УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4961 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 017 4
карантин (16095) Кличко (2816) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Загальна кількість випадків COVID-19 у Києві перевищила 61,6 тис. За добу 30 смертей, захворіли 1422 людини, серед них 86 дітей і 81 медик, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Загальна кількість випадків COVID-19 у Києві перевищила 61,6 тис. За добу 30 смертей, захворіли 1422 людини, серед них 86 дітей і 81 медик, - Кличко

Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві зафіксували ще 1422 випадки захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

За словами Кличка, за добу померли 30 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 1173 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 61 640. Так, захворіли: 865 жінок віком від 18 до 84 років, 471 чоловік віком від 19 до 86 років, 51 дівчинка від 9 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років. Також захворів 81 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 347 осіб. Загалом коронавірус подолали 21 091 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 427, у Подільському - 170 та в Дарницькому районі - 159 випадків.

"Вірус стрімко поширюється. Будьте обережні й дотримуйтеся елементарних правил безпеки! Бережіть себе!" - додав мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в п'яти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Загальна кількість випадків COVID-19 у Києві перевищила 61,6 тис. За добу 30 смертей, захворіли 1422 людини, серед них 86 дітей і 81 медик, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вИталька, не очкуй..
показати весь коментар
24.11.2020 10:47 Відповісти
Збільшення кількості тестів показує збільшення кількості позитивних результатів - все логічно! Але реальну картину ми не бачимо! Потрібне масове тестування населення, а для цього потрібно виходити на 100 тис. ПЛР тестів на добу та більше! Потрібно будувати нові лабораторії по всій Україні, а на це в бюджеті не закладені гроші!
показати весь коментар
24.11.2020 10:47 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
показати весь коментар
24.11.2020 11:37 Відповісти
Да каком коридоре? Дома дохнет народ.
показати весь коментар
24.11.2020 13:00 Відповісти
 
 