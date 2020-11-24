ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня наступного року.
Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва. Чудові новини, Біньяміне Нетаньяху!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Анатолик
показати весь коментар24.11.2020 11:44
+3 Кардан_вал
показати весь коментар24.11.2020 11:28
+3 темний лорд
показати весь коментар24.11.2020 11:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Що дає надію, що громадянину і платнику податків в Україні без паспорта Ізраєля з цього буде хоч якась вигода і точно не збиток? Зеленський-Коломойський?