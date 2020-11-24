УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16435 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
5 515 41
Крим (12757) державна зрада (1076) Мамедов Гюндуз (102)

У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов

Від початку окупації Криму понад 20 тисяч українських правоохоронців і приблизно тисяча працівників прокуратури, які працювали на півострові, перейшли на бік Росії. Вони співпрацюють з окупаційним режимом.

Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки в Криму на момент початку окупації працювало близько 22 тисяч правоохоронців і 1400 людей в органах прокуратури. Знаєте, скільки їх не зрадили присяги? Трохи більше тисячі правоохоронців і 570 прокурорів! Решта залишилися й почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією. У нас є побоювання, що всі ці люди уникнуть кримінальної відповідальності", - розповів він.

Також читайте: Офіс Генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі найманців РФ на Донбасі, - Мамедов

Він уточнив, що лише трохи більш ніж 1% із тисячі справ за фактами військових злочинів в Україні кваліфіковано належним чином. А щоб це виправити, потрібно вносити зміни в законодавство.

"Законопроєкт №2689 про імплементацію норм міжнародного кримінального та гуманітарного права дасть можливість кваліфіковано оцінювати події, що відбуваються на окупованих територіях, називаючи речі своїми іменами, це - воєнний злочин, а це - злочин проти людяності. Дайте нам можливість виконувати свою роботу на основі міжнародних норм, посильте інституційну спроможність, зробіть свій внесок у притягнення до відповідальності воєнних злочинців, адже ми - єдина країна на європейському континенті, яка і зі зброєю в руках, і в правовому полі бореться з агресором. На сьогодні у нас тільки одна стаття 438, згідно з якою ми можемо кваліфікувати дії окупанта та його поплічників як воєнний злочин. На сьомому році збройного конфлікту в нас у законодавстві немає такого поняття як злочин проти людяності. Чинна стаття бланкетна, посилальна, і для того, щоб слідчий СБУ, Національної поліції та ДБР, а це органи, з якими ми у зв'язці працюємо з категорією воєнних злочинів, могли правильно кваліфікувати події, необхідно знати близько 30 міжнародних договорів. Щоб ви розуміли, це документи починаючи з кінця XIX століття. І треба їх не тільки знати, а й розуміти, під яку норму Конвенції підпадає той або інший злочин. Це великий пласт роботи, і наші прокурори навчилися це робити", - пояснив Мамедов.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
И к этому...У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 899
..
показати весь коментар
24.11.2020 14:21
+9
Вони і тут такі самі. Бидло та зрадники. Тому і на пенсію в 40.
показати весь коментар
24.11.2020 14:01
+7
Зважаючи на кадри хроніки з 2014р. з "зомбасу", де вся ця міліційна наволоч шикувалася на струнко невідомо перед ким, Ви й не дуже помиляєтеся. Уявляєте: до відділку приходить невідомо хто й командує тими, хто мав би, щонайменше, перевірити його документи.

