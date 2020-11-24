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Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція Петербурга веде переговори з чоловіком, який замкнувся вдома в квартирі в Колпіно з дітьмий обіцяє їх убити. Його вимоги невиразні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанку", близько першої години дня до правоохоронних органів надійшла інформація про надзвичайну подію в квартирі будинку на Пролетарській.

За попередньою інформацією, господар квартири, в якій проживають ще шість дітей, замкнувся і висуває низку вимог. Якщо вони не будуть виконані, він обіцяє почати вбивати, і "вб'є всіх".

Чоловік, який захопив у заручники свою сім'ю, може володіти зброєю. За даними видання, більшу частину свого життя він пропрацював охоронцем, а також відкривав своє охоронне підприємство.

За даними ТАСС,  чоловік, який захопив заручників перебуває в стані алкогольного сп'яніння, він озброєний сокирою і погрожує дітям.

Як повідомило  російському виданню джерело в правоохоронних органах, причиною утримання шістьох дітей чоловіком міг стати побутовий конфлікт з дружиною.

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У МВС РФ підтвердили, що з чоловіком ведуться переговори і повідомили, що він не перебуває на обліку в поліції.

"Чоловік вигнав жінку з квартири, замкнувся і утримує в квартирі їхніх шістьох дітей. За попередніми даними, цей громадянин на обліку в поліції не перебуває. На місце оперативно виїхали співробітники поліції для подальшого розгляду", - сказав представник МВС РФ.

Як повідомляє телеграм-канал "Baza", в квартирі замкнувся Денис Бельтюков. Також повідомляється, що він тримає ніж біля горла дитини і кричить на поліцейських. Він вимагає не підходити до нього.

Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей 01
Фото: Telegram- канал LifeShot

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
У нас все еще хуже. Всякие шоумены в политику лезут. Восемь классов окончили, х...ром по роялю стучать научились и в президенты. Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 9233
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24.11.2020 13:56
+21
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 2567
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24.11.2020 13:54
+13
Нет, настойка боярышника уже не в моде. В высших кругах русского общества сейчас распивают антисептик на основе метилового спирта.
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24.11.2020 14:00
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Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 2567
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24.11.2020 13:54 Відповісти
У нас все еще хуже. Всякие шоумены в политику лезут. Восемь классов окончили, х...ром по роялю стучать научились и в президенты. Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 9233
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24.11.2020 13:56 Відповісти
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 290 проблема как в анекдоте детей люблю но ПРОЦЕСС больше а тут жона заявила все процесс закрывается... Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 1698 вот мужик и навернулся... Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 5673 Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 4430
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24.11.2020 14:08 Відповісти
По лицу сразу видно очередного олигофрена, как тот что расстрелял семью в Гюмри. Одна порода.
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24.11.2020 13:55 Відповісти
типичная угро-финская рожа. а считают же себя славянами
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24.11.2020 14:03 Відповісти
пропитая морда как керза, апахмелите белочку баярочкой и он сам откроет дверь Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 2299
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24.11.2020 15:49 Відповісти
Дайте йому шаурму, його попустить. 6 дітей, не дивно що він поїхав дахом.
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24.11.2020 13:55 Відповісти
шавєрму,тож пітєр!
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24.11.2020 15:34 Відповісти
Удачи тебе, мужик, ведь если не ты их убьют солдаты НАТО!!! Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 8434
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24.11.2020 13:57 Відповісти
пить надо меньше
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24.11.2020 13:57 Відповісти
Бояра или огуречный?
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24.11.2020 13:57 Відповісти
Нет, настойка боярышника уже не в моде. В высших кругах русского общества сейчас распивают антисептик на основе метилового спирта.
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24.11.2020 14:00 Відповісти
Креативненко)
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24.11.2020 14:10 Відповісти
Люди, не пейте антисептик, а не то русскими станете.
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24.11.2020 13:57 Відповісти
очень странным стал город расчленинград...был культурной столицей, теперь лиш мем
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24.11.2020 14:00 Відповісти
Мы ушли далеко от этого средневековья.....
У нас для этого гранаты уже есть.
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24.11.2020 14:00 Відповісти
Где? В Магадане?
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24.11.2020 14:02 Відповісти
Почитай новости.
Мужик с оторванной кистью чувствует себя нормально.
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24.11.2020 14:05 Відповісти
чувак с оторванной никого не убивал, он защищался
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24.11.2020 14:11 Відповісти
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 1955
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24.11.2020 14:08 Відповісти
что морально проще: зарубить человека топором с кучей кровищи или элегантно снять с помощью снайперской винтовки? А если управлять байрактаром как в Карабахе, то-то вообще не считается убийсвом, можно сказать, шо в колофдути пострелял Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 6650
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24.11.2020 14:04 Відповісти
Твои бредни меня перестали интересовать. Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 3749
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24.11.2020 14:06 Відповісти
Хай собі х.й відрубає (щоб більше подібних собі не штампувати)! Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 7854
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24.11.2020 14:02 Відповісти
Бояра не зашла.
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24.11.2020 14:04 Відповісти
******** воистину
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24.11.2020 14:04 Відповісти
житель ******? где находится этот *****? на донбассе шоле?
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24.11.2020 14:05 Відповісти
Завтра в Нєвзоровських срєдах буде повний аналіз даного кейсу.
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24.11.2020 14:06 Відповісти
расчЛенинград?
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24.11.2020 14:21 Відповісти
"лютая пітєрщіна"
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24.11.2020 14:39 Відповісти
Вчора у статті про насилля над жінками в Україні набігло кацапів, як тарганів. Під цією новиною жодного гвинторога. От і робіть висновки, для чого вони тут пасуться.
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24.11.2020 14:09 Відповісти
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 9990Вот

