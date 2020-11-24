Фінальний проєкт Держбюджету не сформований, причина - узгодження з МВФ, - нардеп "Голосу" Железняк
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Ймовірна дата затвердження проєкту Державного бюджету Кабміном для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується в середу, 25 листопада.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
"Досі фінальний документ не сформований. Причина - (не) узгодження з МВФ. Поки зрозуміло, що: Дефіцит треба все-таки знизити з 6% ближче до 5,3%. Ніби як пару десятих, але в грошах це близько - 20 млрд з витрат. Макропрогноз треба переглянути на більш реалістичний. Криза ж. Та й в чергові оптимістичні цифри від нас вже ніхто не вірить. Це як раз те, що найболючіше. Тому що якщо владу змусять знизити прогноз по зростанню ВВП, то витрати теж треба буде порізати. Причому дуже. Мінус десятки мільярдів на забаганки", - йдеться в повідомленні.
"Мінімальна зарплата. Ну як би дуже складно пояснити МВФ навіщо (??? !!!) під час кризи країна хоче різко і безпідставно підняти мінімальну зарплату на папері. Гаразд би просто популізм, так це ще й бізнес вбиває. І як би відмазка "це пообіцяв Президент" не особливо підходить", - додав Железняк.
За словами нардепа, ймовірна дата затвердження проєкту Державного бюджету Кабміном для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується в середу, 25 листопада.
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Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу. (с) Ю.Бутусов. Це остаточний розвал монобільшості і початок мсті Бородатої бабушки. А якщо США буде вимагати екстрадиції Коломойського, то Бубочці - кінець, бо Бєня потягне його до темношкірих красенів в американській буцигарні. Попереду веселий сезон Слуги народу.
МВФ хочет дефицит Бюджета 3-5%.
В этом году 30%. В 2021 поднимут производство на 25%?
Ха-ха.
А вот налоги, штрафы и прочие отчисления поднимутся для всех одинаково.