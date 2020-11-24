Глава Мінкульту Ткаченко: Новорічний локдаун підтримую, пропоную "зустріти свята в режимі онлайн"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ідею запровадження повного локдауну на новорічні свята.
Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Ткаченко зазначив, що "за озвученим наразі планом МОЗ нас чекає поки що останній карантин вихідного дня. Цього чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес тощо".
На думку міністра, "ситуація має бути прогнозованою, а розтягнута в часі "червона зона" не може бути безкінечною, через негативний вплив на економіку".
"Краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, Уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитися на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад у зумі", - підсумував Ткаченко.
Будь ласка, зачекайте...
Тебе можно и нужно.
Да что там экономику?
Они нас убивают.
Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
Вешаться?
Все стоїть.
Повністю.
Замовлень немає.
І не передбачається.
Можу таким як ти проводити інструктажі з тактики міського штурму, роботи малих мобільних груп, вогневої підготовки, парамеду, інженерки, трохи снайпінгу.
А, нє..
Не мій контингент. Краще ж з диванчику пописати коментарі..
Вірно?
Да и как кидать куски асфальта онлайн мне не понятно. впрочем, саша, ты и твоя говенная команда с телепомойки Г+Г метать ртом говно онлайн умеете как ни кто лучше в этой стране.
Ляпают что попало..
Знаете больным по фиг на ваши праздники.. Убейтесь об стену. Вместе с теми идиотами которые орали что хуже не будет..
Ковид ушел.. А двухсторонняя пневмония? Сколько будет уходить? Месяц? Два?
Полгода... ? Сколько счас с пневмониями?.. Вы должны не переохлаждаться? Кароче... Люди болеют.. Люди умирают... И всем посрать.. Пейте серрату.. Е мае.. Она рассасывает очаги воспаления.... А если мне хреново после нее? Я смотрю у нашего народа все мозги рассосались.. И выбрали то что выбрали.. Каков поп таков и приход... Чо ты возмущаешься? Ты ничего не изменишь.. Думай о позитиве... ******** позитив.. Страна катится в жопу.. Больные выживают.. Здоровым насрать на больных пока жареный петух не клюнет им в задницу или родственникам.. Даже моя одна моя подруга.. Где ты могла заразиться.. В звезде... Сказала та что работает парикмахером... Е мае... Учителя болеют.. Дети болеют.. Медики болеют.. Пенсионеры умирают.... А дебилам праздники.. Хотя не удивлюсь они и праздники с поминками устроят... А чо?.. Я ничему не удивляюсь.. Уже....
Супермаркеты? Барыги на рынках? Или те кто держит рестораны? А может туристические агентства? Простые люди даже не заметили бы если бы вдруг пропали все рестораны и тур агентства.
Википедия пишет -Креативная экономика или экономика знаний - особый сектор экономики, основанный на интеллектуальной деятельности.
У нас сейчас востребованы болтуны и барыги. На инженера,конструктора мало кто хочет учиться. Так что дальше будет только хуже.