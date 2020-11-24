Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун

У музеї Революції Гідності вважають, що діяли законно, коли переказували підряднику авансовий платіж у розмірі 80% вартості проєкту Меморіалу Небесної Сотні.

Про це заявила заступниця директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Оксана Моргун, йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Попередню оплату товарів регулюють постанови Кабінету Міністрів. У постановах №№117 та 1764 врегульовано питання такої передоплати. Тому законна підстава переказувати гроші в розмірі 111 млн грн у нас була. Генпідрядник відкрив рахунок у Державній казначейській службі, і ми туди переказали кошти. Для того, щоб взяти їх із цього рахунку, він має надати казначейській службі рахунки на всі платежі та інформацію, на що він буде витрачати ці кошти. Це не його особистий рахунок, він не може вільно розпоряджатися цими коштами", - сказала Моргун.

Вона також зазначила, що з генпідрядником було складено попередній план робіт, але коли договір вже був укладений, на земельну ділянку прокуратурою було накладено арешт у зв'язку з необхідністю проведення слідчих експериментів.

Повну версію статті читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництво Меморіалу Майдану заблоковано в 2019-му році рішенням суду, - В'ятрович

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.