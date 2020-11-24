У РФ встановлено новий рекорд смертності через COVID-19 - за добу померла 491 особа
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Росія оновила антирекорд за кількістю померлих за добу пацієнтів, які заразилися коронавірусом.
як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
За останню добу в Росії зареєстрували 491 смерть серед тих, хто заразився COVID-19, йдеться в повідомленні оперативного штабу з боротьби з коронавірусом. Дані штабу відрізняються від цифр, які дає Росстат - служба виявляє набагато більше смертей, пов'язаних з коронавірусом.
Так чи інакше зафіксований зараз показник смертності знову виявився максимальним за весь час пандемії. Попередній антирекорд було зареєстровано в суботу, 21 листопада, коли штаб відзвітував про 467 смертей. Після цього два дні цифри були помітно нижчими - 401 у неділю і 361 - у понеділок, а до суботи цей показник кілька разів оновлював максимуми.
Добовий приріст COVID-19 при цьому скоротився - за останню добу виявили 24 326 нових випадків, тоді як напередодні реєстрували рекордні 25 173 зараження. У суботу було 24 822 випадки, в неділю - 24 581. Таким чином, цей показник знову опустився нижче за відмітку 25 тисяч, яка вперше була подолана в понеділок. Планка у 24 тисячі вперше була перевищена в п'ятницю.
За весь період цифри у штабу такі: 2 138 828 заражень, 1 634 671 виписаний, 37 031 померлий.
Будь ласка, зачекайте...
Как можно радоваться тому, что подохло так мало этих скотов?!!!
Они уже давно "впереди планеты всей".
Просто стесняются признать.
Скоро один микроцарь в бункере останется...
От всей души желаю расейке ежедневно превышать свои рекорды!