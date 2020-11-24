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Новини Політика України
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держбюджет (902) дефіцит (126) Зеленський (17463) Коломойський (1421) кредит (590) МВФ (1343) Бутусов Юрій (3136) Кухта Павло (11)

Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов

Володимир Зеленський найближчими днями буде збирати фракцію "СН", щоб переконати депутатів проголосувати за всі маяки МВФ, і виконати повністю підписану програму.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тимофій Милованов став радником ОП і ухвалив відповідальне рішення. Він першим серед співробітників Володимира Зеленського публічно сказав те, у що президент не хотів вірити - кредиту МВФ цього року не буде. Навіть якогось невеликого кредиту не буде, на що Зеленський все ще має надії. І тут з Миловановим не можна не погодитися, це реалістичний погляд.

Місія МВФ не прибула в Україну, не виконано 6 із 10 структурних маяків меморандуму, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, не вирішено конституційну кризу, і на грудневому засіданні керівництва МВФ рішення про виділення коштів Україні не буде ухвалено.

У Держказначействі, за даними експершого заступника міністра економіки Павла Кухти, не проводяться платежі за захищеними статтями бюджету вже на 3 мільярди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінальний проєкт Держбюджету не сформований, причина - узгодження з МВФ, - нардеп "Голосу" Железняк

За різними оцінками, дефіцит бюджету-2020 становить від 200 до 300 мільярдів, і джерела поповнення не ясні.

Десь треба брати гроші.

За даними Цензор.НЕТ, президент Зеленський розглядає варіанти розриву відносин з олігархом Ігорем Коломойським. Рішення щодо Коломойського - головна політична вимога представників США до президента України.

Зеленський найближчими днями збиратиме фракцію, щоб переконати своїх депутатів проголосувати за всі маяки МВФ, і виконати повністю підписану програму.

Також читайте: Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов

У такому разі після Нового року, а ймовірно, вже після інавгурації нового президента США, директори МВФ зможуть розглянути ситуацію в Україні і ухвалити рішення", - розповів Бутусов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1130
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24.11.2020 12:07
+48
А Коломойский рассматривает варианты разрыва сраці Зеленського!
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24.11.2020 11:47
+47
Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с Коломойским. Это главное политическое требование США, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1825
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24.11.2020 12:01
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Сторінка 5 з 5
Це проблематика Політичної Волі Правлячої Еліти.Щоб говорити про такі рішучі заходи,необхід но передбачати,а ще краще мати в наявності,перш за все,Національні Еліти,в Україні,нажаль, так склалося,еліти всі продажні,гнилі і зрадницькі.
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24.11.2020 21:34 Відповісти
Президент Володимир Зеленський та його команда своїми рішеннями довели Україну до переддефолтного стану.
Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.
"Зараз дуже все залежить від того, наскільки злагоджено буде працювати уряд, парламент, і які рішення може спродукувати Зеленський. Я не є оптимістом в цій ситуації та не бачу якогось позитивного сценарію. З сумом можу констатувати, що завдяки діям "зеленої команди" він (президент - ред.) фактично довів Україну до переддефолтного стану. Тобто це вже за пів кроку до технічного дефолту", - сказав ексміністр.
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24.11.2020 20:23 Відповісти
А ви дивилися передвиборчі,програмні інтерв*ю Коломойського ? він там прямим текстом го ворить про і дефолт,і що нічого страшного в тому нема,і що Греція,он,вся в дефолті-по вуха, а чого ж нам не можна ? Штука в тому,що за півтора року,як чмошник з кварталу-офіційно отримав право підпису і печатки- Іменем Держави,зєлік ні на крок не порушив передвиборчих вказівок свого хазяїна.
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24.11.2020 21:27 Відповісти
Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с Коломойским....

Ах уйди от меня, противный...
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24.11.2020 21:15 Відповісти
Учитесь как надо!!!
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:18 Відповісти
Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с Коломойским (С)

Тільки доконаний м***дак може говорити,
що чмошник з «кварталу»,
-зіц Коломойського,
може щось «расматрівать» без згоди свого хазяїна.
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24.11.2020 21:20 Відповісти
Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4126
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24.11.2020 21:47 Відповісти
Это была микро-хуцпа Зе (краденное столовое серебро ещё никому не помешало).
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25.11.2020 05:10 Відповісти
потом ложечки нашлись...но осадочек остался )))?????
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25.11.2020 08:47 Відповісти
Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3810
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24.11.2020 22:28 Відповісти
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ Колишній міністр економіки Тимофій Милованов, який після місяців публічних принижень і ганебної відставки знову вирішив надавати послуги адміністрації Володимира Зеленського, визнав те, що інші представники влади не наважуються сказати вголос: грошей не буде
Тобто не буде траншей Міжнародного валютного фонду. А значить, не буде і іншої фінансової допомоги Україні. Запозичення, які можна буде взяти в такій ситуації, навряд чи навіть мінімально покриють суми виплат, які Україна повинна зробити за своїми борговими зобов'язаннями.
Це не якісь теоретичні розрахунки, а реальний трагічний результат перебування Володимира Зеленського на посаді президента України і діяльності двох його урядів. До фактичної відмови міжнародних фінансових інституцій від співпраці з українськими популістами привела некомпетентність влади і її повна залежність від олігархічних кланів, її невгамовна жага наживи і нерозуміння ситуації.

