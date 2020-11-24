Радник глави ОП Подоляк про формування пулу лояльних блогерів: "Хочу, щоб це були люди знакові, з цінностями"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав основні характеристики, необхідні для блогерів "у президентському пулі".

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб це були люди знакові, які мають ціннісний флер", - сказав Подоляк, відповідаючи на питання про плани з формування пулу блогерів.

При цьому Подоляк підкреслює, що "блогерів з цінностями не можна просто примусити робити те, що їм скаже якийсь Міша".

Подоляк переконаний, що не потрібно змушувати блогерів "писати за якимись темниками".

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"У соціальних мережах працює авторитет. Блогери повинні мати можливість приходити на офреки в Офіс президента, щоб обговорити поточні питання ... Для мене робота з блогерами - питання цінностей, а не ста доларів", - говорить радник голови ОП.