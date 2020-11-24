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Новини Політика України
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Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів у район ООС на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів у район ООС на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" про допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ нормує допуск представників органів досудового розслідування і прокуратури в район стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України.

Законом встановлено, що представники органів досудового розслідування і прокуратури можуть здійснювати свої повноваження в кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, в зазначеному районі. Їм належить обов'язковий допуск і відповідне сприяння.

Читайте: Офіс Генпрокурора планує створити мобільні групи для розслідування злочинів на Донбасі, - Мамедов

Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів у район стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об'єднаних сил.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада ухвалила 15 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Ви просто не розумієте для чого це зроблено. Це потрібно для того, щоб захисників України повільно по одному пересаджати у тюрми.
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24.11.2020 12:13
+8
Це помилкове рішення Зеленського. Тепер всі слідчі та прокурори будуть учасниками бойових дій, що Україні абсолютно непотрібно! Потрібно ввести воєнний стан і проводити слідчі дії силами військової служби правопорядку, а судити за злочини - військовими трибуналами.
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24.11.2020 12:07
+7
Ой, і як це? Невже прокури будуть мотаться в ордло, щоб проводити досудові слідства? Чи це для того, щоб "кошмарити" наших воєнних і влаштувати на українських позиціях "прохідний двір" для колаборантів?
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24.11.2020 12:12
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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе - Цензор.НЕТ 1355
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24.11.2020 11:45 Відповісти
Це помилкове рішення Зеленського. Тепер всі слідчі та прокурори будуть учасниками бойових дій, що Україні абсолютно непотрібно! Потрібно ввести воєнний стан і проводити слідчі дії силами військової служби правопорядку, а судити за злочини - військовими трибуналами.
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24.11.2020 12:07 Відповісти
Ви просто не розумієте для чого це зроблено. Це потрібно для того, щоб захисників України повільно по одному пересаджати у тюрми.
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24.11.2020 12:13 Відповісти
Как посадили в Мариуполе проукраинских партизан Донецка - группу Тени.
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24.11.2020 12:36 Відповісти
Далеко и ездить не надо . За 2-х часовую командировку в Мариуполь получали .
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24.11.2020 12:36 Відповісти
Ой, і як це? Невже прокури будуть мотаться в ордло, щоб проводити досудові слідства? Чи це для того, щоб "кошмарити" наших воєнних і влаштувати на українських позиціях "прохідний двір" для колаборантів?
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24.11.2020 12:12 Відповісти
То что «следователи» будут мотаться в дырляндию - сомневаюсь, а вот что могут кошмарить ВСУ - очень возможно.......
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24.11.2020 12:15 Відповісти
Тепер янєлохМінє42 зможе посадити усіх з ЗСУ за "незаконне повадження зі зброєю" як що хтось у сепарів або рашистів вистрелить.
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24.11.2020 12:31 Відповісти
Найбільш негативне рішення яке тільки могла прийняти Верховна рада. Наслідки будуть жахливі - починаючи від кримінальних проваджень на всіх неугодних військових, навіть за невиконання наказу гідранта відійти від займаних позицій і закінчуючи масовим отриманням УБД прокурорами і слідаками за 2-3 дні відрядження.
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24.11.2020 12:59 Відповісти
ага полезут они на передок. там выше ротного никого не затащиш ...
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24.11.2020 13:08 Відповісти
А на передок і лізти не треба - штабна печатка не на передку.
Головне буде оформити правильно у штабі бОмаги.
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24.11.2020 14:22 Відповісти
Сутки в районе ООС и уже участник. Нехилый подгон следакам и прокурорам от зезасмоктыша.
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24.11.2020 14:08 Відповісти
По УБД?
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24.11.2020 14:17 Відповісти
 
 