Плівки Вовка: ВАКС знову спробує обрати запобіжний захід голові ОАСК 3 грудня

Антикорупційний суд планує обрати запобіжний захід щодо фігуранта справи про захоплення влади глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, який вже не раз ігнорував засідання ВАКС.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

У ВАКС нагадали, що голова Окружного адміністративного суду Києва, його заступник та інші судді цього суду не з'явилися на засідання в понеділок, 23 листопада, для обрання запобіжного заходу.

Тому слідчий суддя постановив відкласти розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови ОАСК на 30 листопада 2020 року на 11:00, клопотання про обрання запобіжного заходу голові ОАСК – на 3 грудня 2020 року на 9:30, клопотань про обрання запобіжного заходу ще двом суддям ОАСК - на 3 грудня 2020 року на 10:00 та 13:00.

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Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".