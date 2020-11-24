Ефект від вакцини проти коронавірусу зберігатиметься щонайменше один рік, - директор Інституту біохімії НАН України Комісаренко

Експертів насторожує, що коронавірус може стати сезонною вірусною інфекцією. При цьому тривалість ефекту вакцини буде щонайменше рік.

За словами лікаря-епідеміолога Андрія Александріна, коронавірус SARS-CoV-2 - це РНК-вірус і він доволі швидко мутує. Це ускладнює завдання з вакцинацією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наприклад, проти грипу щорічно роблять вакцину для тої чи іншої півкулі, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Можу припустити, що, найімовірніше, доведеться робити вакцини на ті штами SARS-CoV-2, які будуть циркулювати. Це все ускладнюватиме", - припустив епідеміолог.

Також читайте: Нині існує великий ризик того, що в гонитві за вакциною найбідніші і найвразливіші верстви населення будуть розтоптані, - глава ВООЗ Гебреєсус

Також аналогію з вірусом грипу проводить завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колеснікова. Вона вважає, що для COVID-19 доведеться щорічно змінювати склад вакцини і заново робити щеплення.

"Надії на вакцину, звичайно ж, великі. Ті дослідження, які вже завершені, свідчать, що вона ефективна. Але більше даних буде, коли буде щеплено набагато більше людей - ми називаємо це постмаркетингове дослідження. Наприклад, вакцина проти грипу доволі ефективна, вона захищає від захворювання. А навіть якщо людина захворіла, то сам перебіг набагато легший", - пояснила професорка.

Своєю чергою директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко вважає, що мутації, які зараз відбуваються в коронавірусі, відіграють важливу роль у зв'язуванні вірусу з клітинами-мішенями людини. Проти таких мутацій і буде направлено більшість вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

"Тому я вважаю, і так вважає більшість учених, що ті вакцини, що створюються зараз, все ж працюватимуть щонайменше один рік", - сказав Комісаренко.