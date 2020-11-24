Житель Пітера вигнав дружину, замкнувся у квартирі і погрожує зарубати сокирою шістьох дітей. ФОТО
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Поліція Петербурга веде переговори з чоловіком, який замкнувся вдома в квартирі в Колпіно з дітьмий обіцяє їх убити. Його вимоги невиразні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанку", близько першої години дня до правоохоронних органів надійшла інформація про надзвичайну подію в квартирі будинку на Пролетарській.
За попередньою інформацією, господар квартири, в якій проживають ще шість дітей, замкнувся і висуває низку вимог. Якщо вони не будуть виконані, він обіцяє почати вбивати, і "вб'є всіх".
Чоловік, який захопив у заручники свою сім'ю, може володіти зброєю. За даними видання, більшу частину свого життя він пропрацював охоронцем, а також відкривав своє охоронне підприємство.
За даними ТАСС, чоловік, який захопив заручників перебуває в стані алкогольного сп'яніння, він озброєний сокирою і погрожує дітям.
Як повідомило російському виданню джерело в правоохоронних органах, причиною утримання шістьох дітей чоловіком міг стати побутовий конфлікт з дружиною.
У МВС РФ підтвердили, що з чоловіком ведуться переговори і повідомили, що він не перебуває на обліку в поліції.
"Чоловік вигнав жінку з квартири, замкнувся і утримує в квартирі їхніх шістьох дітей. За попередніми даними, цей громадянин на обліку в поліції не перебуває. На місце оперативно виїхали співробітники поліції для подальшого розгляду", - сказав представник МВС РФ.
Як повідомляє телеграм-канал "Baza", в квартирі замкнувся Денис Бельтюков. Також повідомляється, що він тримає ніж біля горла дитини і кричить на поліцейських. Він вимагає не підходити до нього.
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Мужик с оторванной кистью чувствует себя нормально.
Вот что боярышник животворящий делает!
с поломанной ножкой
супчик хлебал
деревянною ложкой
- "Хватит! Нажралась
скотина хромая!"
мама сказала,
топор вынимая...
на бульбандии соответствующее кино сняли - "спайс бойз"
И прочим кликбейтным заголовкам ?
Хочу минусить любой треш про раша-парашу - к чему нам их зверинец? Своих проблем мало?
Нету пальцев столько на ногах
С каждым годом всё они красивей
Утопают в солнце и в снегах
В Ростове шикарные плюхи
Размером с большую печать
В Москве ********** нюхать
В Челябинске лучше торчать
А в Питере - пить!
В Питере - пить!
В Питере тире - пить!
В Питере - пить!
В Питере - пить!
В Питере тире - пить!(с)
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