Сподіваємося, що законопроєкти щодо виходу з конституційної кризи будуть представлені до 1 грудня, - віцеспікерка Ради Кондратюк

Виконувачка обов'язків спікера Верховної Ради Олена Кондратюк очікує, що робоча група до 1 грудня розробить і подасть законопроєкти щодо виходу з конституційної кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Сподіваюся, що до 1 грудня робоча група напрацює і представить суспільству відповідні законопроєкти. Це буде спільне бачення того, як повертати електронне декларування й відповідальність за недостовірне декларування та яким чином буде вирішуватися конституційна криза", - наголосила Кондратюк.

За словами заступниці голови парламенту, цим займається робоча група Ради, до якої входять представники всіх депутатських фракцій і груп, а також трьох профільних комітетів Верховної Ради України.

Як зазначила Кондратюк, засідання групи проходить у закритому режимі, щоб ніщо не заважало пошуку оптимальних і професійних варіантів виходу із ситуації.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.