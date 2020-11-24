УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4961 відвідувач онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України
741 11
виробництво (225) суд (8043) Донбас (21733) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (2351)

В Україні від початку року ухвалено вісім вироків через злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, - заступник генпрокурора Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні від початку року ухвалено вісім вироків через злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, - заступник генпрокурора Мамедов

В українських судах від початку 2020 року ухвалено вісім вироків за провадженнями, що стосуються злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Про це повідомив в інтерв'ю ZN.UA заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки в частині кримінальних проваджень, у яких процесуальне керівництво здійснює Департамент нагляду за злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту, - то їх у судах 143 і обвинувачуваних 148", - зазначив він, відповідаючи на запитання, скільки передано в суд справ, що стосуються злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

За його словами, йдеться не тільки про факти, де є порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України), а й про ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність, держзраду, створенні незаконних збройних формувань, теракти. Тобто про весь масив злочинів, які скоюються в умовах збройного конфлікту.

"Від початку нинішнього року винесено вісім вироків. Наприклад, на 13 років засуджено колишнього начальника розвідки сектора в зоні АТО за держзраду, двох громадян РФ на сім та вісім років за замах на теракт у Києві. За статтею 438 маємо два вироки: перший — за жорстоке поводження з військовополоненими, другий — групі осіб за незаконне викрадення людей, позбавлення волі та примушування до праці. Цивільних полонених змушували споруджувати оборонні укріплення. Крім того, суд виніс вирок за пропаганду війни", - додав він.

Також читайте: Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
"... совершенных в условиях вооруженного конфликта."

В умовах чого?
показати весь коментар
24.11.2020 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"... совершенных в условиях вооруженного конфликта."

В умовах чого?
показати весь коментар
24.11.2020 10:57 Відповісти
Це юридичний термін. Щось незрозуміло?
показати весь коментар
24.11.2020 11:04 Відповісти
Хтось там з кимось конфліктує. ХЗ.
показати весь коментар
24.11.2020 11:10 Відповісти
"По статье 438 имеем два приговора: первый - за жестокое обращение с военнопленнымиИсточник: https://censor.net/ru/n3232847"
Это как? в Украине все захваченные боевики и российские военные рассматривались как уголовники, в ОРДЛО орудуют террористы, которые берут заложников, так кто же пленный? Кому положен такой статус и как он может существовать только для одной из воюющих сторон?
показати весь коментар
24.11.2020 13:05 Відповісти
 
 