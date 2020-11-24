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Новини Політика України
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Офіс Генпрокурора планує створити мобільні групи для розслідування злочинів на Донбасі, - Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Генпрокурора планує створити мобільні групи для розслідування злочинів на Донбасі, - Мамедов

Офіс Генерального прокурора має намір створити шість мобільних груп для розслідування злочинів на Донбасі.

Про це заявив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо в постійному пошуку, як ще вдосконалити методику розслідування, активізувати його, знайти нові докази. Наслідки збройного конфлікту зобов'язують знаходити нові інструменти. Знову ж, звернувшись до міжнародного досвіду та провівши аудит наших справ, ми вийшли на низку проблем. Наприклад, не завжди оперативно фіксувалися факти по гарячих слідах і не було стандарту правової оцінки злочинів, зокрема для можливості розгляду кейсів у міжнародних інстанціях.

Тому ми плануємо запустити новий інструмент — мобільні групи. Передбачається, що вони фіксуватимуть грубі порушення міжнародних гуманітарних норм, прав людини, які мали місце в певний період часу на конкретній території. Йдеться про території, визволені у 2014–2015 роках. Хоча минуло більше п'яти років, на місці подій можуть залишатися докази, важливі для розслідувань, свідки й жертви, які допоможуть відновити хронологію подій", розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні від початку року ухвалено вісім вироків через злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, - заступник генпрокурора Мамедов

За словами Мамедова, зараз розглядають варіант створення 6 таких груп терміном дії на пів року і з розподілом їх роботи за територіальним принципом.

Наприклад, одна група - Авдіївка - Красногорівка - Мар'їнка Донецької області, друга - Маріуполь і т.п.

До таких місій зі встановлення фактів повинні входити прокурор, слідчий, а в окремих випадках і експерти - судово-медичні, баллісти, екологи і представники Міноборони.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Отличный повод дать ещё и прокурорам УБД .. Не держа в руках автомат
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24.11.2020 11:31
+3
что только не изобретаете чтобы не работать
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24.11.2020 11:33
+3
Волонтеров будут отлавливать? А то ведь снабжают ребят нужными вещами, мешают качественно разваливать Армию.
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24.11.2020 11:50
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Лучше создать мобильные карательные группы Офис Генпрокурора планирует создать мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе, - Мамедов - Цензор.НЕТ 581
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24.11.2020 11:30 Відповісти
Вже було- погано закінчилося для "создатЄлЄй".
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24.11.2020 11:36 Відповісти
Так это они и будут по сути, совковая система вернулась, там на заборе пишут одно, а в реале совсем другое. Красивые вывески для лохов.
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24.11.2020 11:53 Відповісти
Отличный повод дать ещё и прокурорам УБД .. Не держа в руках автомат
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24.11.2020 11:31 Відповісти
что только не изобретаете чтобы не работать
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24.11.2020 11:33 Відповісти
Капець коли вони прокинулися... а до цього чим займалися?
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24.11.2020 11:35 Відповісти
Военно-полевые суды
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24.11.2020 11:41 Відповісти
Волонтеров будут отлавливать? А то ведь снабжают ребят нужными вещами, мешают качественно разваливать Армию.
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24.11.2020 11:50 Відповісти
Одному мне кажется что ловить они будут не сепаров а наших добровольцев? Нудно просто выпустить из Мариупольских застенков партизан группы "Тени"- они сами найдут кого надо, без прокуроров и следаков.
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24.11.2020 12:31 Відповісти
Чергові шобли паразитів-дармоїдів на наші податки. З надбавками до зарплатні, командировочними, "бойовими", статусами УБД (отриманням квартир, земельних ділянок, пільг,, пенсій...). Это какой-то п-ц...
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24.11.2020 17:53 Відповісти
 
 