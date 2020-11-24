УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16262 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2021
1 832 24
держбюджет (902) МВФ (1343) Мінфін (777) Марченко Сергій (316)

Марченко про підготовку Держбюджету-2021: У переговорах з МВФ значний прогрес - перебуваємо на завершальному етапі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Марченко про підготовку Держбюджету-2021: У переговорах з МВФ значний прогрес - перебуваємо на завершальному етапі

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко заявив про прогрес у переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і анонсував швидке внесення проєкту Державного бюджету на 2021 рік у Верховну Раду.

"Наголошую на значному прогресі у процесі переговорів. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій", - сказав Марченко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Нині перебуваємо на завершальному етапі формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних параметрів у межах програми партнерства. Найближчим часом плануємо внести проєкт бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі - до Верховної Ради України", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінальний проєкт Держбюджету не сформований, причина - узгодження з МВФ, - нардеп "Голосу" Железняк

Міністр додав, що нині в інформаційному просторі циркулює багато спекуляцій навколо переговорів з МВФ.

"З огляду на високу інтенсивність переговорів і велику кількість спекуляцій навколо переговорів з МВФ, настійно рекомендуємо всім брати до уваги виключно офіційні публічні коментарі учасників процесу. Інші експерти не володіють масивом інформації, достатнім для об'єктивного розуміння і коментування ситуації", - сказав Марченко.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Це просто патологічні брехуни
показати весь коментар
24.11.2020 14:29
+10
зебилы живут в своей парралельной реальности. Мвф же четко и ясно послал квартальных клоунов нафиг, пока они не выполнят требований по востановлению работы антикоррупционных органов и не заберут руки от нбу. А что говорит зелескот? Что они уже почти договорились! С кем вы твари договаривались? Сами с собой?!
показати весь коментар
24.11.2020 14:31
+6
Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе - Цензор.НЕТ 1176
показати весь коментар
24.11.2020 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только что

Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе - Цензор.НЕТ 5812
показати весь коментар
24.11.2020 14:28 Відповісти
Там что не день, то минирование
показати весь коментар
24.11.2020 14:32 Відповісти
Марченко, умнічка, несе тільки позитив! Всім спокійно, все під контролем, гроші будуть! Лаконічно і невизначено, саме те що і потрібно в цій ситуації. Але активні бойові дії на фронті потрібно починати. Щоб підтримувати рішучість наших західних партнерів у виліденні Україні достатньої кількості грошей.
показати весь коментар
24.11.2020 14:36 Відповісти
Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе - Цензор.НЕТ 1176
показати весь коментар
24.11.2020 14:46 Відповісти
Зачастил что-то чОрт. Чуть ли не еженедельно...
показати весь коментар
24.11.2020 14:47 Відповісти
неа
показати весь коментар
24.11.2020 14:29 Відповісти
Це просто патологічні брехуни
показати весь коментар
24.11.2020 14:29 Відповісти
зебилы живут в своей парралельной реальности. Мвф же четко и ясно послал квартальных клоунов нафиг, пока они не выполнят требований по востановлению работы антикоррупционных органов и не заберут руки от нбу. А что говорит зелескот? Что они уже почти договорились! С кем вы твари договаривались? Сами с собой?!
показати весь коментар
24.11.2020 14:31 Відповісти
Не, не дадуд Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе - Цензор.НЕТ 9302
показати весь коментар
24.11.2020 14:38 Відповісти
Хроника одного президента

24.11.2020 г

При условии сохранения объемов потребления*, повышение тарифов за передачу электроэнергии для не бытовых пользователей покроет расходы, возникшие в результате решений власти по "зеленой энергетике" на 36-48%. Это не решит финансовой проблемы, но создаст огромные социальные.
* а они снизятся

Пока "ахметовские" в Кабмине шулерничаи с местом министра энергетики, сам Ахметов выиграл суды у другого "ахметовца" из ДФС на 276 млн. гривен.

Коломойский грызет локти и создает новый проект - "молодой, красивый Разумков". Богдан уже там.



