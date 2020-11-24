УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16014 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 941 20
карантин (16095) смертність (184) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа

Росія оновила антирекорд за кількістю померлих за добу пацієнтів, які заразилися коронавірусом.

як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

За останню добу в Росії зареєстрували 491 смерть серед тих, хто заразився COVID-19, йдеться в повідомленні оперативного штабу з боротьби з коронавірусом. Дані штабу відрізняються від цифр, які дає Росстат - служба виявляє набагато більше смертей, пов'язаних з коронавірусом.

Так чи інакше зафіксований зараз показник смертності знову виявився максимальним за весь час пандемії. Попередній антирекорд було зареєстровано в суботу, 21 листопада, коли штаб відзвітував про 467 смертей. Після цього два дні цифри були помітно нижчими - 401 у неділю і 361 - у понеділок, а до суботи цей показник кілька разів оновлював максимуми.

Також читайте: Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ

Добовий приріст COVID-19 при цьому скоротився - за останню добу виявили 24 326 нових випадків, тоді як напередодні реєстрували рекордні 25 173 зараження. У суботу було 24 822 випадки, в неділю - 24 581. Таким чином, цей показник знову опустився нижче за відмітку 25 тисяч, яка вперше була подолана в понеділок. Планка у 24 тисячі вперше була перевищена в п'ятницю.

За весь період цифри у штабу такі: 2 138 828 заражень, 1 634 671 виписаний, 37 031 померлий.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Навіщо нам ця інформація?
показати весь коментар
24.11.2020 12:20
+5
Не понимаю и категорически не поддерживаю тех, кто радуется и ёрничает по это поводу! Люди, одумайтесь!!! Оставайтесь думающими людьми, а не зомби! Нельзя ТАКОМУ радоваться!!!

Как можно радоваться тому, что подохло так мало этих скотов?!!!
показати весь коментар
24.11.2020 12:26
+3
Найцікавіше, що кацапи купу лікарів привили цією вакциною, але багато з них уже похворіли на ковід...
показати весь коментар
24.11.2020 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо нам ця інформація?
показати весь коментар
24.11.2020 12:20 Відповісти
Ну, живуть ж не Марсі, нажаль. Якщо у сусіда за парканом палає стайня - не можна бути байдужим: вогонь не дивиться на твої політичні погляди .
показати весь коментар
24.11.2020 12:28 Відповісти
Чим більше кацапів здохне тим краще У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 5268
показати весь коментар
24.11.2020 13:33 Відповісти
Тут вчера грудью на амбразуру кидались защищая вакцину российскую, может кто-нибудь из тех недалёких это прокомментировать.
показати весь коментар
24.11.2020 12:23 Відповісти
Найцікавіше, що кацапи купу лікарів привили цією вакциною, але багато з них уже похворіли на ковід...
показати весь коментар
24.11.2020 12:25 Відповісти
Не понимаю и категорически не поддерживаю тех, кто радуется и ёрничает по это поводу! Люди, одумайтесь!!! Оставайтесь думающими людьми, а не зомби! Нельзя ТАКОМУ радоваться!!!

Как можно радоваться тому, что подохло так мало этих скотов?!!!
показати весь коментар
24.11.2020 12:26 Відповісти
В принципе они также думают.
показати весь коментар
24.11.2020 12:33 Відповісти
У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001 У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8001
показати весь коментар
24.11.2020 12:59 Відповісти
Так більшість українців шкодує Шо мало... У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 8217
показати весь коментар
24.11.2020 13:34 Відповісти
Навперед більше.
показати весь коментар
24.11.2020 12:39 Відповісти
Смысл писать про смертность от ковид в РФ в том, чтобы мы, сравнивая с украинской и замечая, что на душу населения у нас смертность в 3 раза выше российской, осознавали ущербность.
показати весь коментар
24.11.2020 12:55 Відповісти
Цифры умерших занижены раз 10....Чтобы показать, какая прекрасная "вакцина" сварена расейскими умельцами из кошачьего дерьма, кедровых шишек, болотной тины и донорской блевотины.... Мертведчук хвастался, что уже укололся...Но, похоже, брешет, потому что ещё живой....Хотя,выглядит, как засохший труп.... У кремлёвской навозной личинки тоже нездоровая трупная желтизна и синева на ботоксных щёчках....
показати весь коментар
24.11.2020 13:04 Відповісти
У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 2032
показати весь коментар
24.11.2020 14:02 Відповісти
"спутник" работает.
показати весь коментар
24.11.2020 13:18 Відповісти
Ерунда.

Они уже давно "впереди планеты всей".
Просто стесняются признать.
Скоро один микроцарь в бункере останется...
показати весь коментар
24.11.2020 14:04 Відповісти
Не знаю кому как, а мне по нраву такие рекорды!
От всей души желаю расейке ежедневно превышать свои рекорды!
показати весь коментар
24.11.2020 14:13 Відповісти
так само как и у нас...если соотнести к численности населения
показати весь коментар
24.11.2020 14:54 Відповісти
Но мы не визжим на весь мир, что ДВА МЕСЯЦА НАЗАД создали вакцину.
показати весь коментар
24.11.2020 16:51 Відповісти
походу это умирают больше от росийской вакцины У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа - Цензор.НЕТ 3903
показати весь коментар
24.11.2020 19:42 Відповісти
 
 