Є ліки від цієї напасті? Я вже говорив, що пігулка буде гіркою. І українцям доведеться її розжовувати на тлі майбутньої економічної і соціальної кризи. Тоді навіть найбільш неосвічений і інфантильний виборець, найбільш щирий прихильник популістів змушений буде змиритися з неминучим і визнати, що тільки переформатування української влади згори до низу дасть йому і його родині можливість врятуватися. І в українську політику почнуть повертатися спаплюжений професіоналізм, відповідальність і патріотизм. Власне, так, як це зараз відбувається в усьому світі.
Шкода тільки, що багато хто з наших співвітчизників цього вже не побачать.
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24.11.2020 23:10 Відповісти
Якщо Пінчук розкручує цього теоретика на своємі каналі безперервно - що це означає? Адже він навіть не в кабміні - ВІН КОНСУЛЬТУЄ ОПУ!!! А це означає що зовсім незабаром ми побачимо результати цьом-цьомів Богдана з Собчак. Дві з половиною години інтервью с челавєческімі ліцамі тих,хто за ними стоїть . Оце роздуте й теж гнусаве західоукраїнське хитрозроблене юристішко абсуждалі"судьби двух стран", з ким, з продажною дівкою башен ***********! А тут пінчуківський викормець розповідає ,що з грошима в Україні всьо!'На зміну реготу прийшла атака паніки та зневір"я- й потім вони викинуть якесь спастєльноє рєшеніє . Наприклад позику РАШИСТІВ - під соусом шо уХйло всьо а другая раша уже другая ...;
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24.11.2020 23:20 Відповісти
Бєня - найбільший волонтер України.
мародерські тролі йдуть нафіг
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24.11.2020 23:47 Відповісти
Такий собі - Робін Бед - забирає у бідних і богатих та України , і ці гроші та статки, по Волонтерські передає самому собі!!! )))) Дуже смішно
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25.11.2020 01:51 Відповісти
Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1290
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25.11.2020 00:13 Відповісти
Какая разница , лишь бы они исчезли с земли Украины
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25.11.2020 07:37 Відповісти
Беня говорил, что Украине не нужны деньги МВФ.
Если он вернет украденные у вкладчиков Приватбанка деньги, то некоторое время обойдемся без денег МВФ.
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25.11.2020 01:18 Відповісти
5 миллиардов $ ? 5 000 000 000 долларов???? Как то скромно с вашей стороны - "некоторое время...."
С учетом остальных активов - года 3- 4 - это достаточно много, я уверен.
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25.11.2020 01:56 Відповісти
Это называется , дуринь думкой богатие , 💩Каломой ,вам миллиарды захочет вернуть😂
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25.11.2020 07:40 Відповісти
Зеленский намного хуже Януковича. Но майданом и не пахнет.
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25.11.2020 01:22 Відповісти
Война и кацапская орда на кордонах сильно этому мешает - самые активные так или иначе связаны с фронтом и войной, и понимают что в случае нового Майдана еще одно полномасштабное вторжение кацапов фактически неизбежно, ну а диванные хомячки поскулят в интернете и успокоятся.
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25.11.2020 02:23 Відповісти
Если грамотно подойти к вопросу майдана (а не так как 7 лет назад), то никакого вторжения не будет. Но некому ГРАМОТНО все сделать, как и тогда. Ведь политики остались те же.
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25.11.2020 12:31 Відповісти
Зарікалась свиня гівна не їсти - так саме і жид зєльцман "хоче" піти проти "смотрящего" за Україною від жидівського каганату бєнєю бабломойським. А куди потім зєльцман буде тікати, якщо не в рідні палестини?
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25.11.2020 02:20 Відповісти
The Washington Post: Администрация Байдена должна помочь Украине возобновить расследование коррупции Коломойского и Фирташа, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине https://www.youtube.com/post/UgzY4x-msgjeNmFXV214AaABCQ
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25.11.2020 02:23 Відповісти
Для того чтобы "помочь Украине" в расследовании преступлений фирташа, бабломойского, ахметки должна быть политическая воля власти, а ее нет и не будет, потому что с ними замазаны не только зебилы (беня фактически привел клоуна к власти, ахметка сейчас партнер зельцмана, а его человек сейчас у нас премьер-министр), но и шоколадные патриоты панамы (фирташ привел через свои телеканалы шоколадку к власти, о чем свидетельствовал педалька клыко на суде в Австрии по делу эстрадиции фирташа в США, а ахметка партнер шоколадки по роттердаму+, скупке шахт и энергетических активов, "зеленой энергетике" и т.д), но и жулька, жоппоблок, все эти карманные партейки типа нашего края, відродження и т.д. И кто будет тогда этим заниматься? Журналисты, на расследование которых власть плевать хотела, а националистов быдло не выбирает, потому что быдло на то и быдло, чтобы тупо блеять в стойле и безропотно идти на убой.
