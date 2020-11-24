Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав основні характеристики, необхідні для блогерів "у президентському пулі".
Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу, щоб це були люди знакові, які мають ціннісний флер", - сказав Подоляк, відповідаючи на питання про плани з формування пулу блогерів.
При цьому Подоляк підкреслює, що "блогерів з цінностями не можна просто примусити робити те, що їм скаже якийсь Міша".
Подоляк переконаний, що не потрібно змушувати блогерів "писати за якимись темниками".
"У соціальних мережах працює авторитет. Блогери повинні мати можливість приходити на офреки в Офіс президента, щоб обговорити поточні питання ... Для мене робота з блогерами - питання цінностей, а не ста доларів", - говорить радник голови ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Свежий скандал в Казахстане - министра Криклия с делегацией не пустили на встречу с премьером Казахстана, т.к. он подделал ПЦР-тест на ковид на цветном принтере и его в этом уличили. ссылка
Я Вам уже писала......
и еще(!) раз - до свидания......
Что значит разговаривать с репортером «НЕ ДЛЯ ЗАПИСИ» (off the record)?
идет набор суперкоманды "ценностных" блогеров
командиром назначена кучерявая собачка Бабломойского
гидотні блаЗЄнські виродки, ви ж ніби молоде покоління, мусили б знати, що все це смердить совком.
Блогеры за коломойское бабло ...
И зеля гонит на пороха?
А делает точь в точь как он, только хуже!!!!
Петя собрал порохоботов..... Зеля собирает зелеботов.....
Пи-ц.......
А что нибудь хорошее делать зелик не собирается? Посадить оппорыгов, Медведева или брата Ермака?
При хороших делах и боты не нужны!
Ты идиот! И не надейся что у украинцев память короткая!!!
Где, когда, при каких обстоятельствах? Очень интересно.
https://www.unian.ua/politics/10496895-zmi-diznalisya-pro-shcho-govoriv-poroshenko-na-zakritiy-zustrichi-z-loyalnimi-blogerami.html
Ты бы говно так не палилось. Не то на бояру не заработаешь!
Я с идиотами и проплачеными троллями не общаюсь!
А ты подходишь под две эти категории.
https://m.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo