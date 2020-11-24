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Вулиця Інститутська має бути під арештом, поки не буде вироків щодо подій 18-20 лютого, - Донський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вулиця Інститутська має бути під арештом, поки не буде вироків щодо подій 18-20 лютого, - Донський

Керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу Генпрокурора Олексій Донський вважає, що частина вулиці Інститутської має бути під арештом, поки не буде вироків, що набули чинності, щодо подій 18-20 лютого 2014 року.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"До моменту, поки у нас не буде вироків, що набули чинності, щодо подій 18-20 лютого 2014 року, з процесуальної точки зору зміна ландшафту вулиці Інститутської (алеї Героїв Небесної Сотні. - Ред.) неможлива. Не тому, що хтось вчасно не провів слідчих експериментів, а тому, що до цього питання ми постійно повертаємося і під час судового розгляду в тих провадженнях, які зараз розглядаються", - зазначив Донський.

Також, за його словами, в прокуратуру звертаються нові потерпілі, які в силу певних обставин не могли звернутися раніше.

"Ті постраждалі, про яких взагалі не було інформації. Зараз вони звертаються, подають медичну документацію, з ними також необхідно проводити слідчі дії. Слідчий експеримент - одна з таких важливих слідчих дій. Крім того, з'являються нові відеозаписи. Робляться якісь вкидання з тієї ж сторони захисту про якихось снайперів. Ця інформація також має бути перевірена шляхом проведення слідчих експериментів. Якщо змінити ландшафт Інститутської, ми втратимо можливість протидіяти цим маніпуляціям", - зазначив Донський.

Читайте також: Ми пропонували, щоб спочатку побудували музей Майдану, бо він розташовується в місці, де будівництво не заважає слідству, - Горбатюк

Повну версію статті читайте тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
6 років, 6 і ви досі борсаєтеся в тому болоті, розігнати вас треба без вихідної допомоги і з доганами.
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24.11.2020 14:05
+6
Дерева даавно вирубали..
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24.11.2020 14:21
+4
Це кацап-в бан.
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24.11.2020 14:22
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6 років, 6 і ви досі борсаєтеся в тому болоті, розігнати вас треба без вихідної допомоги і з доганами.
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24.11.2020 14:05 Відповісти
так как понять тогда ваши предьяы - "почему не построили Мемориал"?
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24.11.2020 14:07 Відповісти
Хватит манипулировать.
Вопрос в другом - Где 111,5 млн. грн. народных денег?
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24.11.2020 14:11 Відповісти
читай
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24.11.2020 14:20 Відповісти
Це кацап-в бан.
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24.11.2020 14:22 Відповісти
Упс... Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской - Цензор.НЕТ 6434
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24.11.2020 14:25 Відповісти
Липовые липы?
Читал. Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской - Цензор.НЕТ 5707
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24.11.2020 14:22 Відповісти
Якби авансові платежі не були перераховані підрядникам, то ті 111,5 млн грн Музей зобов'язаний був повернути назад у бюджет. Тому клоунів, які чесні і не крадуть, жаба давить, бо «можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит».
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24.11.2020 14:55 Відповісти
там - де і всі інші....
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24.11.2020 15:32 Відповісти
Арестуйте улицу заведите на неё дело и предложите ей конвой и адвоката Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской - Цензор.НЕТ 6482
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24.11.2020 14:15 Відповісти
«П'ятьох колишніх бійців спецпідрозділу МВС України "Беркут" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського, Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру обвинувачують у розстрілах протестувальників під час Революції гідності у 2014 році. Слідство встановило факт 48 вбивств і 80 замахів на вбивство того самого дня.
29 грудня 2019 року в межах обміну Україна передала ОРДЛО 124 людини, зокрема п'ятьох ексберкутівців.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-eks-berkutivtsi-v-sudi-zhodnogo-razu-ne-rozpovidali-svoju-versiju-podij-na-majdani-prokuror-1485256.html»

То що тепер і вулицю обміняють?
Інститутьску на МКАД?
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24.11.2020 14:16 Відповісти
Дерева даавно вирубали..
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24.11.2020 14:21 Відповісти
Тільки дибіли досі хавають цей фейк, який спростовується з першого тику в гуглі.
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24.11.2020 21:18 Відповісти
То якого, питається, хрону, ви музей колошматите, ідіоти?!
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24.11.2020 14:28 Відповісти
Це намагання виграти час, щоб перешкодити будівництво музею Революції Гідності. Розслідування може тягнутись десятиліттями, а вирок може бути не винесений ніколи. Риги сподіваються, що за цей час їм вдасться захопити владу і проект музею похоронять.
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24.11.2020 14:36 Відповісти
Допусим это было выгодно Порошенко, почему же зеленский ни хрена не закончит это следствие??!! Ведь порошенко для зеленского враг №1!! Что -то и кто-то здесь сильно врёт!!
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24.11.2020 15:05 Відповісти
а що там по 7-ми роках та "вулиця" може дати слідству...- нема слів...
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24.11.2020 15:30 Відповісти
 
 