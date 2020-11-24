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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в п'яти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в п'яти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 24 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в п'яти областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% в Житомирській, Луганській, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 53,4%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в пяти областях України, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4279
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24.11.2020 10:09 Відповісти
Т.е в 5-ти областях можно ещё болеть 🙄🙄🙄. Остальным- видосики о главзебила
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24.11.2020 10:11 Відповісти
В "Феофании"-место,освободилось,с выходом в интернет. Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6025
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24.11.2020 10:13 Відповісти
Загрузка коек идёт стремительными темпами.
Загрузка коек в больницах не превышает 50% в пяти областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6244
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24.11.2020 10:13 Відповісти
как же вы достали с вашей брехнёй!
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24.11.2020 10:54 Відповісти
Тут не в загрузке коек дело, а в загрузке кладбищ...Качество медицины не зависит от количества коек.
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24.11.2020 13:28 Відповісти
 
 