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Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко заявив, що Захід

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що для його повалення Захід хоче підключити РФ, але не знає, як це зробити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він заявив сьогодні на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав.

"Поточний момент можна оцінювати по-різному. Але для нас очевидно одне - білоруси, як це завжди бувало в минулому, довели свою здатність відстояти суверенітет країни, традиційні цінності та територіальну цілісність, - сказав він. - Неодноразово заявляв і ще раз повторю, що тільки наш народ має право вирішувати, як буде розвиватися в майбутньому білоруська держава".

Лукашенко нагадав, що зараз по всій країні триває діалог про майбутнє Білорусі і шляхи її розвитку. В цю дискусію залучені пересічні громадяни, трудові колективи, експерти, парламентарії, представники громадських організацій та державних структур: "Нам важливо, щоб було почуто думку кожного. Всі конструктивні пропозиції будуть включені до порядку Загальнобілоруських народних зборів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь зацікавлена ​​в неконфліктній та ефективній співпраці з іншими країнами, - Лукашенко

"Користуючись нагодою, хочу підкреслити одну обставину. Останнім часом західні держави дуже хвилюються з приводу подальшого розвитку Білорусі, дуже переживають і будують різні схеми впливу на білоруську владу і Президента з метою повалення існуючого ладу. Дійшли до того, що готові підключити до цього процесу Росію, але не знають як (я роблю цю заяву на підставі залізних, як кажуть у Китаї, фактів), - продовжив він. - У зв'язку з цим хочу сказати, що Президента Білорусі можна усунути від влади. Це реально. Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції. Як бачите, зовсім проста відповідь на всі питання, які хвилюють сьогодні голови західних дипломатів, які несуть службу в Білорусі, і тих, хто сьогодні хвилюється і стурбований цим питанням на Заході, а також наших втікачів".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
...По всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития....

Лукашенко заявил, что Запад "строит схемы" и хочет подключить РФ к свержению власти в Беларуси - Цензор.НЕТ 335
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24.11.2020 11:58
+11
Лукашенко- успокойся!!!!ТЫ проиграл!!!!! Дай людям жить изверг!!!!!
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24.11.2020 11:48
+8
У колгоспника реально підгоріло. Він вже не знає що казати. Приліпити Захід до паРаші - це треба бути дуже "вумним".
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24.11.2020 11:58
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Лукашенко- успокойся!!!!ТЫ проиграл!!!!! Дай людям жить изверг!!!!!
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24.11.2020 11:48 Відповісти
Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 8034
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24.11.2020 14:43 Відповісти
Не перевелись ещё на постсовке Dolboyoby.
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24.11.2020 15:20 Відповісти
Каким людям? Барыгам-Бабарыгам. Уже все заместители Бабарыги признали свою вину в криминальных преступлениях. Бабарыга тоже не отвертится.
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25.11.2020 01:41 Відповісти
"большая стройка" по старшебратски от *********** )) когда официально обьявят о фактической сегодняшней оккупации, уже есть готовый дедовский паттерн - "в результате происков запада" ))
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24.11.2020 11:48 Відповісти
Tut samoje ploxoje sto za beloruski narod resajet imeno on,a ne narod.On s narodom neimejet nicego obcego.
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24.11.2020 11:57 Відповісти
Не согласна. Белорусский народ не единожды поддержал таракана. Теперь придётся за это платить кровью... Как украинцам пришлось за поддержку дважды судимого.
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24.11.2020 12:36 Відповісти
...По всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития....

Лукашенко заявил, что Запад "строит схемы" и хочет подключить РФ к свержению власти в Беларуси - Цензор.НЕТ 335
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24.11.2020 11:58 Відповісти
У колгоспника реально підгоріло. Він вже не знає що казати. Приліпити Захід до паРаші - це треба бути дуже "вумним".
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24.11.2020 11:58 Відповісти
Так он понимает, что после Пашиняна следующий он. Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 2583 И нападать будут не с Запада, а совсем с другой стороны. Но в дом завел врага то он, потому и скулит Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 1910
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24.11.2020 12:10 Відповісти
чім брєдовія ****** тим бидло жадібніше сажрьоть...по мєтадічкам кдб ***** куратора
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24.11.2020 12:01 Відповісти
зібрати в псіхушкі разом *****, трампа ,додона,сіярто,і прочую живность і вколоти їм галоперідолу нехай поплигають...
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24.11.2020 12:05 Відповісти
вполне возможно идут торги крым донбасс белораша молдова от пуйла..
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24.11.2020 12:05 Відповісти
Жирно! Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 1096
Но глупо.
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24.11.2020 12:10 Відповісти
Як би міг, то звернувся до Лукашенка так - Саша все так, тільки навпаки. І ти ж сам це знаєш. Зашли своїх бійців до вови і виріши питання і ти побачиш, як все зміниться.... В світі. Інакше він вирішить питання з тобою. Вже вирішує.
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24.11.2020 12:15 Відповісти
Захід і підключити росію? Лука, ти їх сам підключив до себе all-inclusive
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24.11.2020 12:17 Відповісти
Инопланетян хочет подключить, лишь бы свергнуть лукаша, а вообще это особый клинический случай, если так подумать, психиатрия еще будет изучать этот феномен.
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24.11.2020 12:20 Відповісти
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что для его свержения Запад хочет подключить РФ, но не знает, как это сделать. Источник: https://censor.net/ru/n3232863

У колгоспника поїхав дах Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 353

Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 2233
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24.11.2020 12:39 Відповісти
Галлюцинации ..."Смешались в кучу кони ,люди...." Галоперидол не поможет,только хирургия !
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24.11.2020 13:33 Відповісти
Бывший презик РБ и сперматозоид адольфа (даже ус не отклеился), строй мавзолей посереди Минска. Народ тебя изберёт в него вечным манекеном. Станешь единственной мумией в Европе. Или пойдёшь на удобрение картошки.
"Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае фактов" (с)

Источник: https://censor.net/ru/n3232863
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24.11.2020 13:50 Відповісти
бульбу в рот - и моменто в морэ!
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24.11.2020 14:42 Відповісти
Лукашенко заявив, що Захід "будує схеми" і хоче підключити РФ до повалення влади в Білорусі - Цензор.НЕТ 5926
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24.11.2020 15:27 Відповісти
кому ти потрібний, голова колгоспу (чи то радгоспу), йди вже та не свисти, ніким у світі не визнаний, на тебе ніхто не звертає уваги, так ти сам лізеш їм у очі кожного разу роблячи все абсурдніші заяви. Йди, лягай вже під *****, бо якщо не він, то ж "солдати НАТО" (с) будуть тебе окуповувати.
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24.11.2020 15:38 Відповісти
Краще вже голова колгоспу ніж клоун олігарха.
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25.11.2020 01:37 Відповісти
"Україна без Кучми" також свого часу "пошла на убиль". Але з часом все повернулося з більшою силою. Біларусам потрібен час, щоб дозріти.
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24.11.2020 16:17 Відповісти
Пусть Запад лучше займется вопросом Ко+Зе.
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25.11.2020 01:36 Відповісти
 
 