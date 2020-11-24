В Україні від початку року ухвалено вісім вироків через злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, - заступник генпрокурора Мамедов

В українських судах від початку 2020 року ухвалено вісім вироків за провадженнями, що стосуються злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Про це повідомив в інтерв'ю ZN.UA заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки в частині кримінальних проваджень, у яких процесуальне керівництво здійснює Департамент нагляду за злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту, - то їх у судах 143 і обвинувачуваних 148", - зазначив він, відповідаючи на запитання, скільки передано в суд справ, що стосуються злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

За його словами, йдеться не тільки про факти, де є порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України), а й про ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність, держзраду, створенні незаконних збройних формувань, теракти. Тобто про весь масив злочинів, які скоюються в умовах збройного конфлікту.

"Від початку нинішнього року винесено вісім вироків. Наприклад, на 13 років засуджено колишнього начальника розвідки сектора в зоні АТО за держзраду, двох громадян РФ на сім та вісім років за замах на теракт у Києві. За статтею 438 маємо два вироки: перший — за жорстоке поводження з військовополоненими, другий — групі осіб за незаконне викрадення людей, позбавлення волі та примушування до праці. Цивільних полонених змушували споруджувати оборонні укріплення. Крім того, суд виніс вирок за пропаганду війни", - додав він.

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