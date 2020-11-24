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Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада

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Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада

В Івано-Франківську Центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ), де лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою, тимчасово призупиняє госпіталізацію хворих через великі затрати кисню.

Про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від сьогодні є домовленість про тимчасове призупинення госпіталізації хворих у ЦМКЛ. Вся госпіталізація хворих буде здійснюватись у міську лікарню №1 та в лікарні, які є навколо Івано-Франківська: Тисменицька, Лисецька, Богородчанська, Тлумацька, Галицька. Чому? Є велика кількість пацієнтів у ЦМКЛ, які перебувають на кисні, а це 28 пацієнтів у трьох реанімаціях і 60 пацієнтів, які є на кисневих концентраторах та на різних кисневих точках. Затрати кисню дуже великі, й для того, щоб обладнання справно працювало і не виникло надзвичайних ситуацій, є погодження про тимчасове призупинення госпіталізації пацієнтів", - повідомила Бойко.

Чиновниця просить франківців із розумінням поставитись до ситуації. За її словами, лікарні необхідно "передихнути".

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Бойко також відзначила, що в Івано-Франківську кількість хворих на коронавірус різко зростає. У двох лікарнях, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, перебувають 454 пацієнти, з них 32 – в реанімаційних відділеннях та 124 – на кисневій терапії. Наповненість ліжок у ЦМКЛ складає 73%, у міській лікарні №1 – 84%. Влада розгорнула додаткові ліжко-місця в міському перинатальному центрі та в дитячій лікарні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
главное что те кого повезут в другие больницы могли перевести дух
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24.11.2020 13:15
+10
Стапанов, срочно туда тр и самосвала асфальта с криворожским шлаком лично от Зеленского.
А людей жаль. Очень жаль. Зеленский, каждая смерть от коронавируса в Украине на твоей поганной душонке.
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24.11.2020 13:16
+7
И непременно по хорошей дороге с ЗЕлёным асфальтом.
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24.11.2020 13:17
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Караул устал
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24.11.2020 13:15 Відповісти
В чому проблема розміщувати додаткових хворих! Кисневі концентратори це автономні прилади, вони працюють окремо від інших систем і ні від чого не залежать, тільки від живлення електричним струмом, яке нескладно організувати! Централізовані кисневі магістралі можна додати швидко, це не проблема, там немає нічого складного, потрібно лише розмотати мідні трубки по лікарні від додаткового шкафа з кисневими балонами! В мене таке враження що медики просто недостатньо кваліфіковані і потрібно посилити медичну установу технічними кадрами які налагодять ефективну роботу всіх технічних систем лікарні. Скорше за все навколо медицини на базі МОЗ та Облздравів потрібно створювати окрему структуру яка буде займатись всіма питаннями технічного забезпечення лікарень всіма приладами та системами.
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24.11.2020 13:19 Відповісти
Концентратори стоять як правило надворі, або в неопалювальних спорудах і взимку замерзнуть.
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24.11.2020 13:22 Відповісти
Ми говоримо про кисневі концентратори, які стоять в палаті і генерують кисень для пацієнта з повітря в палаті. А на дворі стоять кисневі шкафи з балонами кисню та система редукторів, які зменшують тиск з балонів і подають кисень по магістралям в палати лікарні.
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24.11.2020 13:29 Відповісти
Скільки там того кисню в палаті. До того ж куди дівати відділений азот у якого температура мінус дофіга градусів.
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24.11.2020 13:35 Відповісти
Госпаде, да в лужу ближайшую вылить.
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24.11.2020 13:40 Відповісти
Палати мають приточну та витяжну вентиляцію яка має забезпечувати зміну 1,5-2 обсягів повітря на годину. Тому нестачі кисню в палаті не наблюдається навіть при роботі кількох концентраторів. Але потрібно контролювати роботу системи вентиляції яка часто не працює або працює невідповідно технічним вимогам. Для цього в медзакладах є технічний персонал, але він нефаховий та обмежений в своїх діях через відсутність необхідних розхідників та матеріалів а також грошей! Тому для обслуговування лікарень потрібна спеціалізована структура яка буде комплексно перевіряти роботу всіх систем лікарень та проводити поточні та аварійні ремонти! А технічних працівників лікарні потрібно скоротити бо вони в принципі не потрібні і малоефективні.
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24.11.2020 13:45 Відповісти
Похоже в интервью смешали в одно и затраты кислорода и расход кислорода. А концентратору есть питание - он себе и молотит кислород. Для притока свежего воздуха есть и вентиляция да и проветрить можно, кругом стоят современные окна.
Похоже сбрехали неудачно о причине прекращения приёма больных.
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24.11.2020 14:02 Відповісти
І тебе головним.
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24.11.2020 13:29 Відповісти
главное что те кого повезут в другие больницы могли перевести дух
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24.11.2020 13:15 Відповісти
И непременно по хорошей дороге с ЗЕлёным асфальтом.
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24.11.2020 13:17 Відповісти
Стапанов, срочно туда тр и самосвала асфальта с криворожским шлаком лично от Зеленского.
А людей жаль. Очень жаль. Зеленский, каждая смерть от коронавируса в Украине на твоей поганной душонке.
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24.11.2020 13:16 Відповісти
Не треба так, ібо нарід саме це обрав і пожинає плоди свого вибору, все було добровольно і за покликом серця.
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Чим відрізняється пєрєвєсті дух і іспустіть дух?
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24.11.2020 13:18 Відповісти
Суб'єктами дії.
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Субъекты разные: пока одни переводят, другие испускают.
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24.11.2020 13:22 Відповісти
Перевести дух это транспортная операция, а испустить -жжпная.А испостить дух это что?
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24.11.2020 16:36 Відповісти
Місцеві хворі, місцеве самоврядування- на місцях хай і вирішують, як їм жити і як саме помирати.
Що не так?
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Не так. - те що гроші самоврядування попиляли папа беня з буратіною а як кисень забезпечити так самоврядування.
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24.11.2020 13:24 Відповісти
Мечеть тоже они?

