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Маріуполь (2820) прокуратура (3173) торгівля людьми (194)

До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка

Новини Цензор.НЕТ Події

До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка

У Маріуполі Донецької області до шести років позбавлення волі засудили 19-річну жінку, яка намагалася продати власну дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Донецької області.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом винесено вирок стосовно мешканки м. Маріуполь, яка визнана винною у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена відносно малолітнього) Кримінального кодексу України.

Судом встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, оскільки не планувала залишати в сім'ї новонародженої дитини. Протягом 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме покупки квартири і автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 р. "оцінила" в 400 000 грн.

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Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, при отриманні грошових коштів від "покупця" зловмисницю затримали, а немовля передали під нагляд лікарів в міську дитячу лікарню. Зараз дитина перебуває з батьком.

Вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполя жінці призначено покарання - 6 років позбавлення волі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
То есть - вместо того, чтобы позволить ребенку попасть в обеспеченную любящую семью, ребенка - в детский дом, а мамашу - за решетку. И кем она выйдет из тюрьмы в 25?
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24.11.2020 11:17
+6
Ідіоти. Ваша задача була прослідкувати і проконтролювати щоб дитина не пішла на органи. Якщо дитина потрапляла в забезпечену родину, яка згодна була заплатити майже півмільйона - то навряд чи дитину там би ображали. Чому ви пхаєте свій писок?
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24.11.2020 11:22
+3
А еще вопрос: Кем будет ее ребенок, после всех "детских домов" и "интернатов"...

Продавать свои мозги, ишача на "дядю" - норм
Продавать свое тело (проституция) - ну, типа, не норм, но явно не 6 лет лагерей
Продавать свою Родину (вся сепарня) ...
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24.11.2020 11:24
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То есть - вместо того, чтобы позволить ребенку попасть в обеспеченную любящую семью, ребенка - в детский дом, а мамашу - за решетку. И кем она выйдет из тюрьмы в 25?
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24.11.2020 11:17 Відповісти
А еще вопрос: Кем будет ее ребенок, после всех "детских домов" и "интернатов"...

Продавать свои мозги, ишача на "дядю" - норм
Продавать свое тело (проституция) - ну, типа, не норм, но явно не 6 лет лагерей
Продавать свою Родину (вся сепарня) ...
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24.11.2020 11:24 Відповісти
Дебіли - це назавжди
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24.11.2020 12:31 Відповісти
В Украине законно суррогатное материнство. Но эта мамаша действовала в нарушение процессуальных норм, за что и поплатилась. Закон суров, но он Закон.
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24.11.2020 12:36 Відповісти
Надо также арестовать того кто засовывал ей! это преступный сговор с целью обогащения !!!
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24.11.2020 11:21 Відповісти
Ідіоти. Ваша задача була прослідкувати і проконтролювати щоб дитина не пішла на органи. Якщо дитина потрапляла в забезпечену родину, яка згодна була заплатити майже півмільйона - то навряд чи дитину там би ображали. Чому ви пхаєте свій писок?
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24.11.2020 11:22 Відповісти
Неправильно это всё,аморально со стороны властей.Продала и продала,отслеживать судьбу проданного только и всего.А мать лишить прав.Отнимать детей нужно у родителей,которые на могут обеспечить надлежащий уход.И то для усыновления,а не в приют.Можно и за границу,но с уведомлением тамошних властей.Поощрять суррогатное материнство.Дети -это всегда прекрасно!
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24.11.2020 11:26 Відповісти
Власть давно живет в разрез с обществом. Это пример для тех, кто работает без крыши. Сурогатное материнство у нас приветствуется, т.к. крышуется, а одиночное нет. За это срок и показательные статьи. Нищих сажают, богатые процветают. Все! Какая Европа? Максимум Африка и то не вся такая.....
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24.11.2020 11:32 Відповісти
400 000 грн-квартира и автомобиль До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка - Цензор.НЕТ 4729
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24.11.2020 11:34 Відповісти
А может ребенку было бы лучше быть купленным, чем с такой матерью или в детдоме.
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24.11.2020 11:36 Відповісти
там вероятней всего сурогатное материнство,но кому те детали интересны
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24.11.2020 12:09 Відповісти
Її тіло- її діло. Що не так?
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24.11.2020 12:11 Відповісти
мабуть она мусоров кинула
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24.11.2020 12:19 Відповісти
Краще дивились на тих які народжують дітей ,а самі не можуть дати ради ,так звані батьки алкоголіки ,наркомани діти не доглянуті голодні ,часто в таких сім'ях діти стають жертвами.
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24.11.2020 12:21 Відповісти
Краще вже інша сім'я ніж така мамаша, а тепер цю дитину в інтернат, брєд.
Условно дати не могли... В цьому випадку тюряга це перебор, бо подібну мораль влада транслює на все українське суспільство
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24.11.2020 12:34 Відповісти
Яких три місяці "розслідування", і опа приговор! От так би сепаратизм Штепи розслідували, або вбивства на Майдані... До шести років позбавлення волі засудили 19-річну горе-матір, яка намагалася продати за 400 тис. грн свого новонародженого малюка - Цензор.НЕТ 3376
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24.11.2020 13:19 Відповісти
 
 