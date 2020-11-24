Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада

В Івано-Франківську Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ), де лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою, тимчасово призупиняє госпіталізацію хворих через великі затрати кисню.

Про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від сьогодні є домовленість про тимчасове призупинення госпіталізації хворих у ЦМКЛ. Вся госпіталізація хворих буде здійснюватись у міську лікарню №1 та в лікарні, які є навколо Івано-Франківська: Тисменицька, Лисецька, Богородчанська, Тлумацька, Галицька. Чому? Є велика кількість пацієнтів у ЦМКЛ, які перебувають на кисні, а це 28 пацієнтів у трьох реанімаціях і 60 пацієнтів, які є на кисневих концентраторах та на різних кисневих точках. Затрати кисню дуже великі, й для того, щоб обладнання справно працювало і не виникло надзвичайних ситуацій, є погодження про тимчасове призупинення госпіталізації пацієнтів", - повідомила Бойко.

Чиновниця просить франківців із розумінням поставитись до ситуації. За її словами, лікарні необхідно "передихнути".

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Бойко також відзначила, що в Івано-Франківську кількість хворих на коронавірус різко зростає. У двох лікарнях, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, перебувають 454 пацієнти, з них 32 – в реанімаційних відділеннях та 124 – на кисневій терапії. Наповненість ліжок у ЦМКЛ складає 73%, у міській лікарні №1 – 84%. Влада розгорнула додаткові ліжко-місця в міському перинатальному центрі та в дитячій лікарні.