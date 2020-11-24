Спроба ухвалити закон про нацменшини призведе до активізації гібридної війни, - глава Держетнополітики Богдан
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Глава Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан вважає, що перш ніж ухвалювати закон "Про національні меншини", необхідно розробити й імплементувати урядову стратегію підтримки культурного розмаїття і національної єдності.
"У робочій групі комітету Верховної Ради з прав людини, в якій бере участь і наша Служба, обговорюємо в експертному колі можливі підходи, вже є суттєві напрацювання. На думку нашої Служби, з урахуванням відпрацьованого досвіду різних європейських країн, і беручи до уваги ситуацію в Україні, доцільніше спочатку попрацювати з урядовою стратегією, спрямованою на підтримку культурного розмаїття і національної єдності", - сказала Богдан в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, в Держетнополітиці працюють над таким документом і на кожній зустрічі з етнічними спільнотами проговорють ідеї про те, який вигляд повинні мати стратегічні урядові документи або новий закон.
"Ми всі розуміємо, що закон про нацменшини відразу викличе спроби маніпуляції цими питаннями, активізує елементи гібридної війни. Тому, беручи до уваги, що навіть у низці європейських країн, - де немає анексованої території, де немає війни, - рухалися шляхом імплементації стратегії, реакції громадськості на неї, і тільки після численних діалогів і формування певних усталених практик ухвалювали окремий закон. Такий шлях видається зваженим і доречним для України", - заявила Богдан.
Крім того, вона підкреслила, що у країни немає вакууму юридичного регулювання, оскільки чинний закон дозволяє керуватися міжнародними правовими актами в цій сфері, які підписала Україна.
"Тому ми б рекомендували спочатку реалізовувати урядову стратегію, а потім поступово напрацьовувати консенсусне бачення, яке в підсумку зможе знайти своє втілення в законі. Звичайно, як рухатися в цьому питанні, будуть вирішувати політичні посадові особи - члени Кабміну і народні депутати. Наша Служба експертно-медіаційна: ми вивчаємо питання і пропонуємо можливі підходи, але ми не ухвалюємо політичні рішення", - констатувала вона.
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Конституційний суд Латвії визнав законною освітню реформу, яка передбачає переведення шкіл національних меншин на латиську мову. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на рішення суду.
У своєму рішенні Конституційний суд вказав, що рамкова конвенція про захист національних меншин передбачає, що будь-яка людина має право вивчати свою рідну мову. Однак, в якому обсязі держава реалізує це право не вказано - конвенція залишає країнам право вирішувати самим.
В основному, в Європі домінує державна мова освіти з окремими предметами рідною мовою, вказали в суді. До того ж, право вивчати рідну мову не повинно заважати освоєнню державної мови.
Конституційний суд вважає, що поправки до закону про освіту дотримуються права національних меншин як на етапі основної освіти, так і в основній школі.
«Російська мова в Латвії самодостатня, при тому, нацменшини повинні знати державну мову на такому рівні, щоб вони могли повноцінно брати участь в житті демократичного суспільства використовуючи цю мову», - пояснив суд.
У своєму рішенні суд також врахував занепокоєння міжнародних організацій, але як вказав Омбудсмен Латвії - у них немає всієї інформації про ситуацію в країні, зазначено в рішенні.
Також суд взяв до уваги історію Латвії та зміну національного складу країни в роки радянської окупації.
Позов до суду подала партія «Согласие». Вона вважає антиконституційними поправки, які «ліквідують білінгвальну освіту в середній школі і різко звужують використання мов меншин в основній школі».