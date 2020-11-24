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Після підвищення тарифу на передачу електроенергії доведеться скорочувати людей або консервувати заклади, - львівський ресторатор

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Після підвищення тарифу на передачу електроенергії доведеться скорочувати людей або консервувати заклади, - львівський ресторатор

Підвищення тарифу на передачу електроенергії збільшить витрати ресторанного бізнесу і, щоб вижити, заклади змушені будуть скорочувати персонал або тимчасово призупиняти роботу.

Про це заявив львівський ресторатор Андрій Худо, співвласник понад 100 ресторанів, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зовсім невчасно йде підвищення тарифу на передачу електроенергії. Тому що йде зима, це тяжкий період, великі рахунки за газ та електрику. Крім цієї проблеми, питання ще закриття, локдаунів, неможливість працювати закладу", - розповів Худо.

За його словами, щоб не накопичувати збитки, заклади громадського харчування змушені скорочувати співробітників або ж призупиняти свою діяльність на якийсь час, а то й взагалі закриватися.

"Ми реагуємо на ці виклики скороченням персоналу, закриттям закладів, які генерують збитки, або консервацією їх до весни, якщо це наше приміщення", - пояснив Худо.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 грудня 2020 на 30% - з 240,23 грн/МВт-година до 312,76 грн/МВт-год.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець прогнозує закриття шахт у разі зростання тарифів на струм.

Раніше міністр економічного розвитку Ігор Петрашко обіцяв малому бізнесу програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка так і не запрацювала.

Автор: Наталя Джума
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Ресторатор, да ты рынок сбыта электроэнергии слугам подрываешь.За счет чего они харчеваться будут ?
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24.11.2020 13:05 Відповісти
ой да ладно. кабудто раньше все расходы ресторанов ложились на плечи персонала и рестораторов. у вас в стоимости блюд всё заложено плюс неизвестно какой процент дохода.
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24.11.2020 13:24 Відповісти
при том что налоги они отродясь не платят, все через ФОПов, а цены как в Европе со всеми налогами.
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24.11.2020 13:48 Відповісти
Плохо "накормили" Нацкомиссию - получайте чаевые....
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24.11.2020 13:32 Відповісти
Яким чином зростання 0,01грн на 1 кіловат вартістю 3,20 грн впливає на закриття ресторану? А на бізнес ахмАтвих\коломИйських впливає суттєво... От і створюють телевізійні сюжети для лохів.
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24.11.2020 13:48 Відповісти
Одинаковий текст на різних новинних сайтах... Соупадєніє???....
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24.11.2020 13:51 Відповісти
Вообще то у нас капитализм!
Выживает сильнейший, а персонал расходный материал.
Після підвищення тарифу на передачу електроенергії доведеться скорочувати людей або консервувати заклади, - львівський ресторатор - Цензор.НЕТ 7698
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24.11.2020 14:42 Відповісти
 
 