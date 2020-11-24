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Білорусь зацікавлена ​​в неконфліктній та ефективній співпраці з іншими країнами, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь зацікавлена ​​в неконфліктній та ефективній співпраці з іншими країнами, - Лукашенко

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що країна дуже зацікавлена ​​в неконфліктній та ефективній співпраці з іншими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"З урахуванням своєї непростої історії та геополітичного положення наша країна дуже зацікавлена ​​в неконфліктний та ефективній співпраці з іншими країнами, зокрема і західними", - зазначив Лукашенко.

Водночас "президент", що захопив владу в країні, додав, що в діалозі з партнерами Білорусь дотримується принципів відкритості, порядності та рівноправності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
А от хрін тобі по всій морді - кругом всі вороги, ти ж сам сказав.
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24.11.2020 10:36
+4
с картохой и морефруктами в стране напряжёнка? опять в закрома вражеского запада по заглядывать решил ))
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24.11.2020 10:36
+2
спёкся таракан .... скоро в расее будет целый квартал бывших недодиктаторов.....
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24.11.2020 10:43
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А от хрін тобі по всій морді - кругом всі вороги, ти ж сам сказав.
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24.11.2020 10:36 Відповісти
с картохой и морефруктами в стране напряжёнка? опять в закрома вражеского запада по заглядывать решил ))
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24.11.2020 10:36 Відповісти
кракаділ не ловітся нє растьот какос, та й з крєвєтками бєда. Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9556
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24.11.2020 10:43 Відповісти
Щось Лукавий заспівав сумну пісню))
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24.11.2020 10:42 Відповісти
Одна и таже песня 26 лет.....только у песни паузы бывают на его виниловом хлебальном громофоне.
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24.11.2020 10:52 Відповісти
спёкся таракан .... скоро в расее будет целый квартал бывших недодиктаторов.....
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24.11.2020 10:43 Відповісти
Его туда на аркане не затянешь....Китай,Турция,Арабские Эмираты,как варианты.Но это не скоро,...только когда страна-тварюга копыта откинет.
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24.11.2020 10:56 Відповісти
Так кто же с тобой, убийцей преданным анафеме, будет сотрудничать?
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24.11.2020 10:51 Відповісти
сначала всех соседей обосрал, а теперь сотрудничать хочет.
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24.11.2020 11:28 Відповісти
поздно всрался.....
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24.11.2020 11:41 Відповісти
Nikto nebudet imet s nim dela,takze ES prekratit pokubki s nego elektricestvo,kazdaja daze pismo 5 gram budet oblozeno poslenimi posle novogo goda
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24.11.2020 11:52 Відповісти
Лукашенко- ну отстань изверг!!!!! И псов своих к путину уводи!!!!! Демоны!!
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24.11.2020 11:53 Відповісти
 
 