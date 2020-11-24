Уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС

У вівторок уповноваженому уряду Угорщини з питань співробітництва між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю України Іштвану Грежі було відмовлено у в'їзді на територію України через наявну заборону, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"Рішення про заборону в’їзду громадянам іноземних держав приймається відповідно до існуючого в правовому полі України порядку. Однією з підстав для цього є встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України. У випадку із паном Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу", - йдеться в коментарі МЗС України, опублікованому на сайті міністерства у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що ухвалене рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення.

"Відповідно до встановленого порядку, рішення про заборону в’їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон України. Законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення щодо заборони йому в’їзду на територію Української держави", - пояснили в МЗС.

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Українське зовнішньополітичне відомство вкотре закликало іноземних громадян, які відвідують Україну, незалежно від займаних ними посад поважати її законодавство.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах всупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. В день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до української угорцям голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті, а також закликав підтримати на виборах мера Берегова чинного мера, представника угорської громади Золтана Баб'яка.