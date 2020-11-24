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Перед другим туром виборів мера в Чернівцях вирішили роздати по 1 тис. грн малозабезпеченим у зв'язку з пандемією COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Перед другим туром виборів мера в Чернівцях вирішили роздати по 1 тис. грн малозабезпеченим у зв'язку з пандемією COVID-19

Чернівецька міськрада на сесії 23 листопада вирішила виділити одноразову допомогу пенсіонерам і малозабезпеченим жителям міста в сумі 1 тис. грн у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Комітет виборців України, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти видаватимуть за заявами чернівчан, які опинилися у скруті та яким потрібна фінансова підтримка. Щоб максимально спростити порядок виплати коштів, їх видаватимуть за заявами малозабезпечених громадян", - повідомляється на сторінці в фейсбуці у вівторок.

Для реалізації цього проєкту депутати внесли зміни та доповнення до програми "Захист" на 2019-2021 роки. Проєкт рішення одноголосно підтримали усі присутні на сесії депутати. Кошти чернівчани зможуть отримати до кінця 2020 року.

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"У рекламі та "джинсі", яка з’явилася нині в місцевих електронних ЗМІ, вказується, що ініціатором проєкту рішення виступив один з чинних депутатів міськради, який вийшов у другий тур виборів", - додають в КВУ.

Як повідомлялося, другий тур виборів мера Чернівців призначений на 29 листопада. До другого туру пройшли директор ТОВ "РОМА", висуванець партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук, який набрав 27,29% голосів виборців, і лідер партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин (21,33%).

Перед другим туром виборів мера в Чернівцях вирішили роздати по 1 тис. грн малозабезпеченим у звязку з пандемією COVID-19 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
а шо так можно було? Перед вторым туром выборов мэра в Черновцах решили раздать по 1 тыс. грн малообеспеченным в связи с пандемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 4908
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24.11.2020 10:38
+4
Не, не канає. Виборець пішов балуваний. Тисяча. А краще ржачний серіальчик.
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24.11.2020 10:54
+4
Это типа раздают под патронатом одного из кандидатов в меры но с казны города. Сам кандидат бывший рыг. и конченная мразь
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24.11.2020 11:48
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а шо так можно було? Перед вторым туром выборов мэра в Черновцах решили раздать по 1 тыс. грн малообеспеченным в связи с пандемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 4908
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24.11.2020 10:38 Відповісти
Гречка вже не канає. Зажрались, аднака.
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24.11.2020 10:43 Відповісти
Не, не канає. Виборець пішов балуваний. Тисяча. А краще ржачний серіальчик.
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24.11.2020 10:54 Відповісти
ТЮ, все нове, давно забуте старе з загальної кишені...
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24.11.2020 12:08 Відповісти
Предлагаю ,каждый год-выборы.
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24.11.2020 11:05 Відповісти
Кожний тиждень буде ще краще.
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24.11.2020 17:17 Відповісти
Вирішив роздати колишній риг, посіпака януковича - Михайлішин, він вже 5 років дерибанить місто Чернівці.
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24.11.2020 11:07 Відповісти
"Ленин в ноябре"
- когда, Владимир Ильич? Вчера было рано, а
поздно
- а раздайте ка, батенька прямо перед выборами
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24.11.2020 11:13 Відповісти
Это типа раздают под патронатом одного из кандидатов в меры но с казны города. Сам кандидат бывший рыг. и конченная мразь
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24.11.2020 11:48 Відповісти
Михайлішин риговский прихвостень.
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24.11.2020 22:07 Відповісти
 
 