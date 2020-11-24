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Новини Політика України
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закон (1327) провокація (765) нацменшини (182) Богдан Олена (3) Держетнополітики (9)

Спроба ухвалити закон про нацменшини призведе до активізації гібридної війни, - глава Держетнополітики Богдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спроба ухвалити закон про нацменшини призведе до активізації гібридної війни, - глава Держетнополітики Богдан

Глава Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан вважає, що перш ніж ухвалювати закон "Про національні меншини", необхідно розробити й імплементувати урядову стратегію підтримки культурного розмаїття і національної єдності.

"У робочій групі комітету Верховної Ради з прав людини, в якій бере участь і наша Служба, обговорюємо в експертному колі можливі підходи, вже є суттєві напрацювання. На думку нашої Служби, з урахуванням відпрацьованого досвіду різних європейських країн, і беручи до уваги ситуацію в Україні, доцільніше спочатку попрацювати з урядовою стратегією, спрямованою на підтримку культурного розмаїття і національної єдності", - сказала Богдан в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в Держетнополітиці працюють над таким документом і на кожній зустрічі з етнічними спільнотами проговорють ідеї про те, який вигляд повинні мати стратегічні урядові документи або новий закон.

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"Ми всі розуміємо, що закон про нацменшини відразу викличе спроби маніпуляції цими питаннями, активізує елементи гібридної війни. Тому, беручи до уваги, що навіть у низці європейських країн, - де немає анексованої території, де немає війни, - рухалися шляхом імплементації стратегії, реакції громадськості на неї, і тільки після численних діалогів і формування певних усталених практик ухвалювали окремий закон. Такий шлях видається зваженим і доречним для України", - заявила Богдан.

Крім того, вона підкреслила, що у країни немає вакууму юридичного регулювання, оскільки чинний закон дозволяє керуватися міжнародними правовими актами в цій сфері, які підписала Україна.

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"Тому ми б рекомендували спочатку реалізовувати урядову стратегію, а потім поступово напрацьовувати консенсусне бачення, яке в підсумку зможе знайти своє втілення в законі. Звичайно, як рухатися в цьому питанні, будуть вирішувати політичні посадові особи - члени Кабміну і народні депутати. Наша Служба експертно-медіаційна: ми вивчаємо питання і пропонуємо можливі підходи, але ми не ухвалюємо політичні рішення", - констатувала вона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
чуєш "нацмени" - знаєш: "совок" в рускомірском окладє
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24.11.2020 14:15
+6
Українців вбивали за етнос і мову.А таке враження,що цього не було.Якісь меншини ціняться більше.Меншин тут ніхто не вбиває.Навіть більше,представники різних меншин при владі.В Україні є домінуючий етнос і з цього потрібно виходити і приймати закони.
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24.11.2020 14:16
+2
В Україні національне різноманіття це різноманіття українського! Богдан здається не розуміє заставничих засад української політики!
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24.11.2020 14:21
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чуєш "нацмени" - знаєш: "совок" в рускомірском окладє
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24.11.2020 14:15 Відповісти
В Україні національне різноманіття це різноманіття українського! Богдан здається не розуміє заставничих засад української політики!
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24.11.2020 14:21 Відповісти
Тільки Гриценко розуміє?
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24.11.2020 14:30 Відповісти
Та ти шо!!))
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24.11.2020 14:34 Відповісти
Спроба ухвалити закон про нацменшини призведе до активізації гібридної війни, - глава Держетнополітики Богдан - Цензор.НЕТ 4031
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24.11.2020 22:39 Відповісти
Українців вбивали за етнос і мову.А таке враження,що цього не було.Якісь меншини ціняться більше.Меншин тут ніхто не вбиває.Навіть більше,представники різних меншин при владі.В Україні є домінуючий етнос і з цього потрібно виходити і приймати закони.
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24.11.2020 14:16 Відповісти
В совку нерускіх лапті призирливо називали нацменами.
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24.11.2020 14:21 Відповісти
Та прийміть вже того Закона про оте кривороге нацмєншинство! І відправте його на гібрідну війну! Хоча ,його, звичайно, мамо Рімма прикриє з кримсько-совєцького тилу... Бо вава ще нє покакав і шапку не надєл)))
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24.11.2020 14:24 Відповісти
Асиміляція українців московитами триває !!!Реваншистський сепарсько-колорадський демарш прогресує !!!ОПЗЖ,ОП ,Шаройоби та т.п. ,це реальна загроза суверенитету України,як деожави та українцям,як націі!!!))
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24.11.2020 14:27 Відповісти
Ну крикнув, Ок- а робити що з цим пропонуєш?
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24.11.2020 14:28 Відповісти
Реально важко відповісти ,якщо розумієшь який в Україні лохторат!! Я з 1989 р. на Майданах і бачу що лохторат майже не змінився!!)))
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24.11.2020 14:32 Відповісти
Тобто не знаєш- лише кричати вмієш та на Майдани ходити.
А працювати не пробував?
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24.11.2020 14:34 Відповісти
Я своє вже відпрацював !!!))
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24.11.2020 14:35 Відповісти
На Майданах чи кудой?
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24.11.2020 14:38 Відповісти
На заводах,налагоджувальником токарних верстатів, та за кермом авто !!!))
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24.11.2020 14:43 Відповісти
Тобто не дурень. А чого якусь дурню про асиміляцію пишеш?
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24.11.2020 14:45 Відповісти
Асиміляція українців московитами триває вже понад 360 років, з часів Хмеля !!! Московити наполеглево та послідовно нищат українців та українство-мову,історію,культуру та церкву !!Лише дурень не усвідомлює це!!)))
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24.11.2020 14:55 Відповісти
Лише дурень не бачить, що цей процес повернуто на 180 градусів.
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24.11.2020 14:57 Відповісти
То тоді я дурень !! Бо ніякої державної політики українізаціі ,реальної,я не бачу!!))
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24.11.2020 15:17 Відповісти
Тоді дурень.
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24.11.2020 15:34 Відповісти
І як шановне товариство коментуватиме таку послідовність розумних слів та малозрозумілих термінів?
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24.11.2020 14:27 Відповісти
А ніяк не коментуватиме.
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24.11.2020 14:52 Відповісти
Ії платить за це Кремль. А шмаркля -схвалює.
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24.11.2020 15:15 Відповісти
Американці в Україні це теж нацменшина?
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24.11.2020 14:48 Відповісти
А хіба є така нація-американці??))
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24.11.2020 14:56 Відповісти
Не можна бути настільки невігласом.

Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности - отнюдь не причуды и не результат ...
Этнические группы: афроамериканцы, латиноамериканцы
Современное самоназвание: Americans
Язык: Американский вариант английского языка
Религия: Протестантизм, Католицизм, Православие
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24.11.2020 15:00 Відповісти
Саме так,нація за громадянством !! А нацмени, це громадяни певної країни,якщо амер став громадянином України ,він вже не амер,а українець за громадянством !!))
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24.11.2020 15:20 Відповісти
Она точно глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести?
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24.11.2020 14:54 Відповісти
Елена Богдан- проплаченная Московией ватница.
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24.11.2020 15:04 Відповісти
а оце мені сподобалося------

Конституційний суд Латвії визнав законною освітню реформу, яка передбачає переведення шкіл національних меншин на латиську мову. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на рішення суду.

У своєму рішенні Конституційний суд вказав, що рамкова конвенція про захист національних меншин передбачає, що будь-яка людина має право вивчати свою рідну мову. Однак, в якому обсязі держава реалізує це право не вказано - конвенція залишає країнам право вирішувати самим.
В основному, в Європі домінує державна мова освіти з окремими предметами рідною мовою, вказали в суді. До того ж, право вивчати рідну мову не повинно заважати освоєнню державної мови.
Конституційний суд вважає, що поправки до закону про освіту дотримуються права національних меншин як на етапі основної освіти, так і в основній школі.
«Російська мова в Латвії самодостатня, при тому, нацменшини повинні знати державну мову на такому рівні, щоб вони могли повноцінно брати участь в житті демократичного суспільства використовуючи цю мову», - пояснив суд.
У своєму рішенні суд також врахував занепокоєння міжнародних організацій, але як вказав Омбудсмен Латвії - у них немає всієї інформації про ситуацію в країні, зазначено в рішенні.
Також суд взяв до уваги історію Латвії та зміну національного складу країни в роки радянської окупації.
Позов до суду подала партія «Согласие». Вона вважає антиконституційними поправки, які «ліквідують білінгвальну освіту в середній школі і різко звужують використання мов меншин в основній школі».
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24.11.2020 15:39 Відповісти
 
 