Другий тур місцевих виборів в Україні минув спокійно і з незначними порушеннями, - спостерігачі ENEMO

У міжнародній місії за спостереженням за виборами в Україні ENEMO заявили, що другий тур місцевих виборів в Україні проходив спокійно, з невеликими порушеннями.

Про це заявив голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Златко Вуйович на онлайн-пресконференції у вівторок під час презентації попереднього звіту щодо другого туру місцевих виборів в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Голосування під час другого туру, яке було проведено 15 та 22 листопада оцінено в цілому як спокійне, тільки з незначними процедурними порушеннями", - зазначив Вуйович.

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