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25.11.2020 02:31 Відповісти
Националисты фейковые, потому им никто и не верит.
Как только повляются лидеры, за которыми люди идут, их убивают как Черновола.
Или как Сашка Белого.
Народный мэснык Ярош до сих пор старательно за него мстит.
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25.11.2020 05:22 Відповісти
Ярош - ставленник окружения Бабломойского. Он только притворяется националистом.
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25.11.2020 12:36 Відповісти
Все правильно кроме того что относится к националистам. Националисты у нас очень не гибкие. Их Бабломойские используют как хотят. Для националистов (как и для всех украинцев) должно быть приоритетом территориальная целостность, государственность. Все остальное со временем приложится, хотя многое с трудом. Например сейчас нельзя допустить дерибан земли.
А с героизацией Бандеры надо очень осторожно. В этом тише едешь, дальше будешь. Но они простейших вещей не понимают. Они одни из главных, кто прошляпил Крым. Среди них нет ни одного человека, кто способен предвидеть события, хотя бы на шаг вперед. Не говоря уже о нескольких шагах.
Надо учиться у евреев. Бабломойский, чем занимается, все рассчитал на много шагов вперед. Начиная от проекта внедрения ЗЕ, до дерибана украинской земли, который он сейчас активно осуществляет. И наверно осуществит. А националисты, как и все остальные, только ушами похлопают.
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25.11.2020 12:56 Відповісти
У Бабломойского, когда он только начинал раскрутку ЗЕ через сериал, наверняка уже тогда планировался для будущего дерибан земли. И наверняка они уже тогда понимали, что КС будет против и знали, что придется его дискредитировать, что они сейчас делают.
У них все расписано пошагово. И всякие варианты обхода препятствий. Целый проект. Я уверена, что проектом занимался коллектив доверенных людей, способных планировать события. Спец. технологии.
Тягнибок и все остальные свободовцы это хаос, который может быть управляемый со стороны. В том числе Бабломойским, когда ему нужно.
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25.11.2020 13:20 Відповісти
Ну да, при Тягнибоке будет хаос, зато сейчас все зашибись, уничтожение Украины идет по плану. Вот из-за ткаих как ты мы и живем в гуане, и шансов из него выбраться нет, потому что с одной стороны ты рассказываешь как нужно спасать землю и страну, а с другой что те кто может это сделать фу-фу-фу неправильные, негибкие и вообще бандеровцы.
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25.11.2020 15:25 Відповісти
Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1494
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25.11.2020 02:36 Відповісти
Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1913
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25.11.2020 04:07 Відповісти
Зе ещё не выпил столько водки, чтобы стать как Коломойский.
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25.11.2020 05:23 Відповісти
"разрыв отношений"

жёнушка зе, рассматривает разрыв отношений с муженьком коломойским
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25.11.2020 08:52 Відповісти
Зе против Коломойши - это, как Буратино против папы Карло Зеленський розглядає варіанти розриву відносин із Коломойським. Це головна політична вимога США, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2220
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25.11.2020 09:26 Відповісти
Капец... Я валяюсь. "Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с Коломойским. " Есть такой вариант, единственно верный: Беню в камеру, награбленное этим уркой - казну. Зелю в отставку нах.р, без разговоров, за сговор с олигархами с целью грабежа Украины. Вот только КТО это будет делать? Ответ просится один единственный - снова майдан, снова Ростов...
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25.11.2020 10:36 Відповісти
Это как же,альфонс пойдет на разрыв из своим содержанцем,нонсенс.
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25.11.2020 11:52 Відповісти
Разрыв отношений с Коломойским можно считать осуществленным только тогда, когда Коломойский сядет. Все иные варианты это имитация. Но такого, конечно, не будет. Так как ЗЕ это кукла Карабаса Коломойского.
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25.11.2020 13:29 Відповісти
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