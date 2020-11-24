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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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боєприпаси (1702) вибух (3757) діти (4410)

В окупованому Шахтарську чоловік підірвав боєприпас, показуючи "феєрверк": поранено трьох дітей, дворічний малюк втратив око

Новини Цензор.НЕТ Події

В окупованому Шахтарську чоловік підірвав боєприпас, показуючи

В окупованому Шахтарську троє дітей та їхній вітчим зазнали осколкових поранень через підпалений заради забави боєприпас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це сьогодні повідомили в так званому "МВС ДНР".

Зазначається, що тридцятирічний чоловік виявив корпус гранатометного пострілу і вирішив принести його додому. Увечері він дістав його з портфеля, вийшов у двір будинку і покликав трьох неповнолітніх дітей.

"Чоловік укрутив боєприпас в землю і підпалив. Замість очікуваного "феєрверку" стався вибух, в результаті якого вітчим і діти дістали осколкові поранення. В результаті травми дворічна дитина втратила одне око", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Суд взяв під варту харків'янина, який підірвав кілька гранат, погрожуючи вбити ексдружину

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
из жизни лугандона...
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24.11.2020 14:30
+18
У каждого свои представления о досуге и салюте.
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24.11.2020 14:31
+18
Все же «особый статус» необходим таким дегенератам
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24.11.2020 14:35
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из жизни лугандона...
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24.11.2020 14:30 Відповісти
русский мир он такой - без перспективний В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза - Цензор.НЕТ 7124
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24.11.2020 14:47 Відповісти
"Дайош побольшє фєйєрвєрков!!!" В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза - Цензор.НЕТ 3432
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24.11.2020 14:30 Відповісти
У каждого свои представления о досуге и салюте.
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24.11.2020 14:31 Відповісти
бибизяна с гранатой
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24.11.2020 14:34 Відповісти
а я думав шахтьори запобіжницькі, а вони обісраки
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24.11.2020 14:34 Відповісти
Все же «особый статус» необходим таким дегенератам
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24.11.2020 14:35 Відповісти
Бедная деточка.
Бедная крохотулечка.
Воздай, Господи, этому идиоту так, же.
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24.11.2020 14:37 Відповісти
Нащо ця новина, дай боже здоров'я дитині.
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24.11.2020 14:39 Відповісти
Новина для срачу.
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24.11.2020 14:42 Відповісти
Провокативна, як і про мордву з сокирою в Колпіно.
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24.11.2020 14:46 Відповісти
Не в курсі та й не цікаво.
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24.11.2020 14:50 Відповісти
Щоб не гралися ************.
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24.11.2020 14:49 Відповісти
... долго над полем сандалик летал.
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24.11.2020 14:39 Відповісти
Дурнів усюди вистачає- а дітей жаль.
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24.11.2020 14:41 Відповісти
тепер не дивно "алея ангелов"
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24.11.2020 14:42 Відповісти
естественный отбор дамбасских шахтьоров и может трактористов.
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24.11.2020 14:42 Відповісти
гетто резервация их спасет
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24.11.2020 14:42 Відповісти
А слабО подорвать такой боеприпас на лугандонском оружейном складе или на нефтебазе? Вижу - слабо...Нет в лугандоне настоящих мужиков, одни вафлисты и ссыкуны позорные.... Спорим. не подорвёте путинский гумконвой?
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24.11.2020 14:43 Відповісти
А впереди ещё Новый год 🙄
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24.11.2020 14:43 Відповісти
У вас вже позаду. В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза - Цензор.НЕТ 5970
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24.11.2020 14:47 Відповісти
Точно
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24.11.2020 14:59 Відповісти
У цих дітей все одно не було майбутнього, а зараз ще й каліками стали. Діти завжди платили за гріхи своїх батьків.
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24.11.2020 14:53 Відповісти
"... из-за подожженного для забавы боеприпаса". - тупорылые имбецилы!!!
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24.11.2020 14:55 Відповісти
Вот такие они, суровые шахтерские фейерверки. Выживают не все, но детям радость. Ждем новогодних праздников. Ну а мужику премию дарвина срочно!
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24.11.2020 14:58 Відповісти
Так ось ти яка , АБІЗЯНА З ГРАНАТОЙ.
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24.11.2020 15:00 Відповісти
А що значить "корпус гранатомётного вистрєла"? Граната? так там нічого "ефектного" нема - ні гексоген, ні тротил "ефектно" не горять... "Вишибний" заряд, що прикручується ззаду до гранати, при спорядженні і надає гранаті початковий імпульс для руху? Це - може "ефект" дать, бо там заряд бездимного пороху... Однак, він "швидкогорючий", і в закритому просторі (у корпусі), згоряє "дуже швидко"... Це більш схоже на правду...
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24.11.2020 15:03 Відповісти
В окупованому Шахтарську чоловік підірвав боєприпас, показуючи "феєрверк": поранено трьох дітей, дворічний малюк втратив око - Цензор.НЕТ 6929
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24.11.2020 15:09 Відповісти
там нужно флешмоб такой провести- боеприпас в дом каждому сепару
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24.11.2020 15:09 Відповісти
У нашому взводі був такий "умілець".
Пускав фейєрверки із 120 мм снаряда, викрутивши взриватель, плавив на буржуйці тол із ергедешки.
А постріл із РПГ-7 розтинав по ободку найбільшого діаметру, підпалював кумулятивну вибухову речовину і бігав із цим, як із факелом.
Цікаво - чи ще живий?
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24.11.2020 15:27 Відповісти
интересные конкурсы, не скучные
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24.11.2020 15:41 Відповісти
Забавы в резервации узгого мира еще те.
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24.11.2020 15:53 Відповісти
Ещё один штрих к дебильно-уродливой морде потомстаенного
ЛУГАНДОНОВЦА.
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24.11.2020 16:05 Відповісти
скільки на землі дибілів
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24.11.2020 16:42 Відповісти
Кутузоф мля
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24.11.2020 16:55 Відповісти
детей могли бы вывезти ... или как минимум назад не пускать.
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24.11.2020 20:34 Відповісти
 
 