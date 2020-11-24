У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов
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Від початку окупації Криму понад 20 тисяч українських правоохоронців і приблизно тисяча працівників прокуратури, які працювали на півострові, перейшли на бік Росії. Вони співпрацюють з окупаційним режимом.
Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки в Криму на момент початку окупації працювало близько 22 тисяч правоохоронців і 1400 людей в органах прокуратури. Знаєте, скільки їх не зрадили присяги? Трохи більше тисячі правоохоронців і 570 прокурорів! Решта залишилися й почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією. У нас є побоювання, що всі ці люди уникнуть кримінальної відповідальності", - розповів він.
Він уточнив, що лише трохи більш ніж 1% із тисячі справ за фактами військових злочинів в Україні кваліфіковано належним чином. А щоб це виправити, потрібно вносити зміни в законодавство.
"Законопроєкт №2689 про імплементацію норм міжнародного кримінального та гуманітарного права дасть можливість кваліфіковано оцінювати події, що відбуваються на окупованих територіях, називаючи речі своїми іменами, це - воєнний злочин, а це - злочин проти людяності. Дайте нам можливість виконувати свою роботу на основі міжнародних норм, посильте інституційну спроможність, зробіть свій внесок у притягнення до відповідальності воєнних злочинців, адже ми - єдина країна на європейському континенті, яка і зі зброєю в руках, і в правовому полі бореться з агресором. На сьогодні у нас тільки одна стаття 438, згідно з якою ми можемо кваліфікувати дії окупанта та його поплічників як воєнний злочин. На сьомому році збройного конфлікту в нас у законодавстві немає такого поняття як злочин проти людяності. Чинна стаття бланкетна, посилальна, і для того, щоб слідчий СБУ, Національної поліції та ДБР, а це органи, з якими ми у зв'язці працюємо з категорією воєнних злочинів, могли правильно кваліфікувати події, необхідно знати близько 30 міжнародних договорів. Щоб ви розуміли, це документи починаючи з кінця XIX століття. І треба їх не тільки знати, а й розуміти, під яку норму Конвенції підпадає той або інший злочин. Це великий пласт роботи, і наші прокурори навчилися це робити", - пояснив Мамедов.
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Ось що про це говорить генерал Москал
Це взагалі кричущий факт! Авруцького, заступника мера Феодосії, підозрюваного у вбивстві мера Бартенєва, голову міського осередку Партії регіонів, який із початку року особисто вручив 42 членських квитки ПР новим партійцям, Аваков призначає начальником кримського главку міліції! Через півгодини після самопроголошення Аксьонова прем'єром він без бою здає всю кримську міліцію "новій владі", віддає ключі, печатки, таємні документи і т.д. новопризначеному Аксьоновим начальнику Абісову, а сам повертається працювати у Феодосію. Знаєте, що найприкріше? Що Кримський главк можна було зберегти для України, адже росіяни зброю не застосовують. Тих, хто відмовляється присягати на вірність самопроголошеному уряду, не штурмують, а намагаються перетягти на свій бік облогою чи підкупом. Необхідно було зразу після зради Авруцького взяти главк у пряме підпорядкування МВС. Однак цього не зробили, тому кримську міліцію втрачено, а людей, які залишилися вірними Україні, кинуто напризволяще. Хіба це не злочин із боку Авакова?
Ще типу "суддівських" не згадали.
Они точно украинцы? Что с ними делать после возврата Крыма?
Те, кто не ушел в подполье или в партизанские отряды ...
Єдине, що тоді розвеселило, це коли хлопці з батальйону "Донбас" повернули один з відділків "міліції" під Україну та понабивали мармизи "міліціянтам". Пам'ятаю те відео.
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как по мне,Мамедов немного лукавит,всем им,мусорским-прокурорско-судейским светит.нет бьет прожектором,ст.111,до 15 лет.,как посадовым особам,т.е. с отягощением.