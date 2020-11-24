Марченко про підготовку Держбюджету-2021: У переговорах з МВФ значний прогрес - перебуваємо на завершальному етапі
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Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко заявив про прогрес у переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і анонсував швидке внесення проєкту Державного бюджету на 2021 рік у Верховну Раду.
"Наголошую на значному прогресі у процесі переговорів. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій", - сказав Марченко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Нині перебуваємо на завершальному етапі формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних параметрів у межах програми партнерства. Найближчим часом плануємо внести проєкт бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі - до Верховної Ради України", - уточнив він.
Міністр додав, що нині в інформаційному просторі циркулює багато спекуляцій навколо переговорів з МВФ.
"З огляду на високу інтенсивність переговорів і велику кількість спекуляцій навколо переговорів з МВФ, настійно рекомендуємо всім брати до уваги виключно офіційні публічні коментарі учасників процесу. Інші експерти не володіють масивом інформації, достатнім для об'єктивного розуміння і коментування ситуації", - сказав Марченко.
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24.11.2020 г
При условии сохранения объемов потребления*, повышение тарифов за передачу электроэнергии для не бытовых пользователей покроет расходы, возникшие в результате решений власти по "зеленой энергетике" на 36-48%. Это не решит финансовой проблемы, но создаст огромные социальные.
* а они снизятся
Пока "ахметовские" в Кабмине шулерничаи с местом министра энергетики, сам Ахметов выиграл суды у другого "ахметовца" из ДФС на 276 млн. гривен.
Коломойский грызет локти и создает новый проект - "молодой, красивый Разумков". Богдан уже там.
По вопросу предоставления "Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19" (COVAX) вакцины для Украины. Представители нынешней украинской власти вводят граждан Украины в заблуждение. Фонд не предоставляет вакцину бесплатно и предлагает "... страны должны безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства ... " Фонд лишь следит за равномерным распределением вакцины для всех стран. Предоставление вакцины - это прежде всего вопрос финансирования"
То что Милованов лжет о причинах отсутствия второго транша МВФ - это уже даже не интересно. Интересно другое, находясь на должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства (с августа 2019 по март 2020 года) мог ли он не знать о грабеже запасов зерна Госрезерва и вывозе его с Украины (декабрь 2019 - март 2020) , если часть задействованных в этом структур находилась непосредственно в его ведении ?
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение администрации общих служб США начать процесс передачи полномочий президента США Джо Байдену.
То, о чем мы предупреждали еще в марте и апреле 2020 года, озвучил новоиспеченный советник главы ОПУ, бывший министр экономики Милованов - второго транша кредита МВФ в этом году не будет. Фактически он подтвердил, что все заявления высших лиц государства по теме получения кредита МВФ были либо откровенной ложью, либо болтовней бездарных руководителей. Впрочем Милованов тоже врет о причинах этой ситуации. Главной причиной отсутствия кредитования есть невыполнение условий Меморандума подписанных Украиной с МВФ.
У грудні така перемога була, така перемога......
Но денег МВФ ЗЕленым жуликам все равно не даст.
І тут вирішив (тут і є прогрес): "Не давати, бо зебіли всерівно вкрадуть."