Вот что боярышник животворящий делает!
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24.11.2020 14:10 Відповісти
Житель Питера выгнал жену, заперся в квартире и угрожает зарубить топором шестерых детей - Цензор.НЕТ 7781
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24.11.2020 14:11 Відповісти
А ежели бы вы узнали ,что все шестеро зачаты не вами? Ить на мачо он плохо похож. Стало быть ,он доблестно охранял покой ордынских толстосумов ,а в ето время.... Прям, сценарий для сериала!
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24.11.2020 14:12 Відповісти
половина ********** плодица как тараканы и на пособия живут, вот этот допился до белочки Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 7999
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24.11.2020 15:52 Відповісти
А яка нам різниця? В нас свого повно.Москалі на нас напали,вбили тисячі українців,цього достатньо.Навіщо нам їхні новини? Це якийсь комплекс меншого брата.
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24.11.2020 14:12 Відповісти
маленький мальчик
с поломанной ножкой
супчик хлебал
деревянною ложкой

- "Хватит! Нажралась
скотина хромая!"
мама сказала,

топор вынимая...
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24.11.2020 14:13 Відповісти
Расчлєнінград, що ще казати..
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24.11.2020 14:15 Відповісти
бед трип
на бульбандии соответствующее кино сняли - "спайс бойз"
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24.11.2020 14:19 Відповісти
що таке Пітєра?
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24.11.2020 14:19 Відповісти
Когда добавят функции дизлайка подобным "новостям" ?

И прочим кликбейтным заголовкам ?
Хочу минусить любой треш про раша-парашу - к чему нам их зверинец? Своих проблем мало?
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24.11.2020 14:22 Відповісти
тю, больше треша
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24.11.2020 14:25 Відповісти
Много городов у нас в России
Нету пальцев столько на ногах
С каждым годом всё они красивей
Утопают в солнце и в снегах
В Ростове шикарные плюхи
Размером с большую печать
В Москве ********** нюхать
В Челябинске лучше торчать
А в Питере - пить!
В Питере - пить!
В Питере тире - пить!
В Питере - пить!
В Питере - пить!
В Питере тире - пить!(с)
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24.11.2020 14:30 Відповісти
И это культурная столица. ****.
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24.11.2020 14:31 Відповісти
А що він може вимагати?- ***** на царство, Трамп президент США.... Що ще хвилює кацапів?
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24.11.2020 14:34 Відповісти
Руссиш белочка...
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24.11.2020 14:50 Відповісти
Полиция ведёт с мужчиной переговоры... Мужчина требует боярышник... Жена просит полицию, чтобы ему дали боярышник... Тёща тоже просит, чтобы ему дали боярышник...
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24.11.2020 15:10 Відповісти
Колпино,Колпино...это рядом с Ольгино? может блогер рехнулся?? Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 25
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24.11.2020 15:14 Відповісти
Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 1072 Как упоительны там вечера...Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 1971
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24.11.2020 15:21 Відповісти
культура ватная прет
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24.11.2020 15:33 Відповісти
По харі видно, що підАр кацапсячий Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей - Цензор.НЕТ 5929
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24.11.2020 15:36 Відповісти
А чому не написано, що він перехворів коронавірусом? А то якось нежиттево.
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24.11.2020 16:16 Відповісти
Культурная столица.
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24.11.2020 17:32 Відповісти
Духовненько так с соблюдением всех Пуйловских СКРЕП.
Только оно нам надо.. Своих алкашей хватает.
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24.11.2020 17:34 Відповісти
Семейные разборки с топором. Сразу видно кацапию и как мы выгодно от нее отличаемся. Вот в Харькове два дня назад все было культурно, с гранатами.
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24.11.2020 19:59 Відповісти
 
 