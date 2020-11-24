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НАТО (5144) США (14488) Євросоюз (7051) Столтенберг Єнс (1346)

Світ стає дедалі небезпечнішим. ЄС не здатен самостійно захистити Європу, потрібні гарантії США, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Світ стає дедалі небезпечнішим. ЄС не здатен самостійно захистити Європу, потрібні гарантії США, - Столтенберг

Без військової допомоги США Євросоюз нездатний захистити Європу: потрібні чіткі гарантії Вашингтона з колективної безпеки, зокрема ядерного стримування і присутності американських військ у Старому Світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, так вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, його інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke публікують місцеві видання, зокрема Was.

"Факт - ЄС не може захистити Європу. <...> Гарантії США у частині безпеки, ядерного стримування і шляхом присутності американських військ абсолютно необхідні для захисту Європи", - наголосив голова НАТО.

Він нагадав, що після виходу Британії з Євросоюзу майже 80% витрат на оборону країн Альянсу ляжуть на плечі країн, які не входять до ЄС, і з урахуванням цього "будь-яка спроба послабити зв'язки між Північною Америкою і Європою послабить НАТО і розділить Європу", вважає Столтенберг.

Він вважає, що Альянс за нової адміністрації США має продовжувати використовувати "правильний" підхід до Росії, а саме: в Кремлі мають розуміти, що "не зможуть перемогти, якщо підуть на конфронтацію". "Потрібна тверда і зрозуміла позиція НАТО (щодо Росії)", - резюмував генсек.

Також читайте: Столтенберг закликав Грузію готуватися до членства в НАТО

Столтенберг упевнений, що і за обраного президента Джо Байдена США продовжать тиснути на ЄС, щоб країни цього об'єднання адекватно загрозам підвищили, нарешті, витрати на оборону: "Вони мусять робити більше - світ стає дедалі небезпечнішим".

Учора, 23 листопада, Столтенберг уперше поговорив з обраним президентом США Байденом. Останній запевнив генсека НАТО, що Вашингтон продовжить виконувати зобов'язання перед Альянсом, зокрема за принципом колективної оборони.

Рік тому, в грудні 2019-го, Столтенберг заявив, що в НАТО "не визначають Росію як ворога".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Жабоеды, колбасники и макаронники жировали лет 30 за счёт армии США, сбыта в парашу товаров, и закупок там же углеводородов и сырья, и хотят продолжать нагуливать жирок. При чём коррупция в высших эшелонах власти этих стран скоро догонит коррупцию власти Зеленского.
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24.11.2020 10:26
+9
Т.е. Европа через СП 1,2 будет финансировать московию,а США давать гарантии безопасности за свой кошт? Отличный план
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24.11.2020 10:37
+5
враньё кацапских унтерменьшей.
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24.11.2020 11:06
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Жабоеды, колбасники и макаронники жировали лет 30 за счёт армии США, сбыта в парашу товаров, и закупок там же углеводородов и сырья, и хотят продолжать нагуливать жирок. При чём коррупция в высших эшелонах власти этих стран скоро догонит коррупцию власти Зеленского.
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24.11.2020 10:26 Відповісти
+100%. Европа сгнила давно,ценности пропали,осталось только кацапское бабло и коррупция.
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24.11.2020 10:39 Відповісти
Т.е. Европа через СП 1,2 будет финансировать московию,а США давать гарантии безопасности за свой кошт? Отличный план
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24.11.2020 10:37 Відповісти
Готов предоставить свою землю ОСГ для размещения базы НАТО.
Передайте кто-нибудь Столтенбергу, кто там к нему поближе.
А то не чує людина ))
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24.11.2020 10:42 Відповісти
Конечно, если учесть, что москали не способны созидать, а только разрушать, но оставить после себя одни развалины, то их надо уничтожить до того, как они успеют уничтожить мир.
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24.11.2020 10:47 Відповісти
Дебил, Глушко и Королёв, не?
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24.11.2020 14:08 Відповісти
Бо Другу Світову війну виграли держави, одна з яких сьогодні навіть не існує. А поділ світу не змінився- чекаєте на Третю Світову чи кудой? Вирішуйте вже щось з тою рашкою! Не ворог вона їм....тьху!!!
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24.11.2020 10:51 Відповісти
США за лужей, ничем она не поможет.
в 2ю мировую же не помогла. так только когда раздел Европы начался присоединилась.
а так всё продавала за деньги, на чем и поднялась.
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24.11.2020 10:54 Відповісти
враньё кацапских унтерменьшей.
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24.11.2020 11:06 Відповісти
историю почитай, какой упадок у них был до 2й мировой.
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25.11.2020 18:11 Відповісти
Патаму і нада пріглашать к нам навсігда. Землю лучі ім в аренду пот базьі чем алігархам бисплатно і навечна.
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24.11.2020 11:10 Відповісти
Яка гнила та ница та потвора "Европейський Союз", яка маючи передові технології та освіту, 450 мільонів населення, 17 трильонів ВВП не може себе захистити. Тому особисто я завжди пропагандую вступ України до НАТО, але в ні в якому разі не вступ до ЄС.
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24.11.2020 11:23 Відповісти
Стесняюсь спросить: А "неспособен" по какой причине?
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24.11.2020 11:28 Відповісти
А почему она неспособна? Может пора что-то менять самим, а не просить США всё время
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24.11.2020 11:30 Відповісти
Вот нас примут, и тогда ...
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24.11.2020 11:41 Відповісти
ЄС треба негайно підписати Будапештський меморандум-2 за участю підараші і усьо будєт пучком.
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24.11.2020 12:18 Відповісти
а ще декілька років тому європейські лідери чинили обструкцію Трампу, коли він намагався повернути їх обличчями до своїх зобов,язань по внескам на утримання НАТО. Зараз схоже, що їх тональність змінюється. А що там з самостійною від США та НАТО "армією ЄС", яку пропагував Макрон на догоду ***** та в пику Трампу. Вже всьо? Пиха та бравада закінчилися?
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24.11.2020 15:15 Відповісти
 
 