Офіс Генпрокурора планує створити мобільні групи для розслідування злочинів на Донбасі, - Мамедов

Офіс Генерального прокурора має намір створити шість мобільних груп для розслідування злочинів на Донбасі.

Про це заявив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо в постійному пошуку, як ще вдосконалити методику розслідування, активізувати його, знайти нові докази. Наслідки збройного конфлікту зобов'язують знаходити нові інструменти. Знову ж, звернувшись до міжнародного досвіду та провівши аудит наших справ, ми вийшли на низку проблем. Наприклад, не завжди оперативно фіксувалися факти по гарячих слідах і не було стандарту правової оцінки злочинів, зокрема для можливості розгляду кейсів у міжнародних інстанціях.

Тому ми плануємо запустити новий інструмент — мобільні групи. Передбачається, що вони фіксуватимуть грубі порушення міжнародних гуманітарних норм, прав людини, які мали місце в певний період часу на конкретній території. Йдеться про території, визволені у 2014–2015 роках. Хоча минуло більше п'яти років, на місці подій можуть залишатися докази, важливі для розслідувань, свідки й жертви, які допоможуть відновити хронологію подій", розповів він.

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За словами Мамедова, зараз розглядають варіант створення 6 таких груп терміном дії на пів року і з розподілом їх роботи за територіальним принципом.

Наприклад, одна група - Авдіївка - Красногорівка - Мар'їнка Донецької області, друга - Маріуполь і т.п.

До таких місій зі встановлення фактів повинні входити прокурор, слідчий, а в окремих випадках і експерти - судово-медичні, баллісти, екологи і представники Міноборони.