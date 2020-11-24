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Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні, завтра представлять всеохопний план

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Австрія планує на початку січня розпочати вакцинацію проти коронавірусу, завтра буде представлений всеосяжний план вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Local.

Згідно з планом вакцинації Європейського Союзу, в Австрії буде доступно 24 мільйони доз.

За словами міністра охорони здоров'я Австрії Рудольфа Аншобера, процес, швидше за все, почнеться на початку січня.

"У січні у нас буде кілька сотень тисяч доз. Відповідна логістика зараз у стадії підготовки. Затвердження (вакцини. - Ред.) на ринку визначає фактичний старт", - сказав Аншобер.

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Зазначається, що в середу Австрія представить всеосяжний план вакцинації, а канцлер Себастьян Курц заявив, що він "поверне Австрію на шлях повернення до нормального життя".

Автор: Анастасія Потіха
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а у нас куда пообещают очередную дорогу построить? кто как думает ?
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24.11.2020 12:16 Відповісти
Звучить як інфа з полю бою...
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24.11.2020 12:17 Відповісти
будем посмотреть. с 5 декабря стартует всеобщее тестирование.
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24.11.2020 12:21 Відповісти
В Украине тоже начнется в январе... 2022 года.
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24.11.2020 14:56 Відповісти
а в Украине только полный локдаун, вся вам вакцинация, одно радует, что зеля будет каждый день весёлые видосики нам снимать успокаивать Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні, завтра представлять всеохопний план - Цензор.НЕТ 4279
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24.11.2020 19:40 Відповісти
 
 