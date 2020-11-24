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Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2021
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держбюджет (902) МВФ (1343) Железняк Ярослав (390)

Фінальний проєкт Держбюджету не сформований, причина - узгодження з МВФ, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Фінальний проєкт Держбюджету не сформований, причина - узгодження з МВФ, - нардеп

Ймовірна дата затвердження проєкту Державного бюджету Кабміном для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується в середу, 25 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Досі фінальний документ не сформований. Причина - (не) узгодження з МВФ. Поки зрозуміло, що: Дефіцит треба все-таки знизити з 6% ближче до 5,3%. Ніби як пару десятих, але в грошах це близько - 20 млрд з витрат. Макропрогноз треба переглянути на більш реалістичний. Криза ж. Та й в чергові оптимістичні цифри від нас вже ніхто не вірить. Це як раз те, що найболючіше. Тому що якщо владу змусять знизити прогноз по зростанню ВВП, то витрати теж треба буде порізати. Причому дуже. Мінус десятки мільярдів на забаганки", - йдеться в повідомленні.

"Мінімальна зарплата. Ну як би дуже складно пояснити МВФ навіщо (??? !!!) під час кризи країна хоче різко і безпідставно підняти мінімальну зарплату на папері. Гаразд би просто популізм, так це ще й бізнес вбиває. І як би відмазка "це пообіцяв Президент" не особливо підходить", - додав Железняк.

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За словами нардепа, ймовірна дата затвердження проєкту Державного бюджету Кабміном для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується в середу, 25 листопада.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
По данным Цензор.Нет президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским. Решение по Коломойскому - главное политическое требование представителей США к президенту Украины.

Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу. (с) Ю.Бутусов. Це остаточний розвал монобільшості і початок мсті Бородатої бабушки. А якщо США буде вимагати екстрадиції Коломойського, то Бубочці - кінець, бо Бєня потягне його до темношкірих красенів в американській буцигарні. Попереду веселий сезон Слуги народу.
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24.11.2020 11:26
+5
Служки трахнули сами себя, вместе со своей голобородькой! Ну, а лохи73% всегда будут старадать...
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24.11.2020 11:23
+3
Согласуют?
МВФ хочет дефицит Бюджета 3-5%.
В этом году 30%. В 2021 поднимут производство на 25%?

Ха-ха.
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24.11.2020 11:34
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Значит и не будет сформирован.
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24.11.2020 11:18 Відповісти
Потрібен секвестр бюджету на 300 млрд. грн. Урізання всіх витрат, скасування всіх виплат ПДВ експортерам, підвищення цін на вантажні перевезення Укрзалізниці. Немає часу для роздумів, потрібно діяти!
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24.11.2020 11:33 Відповісти
А нафіга Голій баротькі МВФ?
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24.11.2020 11:20 Відповісти
Вот сейчас должно будет особенно заметны улучшения, и начала конца эпохи бедности
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24.11.2020 11:23 Відповісти
Служки трахнули сами себя, вместе со своей голобородькой! Ну, а лохи73% всегда будут старадать...
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24.11.2020 11:23 Відповісти
Казав би уже прямо - не бюджет, а "общак"...
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24.11.2020 11:26 Відповісти
Спи спокойно, дорогой товарищ. Бюджету пришла пора...
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24.11.2020 11:26 Відповісти
По данным Цензор.Нет президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским. Решение по Коломойскому - главное политическое требование представителей США к президенту Украины.

Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу. (с) Ю.Бутусов. Це остаточний розвал монобільшості і початок мсті Бородатої бабушки. А якщо США буде вимагати екстрадиції Коломойського, то Бубочці - кінець, бо Бєня потягне його до темношкірих красенів в американській буцигарні. Попереду веселий сезон Слуги народу.
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24.11.2020 11:26 Відповісти
навіть не уявляю, хто буде виконувати там роль фортепіано)))
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24.11.2020 11:33 Відповісти
В кино криворожский гнус был посмелее.
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24.11.2020 11:28 Відповісти
Та да Финальный проект Госбюджета не сформирован, причина - согласование с МВФ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2864
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24.11.2020 11:31 Відповісти
план рашистско- бабломойского дефолта для Украины ,должен быть реализован "слугами" к Новому году,а на Украину и ее народ им глубоко н,,ть
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24.11.2020 11:31 Відповісти
Этому марадеру, который украл выделенные ЕС деньги на борьбу с Ковидом в Украине и вывел их в оманские офшоры, - МВФ деньги даст?

Финальный проект Госбюджета не сформирован, причина - согласование с МВФ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2043
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24.11.2020 11:31 Відповісти
Согласуют?
МВФ хочет дефицит Бюджета 3-5%.
В этом году 30%. В 2021 поднимут производство на 25%?

Ха-ха.
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24.11.2020 11:34 Відповісти
Мені здається трохи не встигають підняти ВВП на 40% за 5 років. Може план поганий?
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24.11.2020 11:40 Відповісти
не колумбійський кокс? Доморощений?
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24.11.2020 12:36 Відповісти
Не знаю, правда, чи, ні, але кажуть, що для безпосереднього вживання "кокс" застосовують з чимось змішаний, "для об"єму"... Ну, так, як роблять пігулки лікувальні - там, часто, "активна речовина" не складає і 0,1 %... Решта - крохмал, декстроза чи інший "наповнювач"...
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24.11.2020 12:43 Відповісти
За логікою нардепа "Голоса" Залізняка, мінімальну зарплату піднімати не потрібно. Нехай і далі ми будемо самі низькооплачувані в Європі ... Якщо держава вольовою дією не підніматиме мінімалку, наші бізнесмени ні за що її не підніматимуть. А навіщо ? Всіх влаштовує дешева робоча сила. Як влаштовує і депутата Залізняка його зарплата, який отримує особисто, мабуть, не менше тисяч 60 грн. по колу. Вистачає пан Железняк?
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24.11.2020 12:06 Відповісти
не вистачає нормальної влади, зебіл Геннадий Мельниченко b6194973. І коли ж ви всі вкурите оцю істину?
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24.11.2020 12:37 Відповісти
Простым языком - казна пуста, надо бы подоить лохов.
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24.11.2020 12:47 Відповісти
Повышение м.з. реально коснется только бюджетников, Всем остальным-это "Филькина грамота", да и зарплаты в реальном секторе экономики давно превысили официалную м.з. Фінальний проєкт Держбюджету не сформований, причина - узгодження з МВФ, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6625 Частник, если не захочет, никогда ее вам не поднимет! Ему проще будет вас уволить.
А вот налоги, штрафы и прочие отчисления поднимутся для всех одинаково.
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24.11.2020 12:44 Відповісти
А як посилав, як посилав, в серіалі, а зебіли цю лапшу на вуші накручували.
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24.11.2020 12:54 Відповісти
 
 