратися жодна система, тим більше в Україні.

З цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні-лютому. Потім захворюваність має піти на спад – сподіваємося, до березня-квітня, – зазначив він.

Водночас цю хвилю можна збити вже в грудні – за умови дуже ефективних протиепідемічних заходів, вважає Славуцький.

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Нагадаємо, раніше вчені НАН України прогнозували, що до кінця тижня можуть зафіксувати понад 90 тис. нових випадків коронавірусу.

При цьому до 29 листопада загальна кількість померлих від COVID-19 сягне 12,5 тис.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
В черзі до каси бидло аж на спину тобі лягає. Зустрічайте 9-й вал.
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24.11.2020 10:14
+4
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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24.11.2020 10:08
+3
Назовут ежегодный грипп ковидом и будут вокруг него крыльями хлопать, про койко-фонд трындеть и бабла просить
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24.11.2020 10:14
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а зараз шо , кисню і місць не вистачає
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24.11.2020 10:06 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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24.11.2020 10:08 Відповісти
досить вже розповсюджувати зраду - там де заасвальтували дорогу - ніяка вірусня не пройде і не проїде!
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24.11.2020 10:09 Відповісти
тю......они шо, не знают, шо у нас "карантин выходного дня" и бубочка всехпобедун вся Земля?
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24.11.2020 10:07 Відповісти
Самое главное в этой статье не написано. А теперь, самое главное, ВНИМАНИЕ! - Андрей Славуцкий переболеет бессимптомно. Здоровья!
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24.11.2020 10:08 Відповісти
"В то же время эту волну можно сбить уже в декабре - при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.Источник: https://censor.net/ru/n3232830"

"Дуже ефективно" це якраз про наш уряд)... відсувайте планку на літо.
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24.11.2020 10:09 Відповісти
Да той же Ізраіль за місяць збив до мінімуму захворюваність заборонивши навіть відходити від дому, різниця лише в розмірах країни, а ле це можливо поки ще, а економіка від слова економити, можуть і врізати собі трохи апетити, бо потім взагалі не буде з кого податки дерти.
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24.11.2020 10:11 Відповісти
це щоб наші економили))
Украинец купил суперкар McLaren за 500 тысяч долларов
"McLaren 720S с фиолетовым цветом кузова заметили на автовозе в Запорожье.Утверждается, что его везут в Киев."
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24.11.2020 10:16 Відповісти
!нет, на это я пойтить не могу! мне надо посоветоваться... с шефом"
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24.11.2020 10:17 Відповісти
В черзі до каси бидло аж на спину тобі лягає. Зустрічайте 9-й вал.
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24.11.2020 10:14 Відповісти
Спасибо, что дали им название, как то понятней стало, а значит - легче.
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24.11.2020 10:18 Відповісти
Назовут ежегодный грипп ковидом и будут вокруг него крыльями хлопать, про койко-фонд трындеть и бабла просить
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24.11.2020 10:14 Відповісти
я думал, что такие уже вывелись.
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24.11.2020 10:59 Відповісти
Может помочь только всеобщее тестирование при этом несколько раз в течении месяца и главное чтобы больные изолировались. А так, только вакцина. Все остальное это мертвому припарки как говорят.
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24.11.2020 10:20 Відповісти
Хто не знає історію, той не має майбутнього. Усі епідемії боролися карантинами. Масове тестування дуже дороге, або люди самі заплатять, або заплатить держава через податки. У обох випадках це не можливо, бо одна частина не зможе собі це дозволити, а олігархи на таке не підуть.
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24.11.2020 10:26 Відповісти
Раньше на такое карантин бы вообще не объявили, кто не знает историю.
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24.11.2020 15:43 Відповісти
ТАК, ця зима буде дуже "веселою" на пару з вірусом прийде безгрошів'я...

епоха ЗЕлиднів, вона така!
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24.11.2020 10:36 Відповісти
 
 