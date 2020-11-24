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Зеленський звільнив Габінета з посади голови Хмельницької ОДА і призначив в.о. Примуша, - указ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької ОДА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента №510/2020.
"Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.
Іншим указом 511/200 Зеленський тимчасово поклав виконання обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації на Романа Примуша.
Нагадаємо, раніше Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Сергія Гамалія.
Зазначимо, що Зеленський призначив Габінета головою Хмельницької ОДА 22 листопада 2019 року.
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и был примушен назначить Примуша
Автор: Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України VІІІ-го скликання, фракція «Народний Фронт»
Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации бизнесмена Сергея Гамалия вместо Дмитрия Габинета.
Как не содитесь,
Все в музыканты не годитесь.
(плагиатор у Лафонтена сруский Крылов)