Ойфсьо)))
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24.11.2020 13:32 Відповісти
Це зебіл
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24.11.2020 14:15 Відповісти
Затраьы кислорода у них. А люди пусть мрут дома, да?
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24.11.2020 13:20 Відповісти
І де саме в новині про це написано?
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24.11.2020 13:21 Відповісти
Негайно ввести локдаун!!! Кожна смерть через зволікання на совісті Зеленського і його слуг уродів.
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24.11.2020 13:20 Відповісти
значить всі інші помирайте бо у вас "большие затрати кіслорода"? і ви "пєреєводітє дух"?.....
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24.11.2020 13:20 Відповісти
Ніт, інших везуть в інші лікарні, а не в ЦМКЛ
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24.11.2020 13:24 Відповісти
хотілось би вірити.
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24.11.2020 13:25 Відповісти
трохи напрягло, що під ковідних задіяли перинатальний, але ніби про якісь незручності для вагітних чи породіль не чути, та й добре
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24.11.2020 13:30 Відповісти
В Черкассах женщина родила младенца на улице под закрытой дверью больницы, из-за положительного теста на коронавирус - загугли.
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24.11.2020 13:44 Відповісти
Неужели новые депутаты не могут быстро решить вопрос с кислородом?
Кто там победил, "Свобода"?
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24.11.2020 13:22 Відповісти
Решили передохнуть.
Ударение на букву "у".
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24.11.2020 13:27 Відповісти
Тепер зрозуміло звідки пішов вислів про носіїв "блакитної крові"
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24.11.2020 13:33 Відповісти
А COVID тоже перестанет заражать людей на время передышки?
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24.11.2020 13:36 Відповісти
За такую херню необходимо кого-то повесить! Если нет кислорода(или концентраторов)-знаем кого Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада - Цензор.НЕТ 9402;если не хватает линий-найти кого Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада - Цензор.НЕТ 9402. 5-6 слесарей за один день обмотают трубками эту больницу вдоль и поперёк;мало слесарей-собрали всех слесарей Франика и решили проблему
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24.11.2020 13:50 Відповісти
Скоро и местный крематорий прекратит прием из-за перерасхода природного газа...
И почему не слышно воплей ковидоотрицателей "Покажите мне переполненные больницы!"?
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24.11.2020 14:07 Відповісти
во Франковске нет крематория...
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24.11.2020 14:51 Відповісти
Ну, значит и волноваться нечего.
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24.11.2020 15:05 Відповісти
Большой расход для выживания людей? Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада - Цензор.НЕТ 2809
Странно звучит.
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24.11.2020 14:20 Відповісти
а они много дышат.Для начала нужно бы людей положить в мягкие теплые кроватки, попросить не двигаться, меньше жрать, и поднять температуру воздуха.Тогда расход кислорода в организме упадет, хотя бы для согрева того же организма
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24.11.2020 17:51 Відповісти
 
 