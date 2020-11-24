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Новини Політика України
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Уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС

У вівторок уповноваженому уряду Угорщини з питань співробітництва між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю України Іштвану Грежі було відмовлено у в'їзді на територію України через наявну заборону, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"Рішення про заборону в’їзду громадянам іноземних держав приймається відповідно до існуючого в правовому полі України порядку. Однією з підстав для цього є встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України. У випадку із паном Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу", - йдеться в коментарі МЗС України, опублікованому на сайті міністерства у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що ухвалене рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення.

"Відповідно до встановленого порядку, рішення про заборону в’їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон України. Законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення щодо заборони йому в’їзду на територію Української держави", - пояснили в МЗС.

Читайте також: Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через незаконну агітацію на Закарпатті, - Кулеба

Українське зовнішньополітичне відомство вкотре закликало іноземних громадян, які відвідують Україну, незалежно від займаних ними посад поважати її законодавство.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах всупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. В день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до української угорцям голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті, а також закликав підтримати на виборах мера Берегова чинного мера, представника угорської громади Золтана Баб'яка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
И это правильно.
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24.11.2020 13:34
+5
респект-гнать таких приспешников сепаратизма к чертовой матери-
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24.11.2020 13:36
+5
Браво, МЗС!!!
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24.11.2020 13:36
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Уполномоченньій упал намоченньій. Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД - Цензор.НЕТ 9443
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24.11.2020 13:30 Відповісти
Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД - Цензор.НЕТ 2877 Сейчас из-за этой грыжи начнётся...
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24.11.2020 13:31 Відповісти
И это правильно.
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24.11.2020 13:34 Відповісти
Парахаботі умудрілісь пєрєсратся са фсємі сасєдямі із-за сваєй мові!
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24.11.2020 13:34 Відповісти
Ти вже хоч бери коментар "в лапки" - тоді сприймуть, як сарказм стосовно "адіннародовцев"... А то якийсь "суперпатріот" сприйме його "за чисту монету"...
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24.11.2020 13:44 Відповісти
так это и есть типичная фраза "суперпатриота"
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24.11.2020 13:48 Відповісти
энта рашисты и их венгерские падельники .навязывая свои языки Украине ,говорят,что Украиной правят националисты, из-за того,что нужно в Украине знать українську ,а они интернационалисты...
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24.11.2020 14:45 Відповісти
Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД - Цензор.НЕТ 275
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24.11.2020 13:35 Відповісти
респект-гнать таких приспешников сепаратизма к чертовой матери-
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24.11.2020 13:36 Відповісти
Браво, МЗС!!!
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24.11.2020 13:36 Відповісти
Морда у него бандитская даже ,такой себе типаж Рената Уполномоченному правительства Венгрии Грежи отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД - Цензор.НЕТ 3463
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24.11.2020 13:38 Відповісти
нічого, зараз сіярто вилізе з істерикою і кулеба буде в соплях розказувати про непорозуміння і пєрєгіби на мєстах
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24.11.2020 13:48 Відповісти
Санкции против страны ЕС - оригинальненько. Уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС - Цензор.НЕТ 3403
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24.11.2020 14:09 Відповісти
Надо было сразу арестовать на границе. Нарушителей закона надо наказывать
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24.11.2020 16:57 Відповісти
Пока что ниЗя евросоюСник как ни как хоть и поганый магуар и мы не Китай и США в плане вооружения, что бы качать праваУповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС - Цензор.НЕТ 590у нас не в состоянии арестовать опзезешника ни одного а вы о начальстве мадьяров Уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС - Цензор.НЕТ 590
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24.11.2020 18:25 Відповісти
Правильно сделали. Только обоссаными трусами по морде, иначе не научатся уважать законы Украины.
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24.11.2020 19:11 Відповісти
 
 