У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов

Від початку окупації Криму понад 20 тисяч українських правоохоронців і приблизно тисяча працівників прокуратури, які працювали на півострові, перейшли на бік Росії. Вони співпрацюють з окупаційним режимом.

Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки в Криму на момент початку окупації працювало близько 22 тисяч правоохоронців і 1400 людей в органах прокуратури. Знаєте, скільки їх не зрадили присяги? Трохи більше тисячі правоохоронців і 570 прокурорів! Решта залишилися й почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією. У нас є побоювання, що всі ці люди уникнуть кримінальної відповідальності", - розповів він.

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Він уточнив, що лише трохи більш ніж 1% із тисячі справ за фактами військових злочинів в Україні кваліфіковано належним чином. А щоб це виправити, потрібно вносити зміни в законодавство.

"Законопроєкт №2689 про імплементацію норм міжнародного кримінального та гуманітарного права дасть можливість кваліфіковано оцінювати події, що відбуваються на окупованих територіях, називаючи речі своїми іменами, це - воєнний злочин, а це - злочин проти людяності. Дайте нам можливість виконувати свою роботу на основі міжнародних норм, посильте інституційну спроможність, зробіть свій внесок у притягнення до відповідальності воєнних злочинців, адже ми - єдина країна на європейському континенті, яка і зі зброєю в руках, і в правовому полі бореться з агресором. На сьогодні у нас тільки одна стаття 438, згідно з якою ми можемо кваліфікувати дії окупанта та його поплічників як воєнний злочин. На сьомому році збройного конфлікту в нас у законодавстві немає такого поняття як злочин проти людяності. Чинна стаття бланкетна, посилальна, і для того, щоб слідчий СБУ, Національної поліції та ДБР, а це органи, з якими ми у зв'язці працюємо з категорією воєнних злочинів, могли правильно кваліфікувати події, необхідно знати близько 30 міжнародних договорів. Щоб ви розуміли, це документи починаючи з кінця XIX століття. І треба їх не тільки знати, а й розуміти, під яку норму Конвенції підпадає той або інший злочин. Це великий пласт роботи, і наші прокурори навчилися це робити", - пояснив Мамедов.