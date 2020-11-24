Перед другим туром виборів мера в Чернівцях вирішили роздати по 1 тис. грн малозабезпеченим у зв'язку з пандемією COVID-19

Чернівецька міськрада на сесії 23 листопада вирішила виділити одноразову допомогу пенсіонерам і малозабезпеченим жителям міста в сумі 1 тис. грн у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти видаватимуть за заявами чернівчан, які опинилися у скруті та яким потрібна фінансова підтримка. Щоб максимально спростити порядок виплати коштів, їх видаватимуть за заявами малозабезпечених громадян", - повідомляється на сторінці в фейсбуці у вівторок.

Для реалізації цього проєкту депутати внесли зміни та доповнення до програми "Захист" на 2019-2021 роки. Проєкт рішення одноголосно підтримали усі присутні на сесії депутати. Кошти чернівчани зможуть отримати до кінця 2020 року.

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"У рекламі та "джинсі", яка з’явилася нині в місцевих електронних ЗМІ, вказується, що ініціатором проєкту рішення виступив один з чинних депутатів міськради, який вийшов у другий тур виборів", - додають в КВУ.

Як повідомлялося, другий тур виборів мера Чернівців призначений на 29 листопада. До другого туру пройшли директор ТОВ "РОМА", висуванець партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук, який набрав 27,29% голосів виборців, і лідер партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин (21,33%).