Єдине, що тоді розвеселило, це коли хлопці з батальйону "Донбас" повернули один з відділків "міліції" під Україну та понабивали мармизи "міліціянтам". Пам'ятаю те відео.
показати весь коментар
24.11.2020 14:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому так сталося? І що робити потрібно, щоб більше ніколи такого не сталося? Такі ж питання задають собі коли наступивши на граблі отримуєш в лоба? А розумні люди це питання ставлять собі, коли бачать, як дурак стає на ті ж граблі, а висновків не робить.
показати весь коментар
24.11.2020 14:01 Відповісти
Аваков за 2 млн. доларів продав посаду керівника криського главку МВС людині Аксьонова
Ось що про це говорить генерал Москал
Це взагалі кричущий факт! Авруцького, заступника мера Феодосії, підозрюваного у вбивстві мера Бартенєва, голову міського осередку Партії регіонів, який із початку року особисто вручив 42 членських квитки ПР новим партійцям, Аваков призначає начальником кримського главку міліції! Через півгодини після самопроголошення Аксьонова прем'єром він без бою здає всю кримську міліцію "новій владі", віддає ключі, печатки, таємні документи і т.д. новопризначеному Аксьоновим начальнику Абісову, а сам повертається працювати у Феодосію. Знаєте, що найприкріше? Що Кримський главк можна було зберегти для України, адже росіяни зброю не застосовують. Тих, хто відмовляється присягати на вірність самопроголошеному уряду, не штурмують, а намагаються перетягти на свій бік облогою чи підкупом. Необхідно було зразу після зради Авруцького взяти главк у пряме підпорядкування МВС. Однак цього не зробили, тому кримську міліцію втрачено, а людей, які залишилися вірними Україні, кинуто напризволяще. Хіба це не злочин із боку Авакова?
показати весь коментар
24.11.2020 14:26 Відповісти
Брехня. Там не було людей, вірних Україні. Я прожила в Криму 17 років, до 2015.
показати весь коментар
24.11.2020 22:01 Відповісти
Бачу по коментарях до мого посту, що з висновками в нашого народу зовсім плачевна ситуація. Безнадійні.
показати весь коментар
24.11.2020 14:51 Відповісти
Вони і тут такі самі. Бидло та зрадники. Тому і на пенсію в 40.
показати весь коментар
24.11.2020 14:01 Відповісти
А как в АТО потом ехать так херушки, пусть роботяги добровольцы их толстые жопы прикрывают...
показати весь коментар
24.11.2020 14:12 Відповісти
ОДИН МОМЕНТ СУЩЕСТВЕННЫЙ во времена Президентства Кучмы в конце 2 срока при премьере Януковиче и даже ранее его пребывания в должности Главы Донецкой ОГА все судьи прокуроры и большая часть ментов налоговой как ста гусей рванула переводами в Крым и было это еще до Оранжевой революции 2004 года... за 2-3 года до это мне пришлось по работе вставать в резерв кадровый судей Крыма так вот просто по судьям вышел анекдот Кучма своим Указом всех выпускников харьковской школы судей(была такая) направил с чумаданами) на поезде в Крыму.. списочным составом и все резервные очереди и переводы оборвались но потом таки 80% судей Донецкая луганская перебрались на юга.. прокурорские также и когда говорят что сегодня 20 тысяч ментов и 1000 прокурорских и 70% судей остались в Крыму и предали Украину то делаем поправку то были не крымские а киевский Беркут часть и донецкие и луганские по сути Димбасс.. взорвал Крым.и тамошнее население... и говорить сегодня что Витя Овощь типа не в курсах и она "жертва " ха-ха ха... еще не ясно Путин хотел но не мог ....а Витек подсобил или Путин сделал а Витек попросил или все вместе и сразу....
показати весь коментар
24.11.2020 14:28 Відповісти
Ментовской мундир ни стоит ни грамма чести и годится только в качестве половой тряпки В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8206
показати весь коментар
24.11.2020 14:12 Відповісти
На інших територіях вони такі самі.
Ще типу "суддівських" не згадали.
показати весь коментар
24.11.2020 14:09 Відповісти
Америку открыл... В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8217
показати весь коментар
24.11.2020 14:09 Відповісти
А на Донбассе разве не так же? И теперь в Украине как и тогда они ведь не право охраняют а власть, и если власть сменится они любой будут служить и на право им плевать.
показати весь коментар
24.11.2020 14:11 Відповісти
90% правоохранителей и прокуроров не считают власть оккупационной. В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов - Цензор.НЕТ 5147
Они точно украинцы? Что с ними делать после возврата Крыма?
показати весь коментар
24.11.2020 14:12 Відповісти
Лично мне интересен % ментов крымско-татарской национальности предавших Украину. За остальных понятно, в основном сруские чьи мамы с папами приехали в Крым в 60-70-е прошлого столетия, ну и хохлы конечно же.
показати весь коментар
24.11.2020 14:15 Відповісти
Крымские татары борются за освобождение своей земли от оккупантов.
Те, кто не ушел в подполье или в партизанские отряды ...
У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8739
показати весь коментар
24.11.2020 14:18 Відповісти
У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 2613 У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 9908 таки все 102%.
показати весь коментар
24.11.2020 14:38 Відповісти
А, что тут удивительного? Мент он и в Африке мент и в Крыму мент. Случись так, что в 2014 году избрали бы не того президента, так к концу 2014 года менты и в Киеве,и в Житомере, и во Львове с Трускавцом, напялили бы на себя парашную форму и перешли бы на службу оккупантам. Я не говорю, что все поголовно, но 95% точно бы перешли.
показати весь коментар
24.11.2020 14:13 Відповісти
Зважаючи на кадри хроніки з 2014р. з "зомбасу", де вся ця міліційна наволоч шикувалася на струнко невідомо перед ким, Ви й не дуже помиляєтеся. Уявляєте: до відділку приходить невідомо хто й командує тими, хто мав би, щонайменше, перевірити його документи.

