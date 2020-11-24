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Новини Політика України
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Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №510/2020.

"Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Іншим указом 511/200 Зеленський тимчасово поклав виконання обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації на Романа Примуша.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Сергія Гамалія.

Також читайте: Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Гамалія

Зазначимо, що Зеленський призначив Габінета головою Хмельницької ОДА 22 листопада 2019 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
выгнал Габинета из кабинета
и был примушен назначить Примуша
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24.11.2020 13:14
+4
Габінета позбавили його кабінета. Зеленский уволил Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА и назначил и.о. Примуша, - указ - Цензор.НЕТ 5208
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24.11.2020 13:14
+4
А вы, говно ЗЕлёное,
Как не содитесь,
Все в музыканты не годитесь.
(плагиатор у Лафонтена сруский Крылов)
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24.11.2020 13:24
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Габінета позбавили його кабінета. Зеленский уволил Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА и назначил и.о. Примуша, - указ - Цензор.НЕТ 5208
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24.11.2020 13:14 Відповісти
Хтозна, можливо Габінет отримає на Банковій інший кабінет.
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24.11.2020 13:47 Відповісти
выгнал Габинета из кабинета
и был примушен назначить Примуша
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24.11.2020 13:14 Відповісти
Ключове слова - примусово, Одного заставили, другого примусили. Біда з тими кадрами, он в Сумах взагалі якийсь "варяг" Хома.
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24.11.2020 13:39 Відповісти
дзідзьо якийсь
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24.11.2020 15:20 Відповісти
Більше перестановок, щоб було видно титанічну роботу нелоха...
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24.11.2020 13:19 Відповісти
Позавчера здесь писали:

Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации бизнесмена Сергея Гамалия вместо Дмитрия Габинета.
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Та це за звичкою вирвали з контексту.
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24.11.2020 13:44 Відповісти
Меня смущает их национальность ,один Дима другой Роман ,а фамилии Зеленский уволил Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА и назначил и.о. Примуша, - указ - Цензор.НЕТ 2183
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Ви тільки що натякнули на один з головних із принципів підбору кадрів Зе.
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24.11.2020 13:22 Відповісти
Остаётся предположить какая там игра на верху ,кто кому Рабинович и какие там евромансы Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ - Цензор.НЕТ 652
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24.11.2020 13:32 Відповісти
У Габинета польские корни
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24.11.2020 13:35 Відповісти
Корни то есть и я не утверждаю что он чистый . Некоторые и сейчас согласно к примеру фамилий считают , что Рабинович белорус ,Порошенко, Медведчук ,Бойко и Тимошенко украинцы , а Коломойский и Зеленский поляки Если как есть то по лицам , по глазам и должностям всё сразу видно кто есть кто в том числе например Макрон,Меркель и темнокожий Обама Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ - Цензор.НЕТ 6825
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24.11.2020 13:57 Відповісти
А вы, говно ЗЕлёное,
Как не содитесь,
Все в музыканты не годитесь.
(плагиатор у Лафонтена сруский Крылов)
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24.11.2020 13:24 Відповісти
А ці ліжка переставляють...
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24.11.2020 13:36 Відповісти
І клопів з них не виводять.
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24.11.2020 13:40 Відповісти
"примуш"... А "доп'йош" тим часом підростає
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24.11.2020 13:47 Відповісти
Так їх. Нігадяї. Не забезпечили "пліснявим слугам" тріумфальної перемоги.
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24.11.2020 14:13 Відповісти
Коцемир, Ядуха, Прус, Корнейчук, Лозовой, Габинет, Гамалий, Примуш.
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24.11.2020 14:52 Відповісти
сена-гог-команда Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ - Цензор.НЕТ 5753
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24.11.2020 18:31 Відповісти
Поменял шило на мыло, ну впрочем ничего нового, при Зеленском это норма.
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24.11.2020 19:24 Відповісти
 
 