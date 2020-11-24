Білорусь зацікавлена в неконфліктній та ефективній співпраці з іншими країнами, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що країна дуже зацікавлена в неконфліктній та ефективній співпраці з іншими країнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"З урахуванням своєї непростої історії та геополітичного положення наша країна дуже зацікавлена в неконфліктний та ефективній співпраці з іншими країнами, зокрема і західними", - зазначив Лукашенко.
Водночас "президент", що захопив владу в країні, додав, що в діалозі з партнерами Білорусь дотримується принципів відкритості, порядності та рівноправності.
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