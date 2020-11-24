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Дерюгіна про Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві: 23 країни роблять великий подвиг заради спорту. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Уже цього тижня, з 26 по 29 листопада, у Київському палаці спорту стартує 36-ий Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Через пандемію коронавірусу "Європейська гімнастика" (European Gymnastic) вирішила перенести декілька чемпіонатів Європи, запланованих в цьому році. Але все ж таки три з них відбудуться. Перший – з художньої гімнастики – пройде саме у Києві.

Як інформує Цензор. НЕТ, про це у понеділок, 23 листопада, на пресконференції у Києві повідомив президент "Європейської гімнастики" Фарид Гаїбов.

"Перший чемпіонат пройде в цій прекрасній країні. Це вже другий раз, коли тут проводиться Чемпіонат Європи, також тут проводився Чемпіонат світу", - наголосив він.

Фарид Гаїбов також розповів, що Європейська гімнастика вимушена була розробити нові рекомендації щодо організації змагань та всіх протиепідемічних заходів.

Дерюгіна про Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві: 23 країни роблять великий подвиг заради спорту 01

"Це досить великий документ і ми постаралися врахувати всі нові правила, рекомендації. Звичайно ж, це певні незручності нашим організаторам, але ще раз дякую за те, що вони змогли все зробити належним чином", – сказав він.

Як розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, не дивлячись на пандемію Covid-19, у вересні цього року Україна успішно провела міжнародний турнір з художньої гімнастики – "Кубок Дерюгіної", а тепер проводить в столиці і континентальну першість.

"Нам дуже приємно, що художня гімнастика працює, діти готуються до основних змагань, до Олімпійських ігор. Два місяці тому ми провели в місті Києві "Кубок Дерюгіної" і провели на високому рівні. В такі тяжкі часи ми провели цей захід і зараз ми проводимо Чемпіонат Європи в місті Києві", - сказав Гутцайт.

Дерюгіна про Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві: 23 країни роблять великий подвиг заради спорту 02

Віцепрезидент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна в свою чергу наголосила на тому, що 23 країни, які візьмуть участь у цьогорічному чемпіонаті, роблять великий подвиг заради спорту.

"Я знаю, які шалені труднощі відчуває сьогодні кожна країна. Сьогодні гімнастика бореться за своє співіснування в світі, тому що коли перенесли Олімпіаду, коли прибрали всі змагання – ми усіма силами намагалися робити в країні все, що ми могли зробити. Навіть більше. Все для того, аби підготувати дітей до змагань, бо психологічно, фізично і морально було важко. Тому 23 країни, які приїжджають – ці країни роблять подвиг заради спорту. Заради того, щоб зберегти гімнастику до Олімпіади, зберегти Олімпійські ігри", – зауважила вона.

Фінал Чемпіонату Європи з художньої гімнастики буде транслюватися на ефірному каналі Індиго TV, глядачі якого отримають доступ до перегляду важливої події на всіх платформах (Т2, супутник, отт-сервіси та кабельне телебачення), а повну версію і всі виступи збірної на Чемпіонаті Європи зможуть подивитися користувачі платформи OLL.TV. "Вболівальники не зможуть прийти особисто на Чемпіонат, але ми зробимо все можливе для того, щоб переглянути змагання змогли люди в будь-якій точці країни", — зазначив директор зі стратегії та розвитку бізнесу "Медіа Групи Україна" Федір Гречанінов.

Автор: Анастасія Потіха
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Для непосвященных сообщаю, что участие во всех "кубках", которые организовывает и проводит Дерюгина, стоят в 2-3 раза больше, чем в любой европейской стране. А украинская гимнастика уже много лет "пасет задних" на всех мировых чемпионатах.
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24.11.2020 13:07 Відповісти
Добавлю только, что дерюгина - рыг, и от этого она никогда не отмоется.
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24.11.2020 13:10 Відповісти
Бабло уже давно победило Дерюгину. Поэтому рыги, россияне, сепары - ей фиолетово. Главное чтобы бабло платили. И "отмываться" она не собирается. Нормально себя чухает. КТО ей предъявит?
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24.11.2020 13:29 Відповісти
Там вся сімейка така: "блоха" також один день в "компарті", два -- в "риґах". Тьху, яке мерзотне меркантильне сімейство.
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24.11.2020 13:50 Відповісти
На чьи денежки это сборище? На ковидные? Или Дерюгина на свои "гуляет"?
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24.11.2020 13:08 Відповісти
Просто бізнес, нічого особистого.
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24.11.2020 13:12 Відповісти
Кому эпидемия, кому денег мало.
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24.11.2020 13:15 Відповісти
обычно, подвиги совершают...)
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24.11.2020 13:36 Відповісти
Як же ця ***** плакалася, коли поїздку її підопічних в москву (під час війни) відмовилася фінансувати держава Україна. Ех Олежка, Олежка - був ти хорошим футболістом (як і твоя жінка - гімнасткою), а людина - ти гівно (як і твоя жіночка).
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24.11.2020 13:47 Відповісти
Вадик Мисюра просто непотопляемый,красава,и тут он приткнулся.. Дерюгіна про Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві: 23 країни роблять великий подвиг заради спорту - Цензор.НЕТ 8587
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24.11.2020 14:30 Відповісти
з цвітінням зеленої плісняви паскудні ригі знову захопили весь спорт у країні(( бздірюгіни, гутсрайти.. легку атлетику потворний дауняцький риг хабібуллін знову буде кацапським допінгом заливати як до 2014-го(((
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24.11.2020 14:54 Відповісти
 
 