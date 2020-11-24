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Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун

У музеї Революції Гідності вважають, що діяли законно, коли переказували підряднику авансовий платіж у розмірі 80% вартості проєкту Меморіалу Небесної Сотні.

Про це заявила заступниця директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Оксана Моргун, йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Попередню оплату товарів регулюють постанови Кабінету Міністрів. У постановах №№117 та 1764 врегульовано питання такої передоплати. Тому законна підстава переказувати гроші в розмірі 111 млн грн у нас була. Генпідрядник відкрив рахунок у Державній казначейській службі, і ми туди переказали кошти. Для того, щоб взяти їх із цього рахунку, він має надати казначейській службі рахунки на всі платежі та інформацію, на що він буде витрачати ці кошти. Це не його особистий рахунок, він не може вільно розпоряджатися цими коштами", - сказала Моргун.

Вона також зазначила, що з генпідрядником було складено попередній план робіт, але коли договір вже був укладений, на земельну ділянку прокуратурою було накладено арешт у зв'язку з необхідністю проведення слідчих експериментів.

Повну версію статті читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництво Меморіалу Майдану заблоковано в 2019-му році рішенням суду, - В'ятрович

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Та питання зовсім в іншому.
Гроші де?
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24.11.2020 12:45
+5
Не спеши обвинять.
Ведь гранит должен быть гранитным.
Так?
А липы - липовыми.
Ну вот. Всё по-честному.
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24.11.2020 12:47
+5
Головка бо-бо?
Визивай швидку.
По темі є що сказати?
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24.11.2020 12:54
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Не спеши обвинять.
Ведь гранит должен быть гранитным.
Так?
А липы - липовыми.
Ну вот. Всё по-честному.
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24.11.2020 12:47 Відповісти
А то место в статье про арест стройплощадки никто не увидел? Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун - Цензор.НЕТ 9308
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24.11.2020 12:58 Відповісти
"липы из Нидерландов и гранит из США" єто из нового расследования петуШария? Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун - Цензор.НЕТ 3451
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24.11.2020 12:48 Відповісти
Спс) В статье, кстати, хорошо расписано на что потратили деньги.

Где зебилы воющие про пропажу?
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24.11.2020 12:54 Відповісти
Шо ж ти таке тупеньке? Про це ж тут написано.
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24.11.2020 12:50 Відповісти
По словам Оксаны Моргун, за это время были заказаны материалы, которые везли из-за границы. Основной из них - белый гранит, его везли из США. А также липы, их доставляли из Нидерландов.

Источник:https://censor.net/ru/r3232845
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24.11.2020 12:52 Відповісти
Хорошо) - купили гранит и липы. так вы ж в падучей бились что все украл директор музея Музей Майдана имел законное основание перечислить 111 млн грн генподрядчику на строительство мемориала, - замдиректора Моргун - Цензор.НЕТ 8886
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24.11.2020 12:56 Відповісти
Где гранит и липы на 111,5 млн.?
Покажи.
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24.11.2020 12:58 Відповісти
спрашивай у подядчика. Причем тут музей?
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24.11.2020 12:59 Відповісти
Спросят и у них.
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24.11.2020 13:00 Відповісти
Но спрашивают почему-то только у музея, который к тем деньгам никаким боком.

Потому что задача у зебилоидов просто обосрать. Хоть как-нибудь.
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24.11.2020 13:04 Відповісти
Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун - Цензор.НЕТ 4174
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24.11.2020 13:02 Відповісти
Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун - Цензор.НЕТ 8643
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24.11.2020 12:59 Відповісти
Так зачем ты сюда петушария приплёл, "честный" ты "наш"?
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24.11.2020 13:01 Відповісти
Та питання зовсім в іншому.
Гроші де?
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24.11.2020 12:45 Відповісти
У Ігоря Валєріча запитай.
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24.11.2020 12:46 Відповісти
Запитаємо.
І у валєріча теж.
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24.11.2020 12:49 Відповісти
На депозитах.
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24.11.2020 12:54 Відповісти
Зебілосуки,що далі..?,а може хто знає..,де падлюка партнов поки ще живе?
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24.11.2020 12:47 Відповісти
Головка бо-бо?
Визивай швидку.
По темі є що сказати?
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24.11.2020 12:54 Відповісти
по темі - висмоктана з портновського хера "сенсація".
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24.11.2020 13:00 Відповісти
Очень часто деньги из бюджета поступают к концу года, когда нет времени их потратить и они возвращаются в бюджет. Это государственная уловка, чтоб "кинуть" тех, кому обещано госфинансирование и это занесено в утвержденный бюджет. Музей "выкрутился", перечислив огромный аванс подрядчику, но всех остальных до сих пор, кто пробовал так поступить, уголовно преследовали. Я знаю фирму, которая получила в декабре деньги за строительство котельной, так ребята героическими усилиями к 15 января ее таки построили, а 16 января уже приехала проверка по "сигналу", что деньги перечислены, а объект не готов до конца года.
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24.11.2020 13:16 Відповісти
прочитав брехню пані Оксани про крадіжку грошей. Стає гірко на душі, що у нас бездарні не профі керівники розказують байки. При будівництві любої споруди замовником ведеться технічний щомісячний технічний наляд за обсягами та за придбаними матріалами і складаються акти. По тих актах і списуються кошти з замовника-музею. Зараз СБУ шукає пальчики тих злодійчиків які провернули цю аферу .Грошенята то держані потрібно відповідати за крадіжку. У мене стаж 48років на посадах підрядника та замовника і я ніколи не одержував і не давав аванс біпьше 30% це принята практика використання державних коштів Питання до казначейства -де гроші??
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24.11.2020 13:18 Відповісти
написано ж - купили ліпи з Нідердандів та граніт зі США. Тепер їздять провідують липи, платять за їх утримання, а також за зберігання граніту.
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24.11.2020 13:32 Відповісти
 
 