Ми фіксуємо зменшення кількості зразків, що надходять для ПЛР-тестів. Симптоми ГРВІ є підставою для перевірки на COVID-19, - Ляшко
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Симптоми ГРВІ є підставою звернутися до лікаря первинної ланки і пройти тестування на COVID-19.
Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За наявної потужності нашої лабораторної бази робити 50 тис. досліджень на добу, останнім часом ми фіксуємо зменшення кількості зразків до лабораторій. Хотів би наголосити, Україна сьогодні в червоному рівні поширення коронавірусної хвороби, тому люди, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а це раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку — це все підстави звернутися до свого лікаря та здати зразки на дослідження", - сказав Ляшко.
Головний санітарний лікар наголосив, що у разі відмови в проведенні тестування пацієнт може звернутися на гарячу лінію Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19, оператори якого мають зафіксувати звернення.
Будь ласка, зачекайте...
В лікарню не покладуть, ліків безкоштовних теж йок.
Нафіга він якщо доходити все одно дома...
1) Работодатели ужимаются в доходах, а потому не готовы оплачивать сотрудникам тестирование "на всякий случай". Хотя некоторые все же заставляют.
2) И главное. Здоровый человек без симптомов вряд ли пойдет делать тест. Зачем? Отсюда - выходит с симптомами уже поменьше народу.
дебилещё один Милованов, семейние врачи не направляют на тест, говорят: вот когда совсем хреново станет, тогда пройдешь, а этот пургу гонит.
На практиці лікарі не дають направлення на тест, якщо бронхіт чи ГРВІ, кажуть, що хрипів не має. В кращому разі посилають зробити рентген. На тест направляють, тоді коли є запалення легень.
Це злочинний режим продажних злодюг і брехунів.