Єдине, що тоді розвеселило, це коли хлопці з батальйону "Донбас" повернули один з відділків "міліції" під Україну та понабивали мармизи "міліціянтам". Пам'ятаю те відео.
показати весь коментар
24.11.2020 14:19 Відповісти
Я лично знаю одного мента (размеро он с двух откормленных кнуров), что сдал пистолет во время дежурства в отделе. Думал, что я не в курсе, и при встрече на мой ехидный вопрос, - за, что попёрли из органов, оно мне сказало, что по независящим от него причинам, и хохотал я ему прямо в рыло от души. Вы бы видели эту жирную ряху в тот момент. А дело было в Бахмуте.
показати весь коментар
24.11.2020 14:37 Відповісти
ще б плюнути в те рило !!!
показати весь коментар
24.11.2020 15:57 Відповісти
Желание такое было. Особенно, когда я рассказал ему за его, и от него, "независящие" обстаятельства. рыло было такое, - глаза вылезли на свинячий лоб, челюсть отвисла вместе с его пятью побдоротками и пошла пятнами. Мерзско было зрелище.
показати весь коментар
24.11.2020 16:25 Відповісти
уявляю як вам було гидко дивитись на це мерзенне ніщо !!
показати весь коментар
24.11.2020 17:07 Відповісти
Это все знают ещё 2014 года, интересно если танки Московии прорвут линию под Харьковом, то как поведут себя украинские полицейские,переоденутся в форму советских солдат и милиционеров, и пойдут сдаваться московским оккупантам? У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 1653
показати весь коментар
24.11.2020 14:17 Відповісти
И к этому...У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 899
..
показати весь коментар
24.11.2020 14:21 Відповісти
Вони вже давно забули і згадувати не хочуть.....
показати весь коментар
24.11.2020 14:34 Відповісти
Будь яка ієрархічна структура створює культ холуя як взірець кар'єрного зростання. Всі військові, чиновники та правоохоронці належать до касти карєристів. Вони нічого не виробляють і існують лише за рахунок "лохів" які мають працювати і постійно перебувати в страху. Страх має бути всезагальним - голод, безробіття, вуличне насильство, зловживання владою начальства. Безліч страхів нагнітаються в суспільстві лише з однією метою - зробити залежними особу від зовнішнього захисту і спонукати її платити за цей ефемерний захист податки.
показати весь коментар
24.11.2020 14:34 Відповісти
У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 475
показати весь коментар
24.11.2020 14:37 Відповісти
Да есть правда в ваших словах. Большинство просто легло под сильного, также как и на Донбассе. Если бы Украина активно сопротивлялась, то % предателей был бы меньше, а так цифры ужасающие.
показати весь коментар
24.11.2020 15:35 Відповісти
Действительно сложно судить этих людей, понять их психологию, так сказать нравственный мир. Сложно также представить, что с ними будет в ближайшем будущем, когда Крым освободят. Кто-то возьмет в руки все свое имущество и пойдет пешком в Россию, транспорта на всех не хватит. Будете убегать, как убегали белогвардейцы, и всю оставшуюся жизнь будете тосковать по родним местам. Кого-то посадят за измену, и он всегда будет носить клеймо предателя. Кто повесится, если не сможет с этим жить. У всех этих людей, кто предал Украину, уже испорчена жизнь, их будут презирать. Их всех покалечила Россия, Путин.
показати весь коментар
24.11.2020 17:03 Відповісти
Я кинула будинок і готель і виїхала. Як і ще 45 тис українців і татар з Криму. Як фіни з Виборга. Як грузини з Абхазії.
показати весь коментар
24.11.2020 22:05 Відповісти
и где УГ по этим "правоохранителям".??

как по мне,Мамедов немного лукавит,всем им,мусорским-прокурорско-судейским светит.нет бьет прожектором,ст.111,до 15 лет.,как посадовым особам,т.е. с отягощением.
показати весь коментар
24.11.2020 15:31 Відповісти
ну шо, полудурки, все ще питаєте чому Пастор не відстояв/відбив крим??
показати весь коментар
24.11.2020 15:53 Відповісти
Загальне число зрадників засекречене. Чому? А там є графа національність...
показати весь коментар
24.11.2020 16:10 Відповісти
Нема там цієї графи завдяки Кравчуку. Тепер усі "громадяни України" - "какая разніца"...
показати весь коментар
24.11.2020 16:33 Відповісти
теперь подмываются в тазике всей семьей
показати весь коментар
24.11.2020 16:11 Відповісти
 
 