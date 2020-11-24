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Ми фіксуємо зменшення кількості зразків, що надходять для ПЛР-тестів. Симптоми ГРВІ є підставою для перевірки на COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ми фіксуємо зменшення кількості зразків, що надходять для ПЛР-тестів. Симптоми ГРВІ є підставою для перевірки на COVID-19, - Ляшко

Симптоми ГРВІ є підставою звернутися до лікаря первинної ланки і пройти тестування на COVID-19.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За наявної потужності нашої лабораторної бази робити 50 тис. досліджень на добу, останнім часом ми фіксуємо зменшення кількості зразків до лабораторій. Хотів би наголосити, Україна сьогодні в червоному рівні поширення коронавірусної хвороби, тому люди, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а це раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку — це все підстави звернутися до свого лікаря та здати зразки на дослідження", - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар наголосив, що у разі відмови в проведенні тестування пацієнт може звернутися на гарячу лінію Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19, оператори якого мають зафіксувати звернення.

Дивіться: ПЛР залишається основним методом виявлення коронавірусу, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Шо, лохов поубавилось?
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24.11.2020 13:11
+2
Главное привыкнуть к добровольной тюрьме.
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24.11.2020 13:33
+2
Так врачам разрешили ставить диагноз COVID-19 "на глаз", без тестов!
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24.11.2020 14:15
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Якщо бажаючих здавати тести стає все менше, потрібно починати масові перевірки груп ризику ПЛР тестами. Медики, педагоги, водії транспорту, такстити, правоохоронці, чиновники, комунальники, продавці, кур'єри, працівники сфери послуг - всі вони мають щомісяця проходити ПЛР тест і мати сертифікат здоров'я який має бути як бейдж зверху на одязі, щоб кожен хто спілкується з ними знав що людина перевірена і не має небезпечних захворювань.
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24.11.2020 13:02 Відповісти
Сегодня тест отрицательный, а завтра нет. Какие , нафик, сертификаты здоровья? Вы представляете масштабы тестирования?
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24.11.2020 13:09 Відповісти
В Китаї є сертифікати здоров'я і ці сертифікати дозволили подолати коронавірус серед 1,5 млрд людей! В Китаї роблять один ПЛР тест на десять зразків і якщо там є коронавірус, беруть повторні тести у всіх 10 пацієнтів і визначають хворих.
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24.11.2020 13:13 Відповісти
Деньги есть на это и сознательность населения?
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24.11.2020 13:18 Відповісти
Це біологічна безпека держави, тому гроші на це потрібно знайти а населення примусити!
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Наивный
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24.11.2020 17:22 Відповісти
ВОЗ недавно заявила - "мы видим некоторое снижение распостранения". И Ляшко увидел.
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24.11.2020 13:07 Відповісти
Тест за 1500 грн ? Этот деятель на откатах видимо
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24.11.2020 13:08 Відповісти
реально, в тесті зараз нема сенсу.
В лікарню не покладуть, ліків безкоштовних теж йок.
Нафіга він якщо доходити все одно дома...
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24.11.2020 13:11 Відповісти
Шо, лохов поубавилось?
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24.11.2020 13:11 Відповісти
Ну, зафиксировали (на горячей линии), и что?!?! Тест всё равно не делают))))) цирк для видосиков...
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24.11.2020 13:19 Відповісти
Хм. Логично.
1) Работодатели ужимаются в доходах, а потому не готовы оплачивать сотрудникам тестирование "на всякий случай". Хотя некоторые все же заставляют.
2) И главное. Здоровый человек без симптомов вряд ли пойдет делать тест. Зачем? Отсюда - выходит с симптомами уже поменьше народу.
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Я давно говорила пока всех не обилетят со своими тестами по 1000 гривен минимум то не успокоятся.
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24.11.2020 13:29 Відповісти
Главное привыкнуть к добровольной тюрьме.
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24.11.2020 13:33 Відповісти
От дебил ещё один Милованов, семейние врачи не направляют на тест, говорят: вот когда совсем хреново станет, тогда пройдешь, а этот пургу гонит.
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24.11.2020 13:42 Відповісти
Это точно.Почему в Харькове так резко упала статистика, да потому что тестировать стали тех, у кого температура выше 38 и рентген показал пневмонию.Остальные при желании сами могут протестироваться за деньги. При выписке с больничного тоже не делают. Две недели прошло,самочувствие нормальное и все, никаких тестов.
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24.11.2020 14:09 Відповісти
Симптомы ОРВИ являются основанием обратиться к врачу первичного звена и пройти тестирование на COVID-19.

На практиці лікарі не дають направлення на тест, якщо бронхіт чи ГРВІ, кажуть, що хрипів не має. В кращому разі посилають зробити рентген. На тест направляють, тоді коли є запалення легень.
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24.11.2020 13:50 Відповісти
Реальна кількість хворих і заразних на коронавірус мінімум у 10 (десять) разів більша, ніж хронічно брешуть зеленські-ляшки-степанови - шмигулі. Переважна більшість народу переносить інфекцію в легкій і середньої важкості формі (як звичайну простуду) і нікуди не звертаються взагалі. А ляшки враховують лише тих, хто звернувся і у кого позитивний тест на ПЛР.
Це злочинний режим продажних злодюг і брехунів.
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24.11.2020 14:03 Відповісти
Так врачам разрешили ставить диагноз COVID-19 "на глаз", без тестов!
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24.11.2020 14:15 Відповісти
 
 