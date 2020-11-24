УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16491 відвідувач онлайн
Новини Суспільство Місцеві вибори-2020
351 0
місцеві вибори (1000) спостерігач (396) порушення (432)

Другий тур місцевих виборів в Україні минув спокійно і з незначними порушеннями, - спостерігачі ENEMO

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Другий тур місцевих виборів в Україні минув спокійно і з незначними порушеннями, - спостерігачі ENEMO

У міжнародній місії за спостереженням за виборами в Україні ENEMO заявили, що другий тур місцевих виборів в Україні проходив спокійно, з невеликими порушеннями.

Про це заявив голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Златко Вуйович на онлайн-пресконференції у вівторок під час презентації попереднього звіту щодо другого туру місцевих виборів в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Голосування під час другого туру, яке було проведено 15 та 22 листопада оцінено в цілому як спокійне, тільки з незначними процедурними порушеннями", - зазначив Вуйович.

Також читайте: Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 