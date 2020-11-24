Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Володимир Зеленський найближчими днями буде збирати фракцію "СН", щоб переконати депутатів проголосувати за всі маяки МВФ, і виконати повністю підписану програму.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Тимофій Милованов став радником ОП і ухвалив відповідальне рішення. Він першим серед співробітників Володимира Зеленського публічно сказав те, у що президент не хотів вірити - кредиту МВФ цього року не буде. Навіть якогось невеликого кредиту не буде, на що Зеленський все ще має надії. І тут з Миловановим не можна не погодитися, це реалістичний погляд.
Місія МВФ не прибула в Україну, не виконано 6 із 10 структурних маяків меморандуму, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, не вирішено конституційну кризу, і на грудневому засіданні керівництва МВФ рішення про виділення коштів Україні не буде ухвалено.
У Держказначействі, за даними експершого заступника міністра економіки Павла Кухти, не проводяться платежі за захищеними статтями бюджету вже на 3 мільярди.
За різними оцінками, дефіцит бюджету-2020 становить від 200 до 300 мільярдів, і джерела поповнення не ясні.
Десь треба брати гроші.
За даними Цензор.НЕТ, президент Зеленський розглядає варіанти розриву відносин з олігархом Ігорем Коломойським. Рішення щодо Коломойського - головна політична вимога представників США до президента України.
Зеленський найближчими днями збиратиме фракцію, щоб переконати своїх депутатів проголосувати за всі маяки МВФ, і виконати повністю підписану програму.
У такому разі після Нового року, а ймовірно, вже після інавгурації нового президента США, директори МВФ зможуть розглянути ситуацію в Україні і ухвалити рішення", - розповів Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.
"Зараз дуже все залежить від того, наскільки злагоджено буде працювати уряд, парламент, і які рішення може спродукувати Зеленський. Я не є оптимістом в цій ситуації та не бачу якогось позитивного сценарію. З сумом можу констатувати, що завдяки діям "зеленої команди" він (президент - ред.) фактично довів Україну до переддефолтного стану. Тобто це вже за пів кроку до технічного дефолту", - сказав ексміністр.
Ах уйди от меня, противный...
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
Тільки доконаний м***дак може говорити,
що чмошник з «кварталу»,
-зіц Коломойського,
може щось «расматрівать» без згоди свого хазяїна.
Тобто не буде траншей Міжнародного валютного фонду. А значить, не буде і іншої фінансової допомоги Україні. Запозичення, які можна буде взяти в такій ситуації, навряд чи навіть мінімально покриють суми виплат, які Україна повинна зробити за своїми борговими зобов'язаннями.
Це не якісь теоретичні розрахунки, а реальний трагічний результат перебування Володимира Зеленського на посаді президента України і діяльності двох його урядів. До фактичної відмови міжнародних фінансових інституцій від співпраці з українськими популістами привела некомпетентність влади і її повна залежність від олігархічних кланів, її невгамовна жага наживи і нерозуміння ситуації.
Є ліки від цієї напасті? Я вже говорив, що пігулка буде гіркою. І українцям доведеться її розжовувати на тлі майбутньої економічної і соціальної кризи. Тоді навіть найбільш неосвічений і інфантильний виборець, найбільш щирий прихильник популістів змушений буде змиритися з неминучим і визнати, що тільки переформатування української влади згори до низу дасть йому і його родині можливість врятуватися. І в українську політику почнуть повертатися спаплюжений професіоналізм, відповідальність і патріотизм. Власне, так, як це зараз відбувається в усьому світі.
Шкода тільки, що багато хто з наших співвітчизників цього вже не побачать.
мародерські тролі йдуть нафіг
Если он вернет украденные у вкладчиков Приватбанка деньги, то некоторое время обойдемся без денег МВФ.
С учетом остальных активов - года 3- 4 - это достаточно много, я уверен.
Как только повляются лидеры, за которыми люди идут, их убивают как Черновола.
Или как Сашка Белого.
Народный мэснык Ярош до сих пор старательно за него мстит.
А с героизацией Бандеры надо очень осторожно. В этом тише едешь, дальше будешь. Но они простейших вещей не понимают. Они одни из главных, кто прошляпил Крым. Среди них нет ни одного человека, кто способен предвидеть события, хотя бы на шаг вперед. Не говоря уже о нескольких шагах.
Надо учиться у евреев. Бабломойский, чем занимается, все рассчитал на много шагов вперед. Начиная от проекта внедрения ЗЕ, до дерибана украинской земли, который он сейчас активно осуществляет. И наверно осуществит. А националисты, как и все остальные, только ушами похлопают.
У них все расписано пошагово. И всякие варианты обхода препятствий. Целый проект. Я уверена, что проектом занимался коллектив доверенных людей, способных планировать события. Спец. технологии.
Тягнибок и все остальные свободовцы это хаос, который может быть управляемый со стороны. В том числе Бабломойским, когда ему нужно.
жёнушка зе, рассматривает разрыв отношений с муженьком коломойским