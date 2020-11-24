Загальна кількість випадків COVID-19 у Києві перевищила 61,6 тис. За добу 30 смертей, захворіли 1422 людини, серед них 86 дітей і 81 медик, - Кличко

Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві зафіксували ще 1422 випадки захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

За словами Кличка, за добу померли 30 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 1173 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 61 640. Так, захворіли: 865 жінок віком від 18 до 84 років, 471 чоловік віком від 19 до 86 років, 51 дівчинка від 9 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років. Також захворів 81 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 347 осіб. Загалом коронавірус подолали 21 091 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 427, у Подільському - 170 та в Дарницькому районі - 159 випадків.

"Вірус стрімко поширюється. Будьте обережні й дотримуйтеся елементарних правил безпеки! Бережіть себе!" - додав мер Києва.

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