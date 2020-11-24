Білорусь зацікавлена ​​в неконфліктній та ефективній співпраці з іншими країнами, - Лукашенко

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що країна дуже зацікавлена ​​в неконфліктній та ефективній співпраці з іншими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"З урахуванням своєї непростої історії та геополітичного положення наша країна дуже зацікавлена ​​в неконфліктний та ефективній співпраці з іншими країнами, зокрема і західними", - зазначив Лукашенко.

Водночас "президент", що захопив владу в країні, додав, що в діалозі з партнерами Білорусь дотримується принципів відкритості, порядності та рівноправності.

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