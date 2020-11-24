В окупованому Шахтарську чоловік підірвав боєприпас, показуючи "феєрверк": поранено трьох дітей, дворічний малюк втратив око
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В окупованому Шахтарську троє дітей та їхній вітчим зазнали осколкових поранень через підпалений заради забави боєприпас.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це сьогодні повідомили в так званому "МВС ДНР".
Зазначається, що тридцятирічний чоловік виявив корпус гранатометного пострілу і вирішив принести його додому. Увечері він дістав його з портфеля, вийшов у двір будинку і покликав трьох неповнолітніх дітей.
"Чоловік укрутив боєприпас в землю і підпалив. Замість очікуваного "феєрверку" стався вибух, в результаті якого вітчим і діти дістали осколкові поранення. В результаті травми дворічна дитина втратила одне око", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Anatoly Nichikov 15029d40
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+18 Наталья Киенко
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+18 Samtakoi
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Бедная крохотулечка.
Воздай, Господи, этому идиоту так, же.
Пускав фейєрверки із 120 мм снаряда, викрутивши взриватель, плавив на буржуйці тол із ергедешки.
А постріл із РПГ-7 розтинав по ободку найбільшого діаметру, підпалював кумулятивну вибухову речовину і бігав із цим, як із факелом.
Цікаво - чи ще живий?
ЛУГАНДОНОВЦА.