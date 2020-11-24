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Офіс Генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі найманців РФ на Донбасі, - Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Офіс Генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі найманців РФ на Донбасі, - Мамедов

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що стосовно іноземних громадян, які воюють на Донбасі на боці найманців РФ, відкрито кримінальні провадження. Правоохоронці розслідують участь 250 найманців із 31 країни світу.

Про це Мамедов повідомив в інтерв'ю ZN.UA, передає Цензор.НЕТ

За його словами, це особи з Європи, Азії та Америки.

"Що стосується інших іноземних громадян, то у нас є кримінальні провадження, зареєстровані за фактом участі 250 найманців із 31 країни світу", - заявив він.

За його словами, наприкінці жовтня до ЄРДР внесли факти вербування, фінансування, навчання найманців громадянином Фінляндії для участі в конфлікті у складі незаконних збройних формувань РФ.

"Свою "діяльність" він здійснював у своїй країні: вербував, збирав гроші, військове спорядження, покривав витрати на квитки, паспорти, візи. Був нагороджений медаллю "За визволення Криму", - додав він.

Також читайте: В Україні від початку року ухвалено вісім вироків через злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, - заступник генпрокурора Мамедов

Автор: Наталя Джума
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там тисячи
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24.11.2020 11:37 Відповісти
https://youtu.be/hmKlGu3Im2c
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24.11.2020 11:39 Відповісти
Прокуратура вже давно нічого не розслідує- пора це вже вивчити "майстрам пера")))
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24.11.2020 11:45 Відповісти
Цього Мамедова сьогодні щось забагато. А мені цікаво, чи не розробляє, часом, офіс генпрокурора вауцину від COVIDу???
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24.11.2020 11:48 Відповісти
https://youtu.be/gi5vmeI43Vw
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24.11.2020 11:57 Відповісти
 
 