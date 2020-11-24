Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів у район ООС на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ нормує допуск представників органів досудового розслідування і прокуратури в район стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України.

Законом встановлено, що представники органів досудового розслідування і прокуратури можуть здійснювати свої повноваження в кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, в зазначеному районі. Їм належить обов'язковий допуск і відповідне сприяння.

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Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів у район стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об'єднаних сил.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада ухвалила 15 вересня.