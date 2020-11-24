Світ стає дедалі небезпечнішим. ЄС не здатен самостійно захистити Європу, потрібні гарантії США, - Столтенберг

Без військової допомоги США Євросоюз нездатний захистити Європу: потрібні чіткі гарантії Вашингтона з колективної безпеки, зокрема ядерного стримування і присутності американських військ у Старому Світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, так вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, його інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke публікують місцеві видання, зокрема Was.

"Факт - ЄС не може захистити Європу. <...> Гарантії США у частині безпеки, ядерного стримування і шляхом присутності американських військ абсолютно необхідні для захисту Європи", - наголосив голова НАТО.

Він нагадав, що після виходу Британії з Євросоюзу майже 80% витрат на оборону країн Альянсу ляжуть на плечі країн, які не входять до ЄС, і з урахуванням цього "будь-яка спроба послабити зв'язки між Північною Америкою і Європою послабить НАТО і розділить Європу", вважає Столтенберг.

Він вважає, що Альянс за нової адміністрації США має продовжувати використовувати "правильний" підхід до Росії, а саме: в Кремлі мають розуміти, що "не зможуть перемогти, якщо підуть на конфронтацію". "Потрібна тверда і зрозуміла позиція НАТО (щодо Росії)", - резюмував генсек.

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Столтенберг упевнений, що і за обраного президента Джо Байдена США продовжать тиснути на ЄС, щоб країни цього об'єднання адекватно загрозам підвищили, нарешті, витрати на оборону: "Вони мусять робити більше - світ стає дедалі небезпечнішим".

Учора, 23 листопада, Столтенберг уперше поговорив з обраним президентом США Байденом. Останній запевнив генсека НАТО, що Вашингтон продовжить виконувати зобов'язання перед Альянсом, зокрема за принципом колективної оборони.

Рік тому, в грудні 2019-го, Столтенберг заявив, що в НАТО "не визначають Росію як ворога".