По вопросу предоставления "Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19" (COVAX) вакцины для Украины. Представители нынешней украинской власти вводят граждан Украины в заблуждение. Фонд не предоставляет вакцину бесплатно и предлагает "... страны должны безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства ... " Фонд лишь следит за равномерным распределением вакцины для всех стран. Предоставление вакцины - это прежде всего вопрос финансирования"

То что Милованов лжет о причинах отсутствия второго транша МВФ - это уже даже не интересно. Интересно другое, находясь на должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства (с августа 2019 по март 2020 года) мог ли он не знать о грабеже запасов зерна Госрезерва и вывозе его с Украины (декабрь 2019 - март 2020) , если часть задействованных в этом структур находилась непосредственно в его ведении ?

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение администрации общих служб США начать процесс передачи полномочий президента США Джо Байдену.

То, о чем мы предупреждали еще в марте и апреле 2020 года, озвучил новоиспеченный советник главы ОПУ, бывший министр экономики Милованов - второго транша кредита МВФ в этом году не будет. Фактически он подтвердил, что все заявления высших лиц государства по теме получения кредита МВФ были либо откровенной ложью, либо болтовней бездарных руководителей. Впрочем Милованов тоже врет о причинах этой ситуации. Главной причиной отсутствия кредитования есть невыполнение условий Меморандума подписанных Украиной с МВФ.
показати весь коментар
24.11.2020 14:42 Відповісти
мне показаолось ,сказав Собачке фразу , что он уже не с Беней , сто раз продемонстрировав свою украин скость (даже о Бандере) , Богдан больше протягивает идею Пинчука с центризмом , куда попрутся и голос с Милвановымкоторый уже сегодня мирит ОПУ с МВФ. Демарш во Львове Свободы ЕС и Арта против партий Садового и Голос о многом говорит.
показати весь коментар
24.11.2020 19:25 Відповісти
одно можно сказать - олигархи закручивают новую оперуСлухи о Разумкова сколачивающие партию да пробежали, но там уже и московский политтехнолог Харебин консультант, человек Курченко. Правда и у Собчак обсуждался Курченко в разговоре с Богданом... Но и Дубинский выскочил с инфой о новой партии, дон без Бени никуда - БУДЭ ЦИКАВО
показати весь коментар
24.11.2020 19:29 Відповісти
Пороха с ЕС Сделают националистом разрывателем страны , церква мова уйдёт к нему , пинчук исполнит свою мечту о центристской власти , МВФу поклянутся об отходе от Бени, голос сольется с СН И ПАНЕСЛАСЬ
показати весь коментар
24.11.2020 14:45 Відповісти
Рік тому, не теж саме заявляли???
У грудні така перемога була, така перемога......
показати весь коментар
24.11.2020 14:47 Відповісти
А за що і навіщо вам злодії та попрошайки давати ті гроші, як ви їх розкрадете, а Україну під московію положете. Ви думаєте там дураки сидять, а ви розумні?
показати весь коментар
24.11.2020 14:53 Відповісти
В исполнении Марченко это не ново.

Но денег МВФ ЗЕленым жуликам все равно не даст. Марченко про підготовку Держбюджету-2021: У переговорах з МВФ значний прогрес - перебуваємо на завершальному етапі - Цензор.НЕТ 1291
показати весь коментар
24.11.2020 15:48 Відповісти
Значний прогрес - це, коли МВФ думав: "Давати позику, чи ні?"
І тут вирішив (тут і є прогрес): "Не давати, бо зебіли всерівно вкрадуть."
показати весь коментар
24.11.2020 15:56 Відповісти
Бубачька уже 20 раз получил второй транш от МВФ.🙂
показати весь коментар
24.11.2020 15:57 Відповісти
ВАве уже не верят и денег не дадут...бо брехло...
показати весь коментар
24.11.2020 16:37 Відповісти
гниды выпрашивают деньги
показати весь коментар
24.11.2020 17:29 Відповісти
 
 