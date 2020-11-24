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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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міськрада (461) Львів (2082) місцеві вибори (1000) мер (484) Садовий (482)

Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади

Львівська міська рада нового скликання у вівторок провела перше засідання, на якому депутати склали присягу.

Засідання відбулося в сесійній залі Львівської міської ради, у ньому взяли участь депутати від "Європейської Солідарності", ВО "Свобода" і партії "Варта", кількість яких загалом становить 39 депутатів. Представники "Самопомочі" та "Голосу" участі в засіданні не брали. Всього в міськраді Львова 64 депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький зачитав результати виборів депутатів міськради, після чого найстарший депутат ради Роман Грицевич зачитав присягу депутата.

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Депутати також проголосували за створення лічильної комісії, яка обере тимчасову президію міськради. За рішенням ради, до неї увійдуть по одному депутату від кожної партії.

Після засідання Сліпецький заявив журналістам, що наразі комісія встановлює результати виборів мера Львова, і щойно їх буде встановлено, депутати знову зберуться на сесію, щоб представити нового голову Львівської об'єднаної територіальної громади.

Відповідаючи на запитання про доцільність проведення сесії саме 24 листопада Сліпецький зазначив, що йдеться не про доцільність, а про виконання вимог закону.

"У нас є закон, який зобов'язує провести першу сесію в певний термін. Ми і так уже провели сесію пізніше", - сказав він.

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що розцінює проведення сесії 24 листопада як спробу узурпації влади з боку депутатів. 

Він стверджує, що за законом після складання присяги новим складом міськради попередній мер втрачає свої повноваження. До офіційного оголошення і приведення до присяги нового мера міськрада може призначити тимчасову президію, секретаря, який буде в.о. мера, заступників мера, членів виконкому, а також ухвалювати будь-які рішення щодо бюджету тощо.

Садовий у другому турі був переобраний мером, але офіційні результати ще не оголошені, і найближчими днями вступити на посаду він не зможе. Він вважає, що дії виборчкому ставлять за мету узурпацію влади в місті.

"Від сьогодні ситуація з повноваженнями незрозуміла, тому що сесія фактично припиняє повноваження чинного міського голови. Наші юристи вивчають ситуацію ... З цієї хвилини я не буду нічого підписувати, чекаю роз'яснень юристів", - сказав Садовий, коментуючи проведення першої сесії міської ради нового скликання.

На його думку, виборча комісія могла ще 23 листопада встановити результат виборів мера Львова, але "затягувала, щоб провести це екстрене засідання" міськради.

"Для чого це робити? Показати свою силу, показати, хто в домі господар, нівелювати рішення громади. Це нерозумно, просто нерозумно", - висловив думку Садовий.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Тоесть депутаты, большинством посмели собраться, и даже не спросив Садового? Ужас какой...
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24.11.2020 12:13
+29
Просто Садовий ще не вкурсі, що його партія вже в опозиції і прийдеться не давати прямі вказівки, а радитись з новоствореною радою. А хто сказав, що буде легко?
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24.11.2020 12:19
+18
Новообраним депутатам Львівської міськради доводиться голосувати у незручних позах

Садовий просто забрав з сесіійної ради майже всі крісла ))))
Досить "дрібненька помста" ,але це типово для Андрійка "Доля",щирого грекокатолика і вишиванкового "патрійоти"...
Горсовет Львова собрался на первое заседание без мэра. Садовый заявил о попытке узурпации власти - Цензор.НЕТ 8426


у сесійній залі ще не встановлена електронна система для голосування, відсутні крісла, картки для голосування та система "Віче". Тож новообраним депутатам доводиться голосували стоячи і руками
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24.11.2020 12:23
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Свободівці-депутати, це те саме, що комуністи -депутати, тільки з іншого боку, правого. Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади - Цензор.НЕТ 2207
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24.11.2020 19:42 Відповісти
Перша сесія тривала кілька хвилин, депутати обрали тимчасову комісію з представників п'яти партій, яка сформує порядок денний сесії. «Голова ТВК виніс законне рішення і закликав до депутатів до праці. Нам ТВК повідомила. Робоча президія, у консультаціях із новим міським головою, напрацює порядок денний на наступну сесію, оприлюднить його і призначить сесію через 10 днів після оприлюднення», - представник «Європейської солідарності» Петро Адамик.
Але Садовий вважає сесію незаконною, бо без капелана. «Порушена традиція міста, бо у нас завжди на сесії першим бере слово капелан", - наголосив Андрій Садовий.
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24.11.2020 17:05 Відповісти
поважаю капеланів... але не розумію, що їм робити на сесії???? Садовий ти живеш в якому часі?
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24.11.2020 18:58 Відповісти
Капелан мав відспівати Андрійка і його "мономеншість" Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади - Цензор.НЕТ 9811
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24.11.2020 19:43 Відповісти
Садовий геть нюх загубив, кричить : Капелан, дай команду! Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади - Цензор.НЕТ 4767
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24.11.2020 19:44 Відповісти
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