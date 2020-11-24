УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16262 відвідувача онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
2 151 42
вакцина (3528) Зеленський (17463) карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло із заголовків ЗМІ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робимо все, щоб словосполучення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робить усе, щоб ситуація з коронавірусом у країні стабілізувалася і не було "нових антирекордів" захворюваності.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, МОЗ провело розмову з представниками COVAX.

"Було визначено поетапний план поставки майбутньої вакцини в Україну. Перший етап - 1,2 млн доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини. Звичайно, пріоритет вакцинації отримають наші медичні працівники, військовослужбовці, вчителі, особи з груп ризику", - зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, збільшується і кількість щоденних тестувань.

"Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок і кисню. А також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів. Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло з нашого вжитку і заголовків ЗМІ", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральна лікарня Івано-Франківська призупиняє прийом COVID-хворих через великі затрати кисню: потрібно перевести дух, - міськрада

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Ты, ворюга тупая, уже ВСЁ сделал, мастер спорта по борьбе с коронавирусом, грёбанный.
показати весь коментар
24.11.2020 14:39
+12
Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3545
показати весь коментар
24.11.2020 14:52
+7
Куди б ти пощез щоб не бачити твою противну рожу.
показати весь коментар
24.11.2020 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты, ворюга тупая, уже ВСЁ сделал, мастер спорта по борьбе с коронавирусом, грёбанный.
показати весь коментар
24.11.2020 14:39 Відповісти
Зеленському критично потрібні професіонали, а він оточнеий ідіотами, бо сам їх обирає! Ось так біда. Якби помічників та міністрів Зеленському відбирали якісь розумні люди які мають трохи вищий IQ ніж говнотусовка Кварталу 95, то може було б більше толку.
показати весь коментар
24.11.2020 14:48 Відповісти
Я вас умоляю, нафиг менталитет 73%... Ненилу , в этом плане, ничего не спасло.
показати весь коментар
24.11.2020 14:53 Відповісти
..тобі так і не доходить...що не професіонали потрібні в кагал Земразоти... а Земразоту потрібно гнати у шию... )) Яка розумна людина піде працювати туди де потрібно виконувати накази та вказівки відвертого ідіота... ? От ти на себе подивись! Пишеш іноді розумні речі... а ідіот ідіотом. І весь Цензор знає... хто такий Igor L... То якщо ЗЕ ..державне посміховисько...то Igor L ..цензорівське.!! І яки б розумні речі ви з Зе не говорили... ідіотами себе вже остаточно закріпили.))))
показати весь коментар
24.11.2020 15:03 Відповісти
Ваша думка дуже важлива для нас, але нам пох.
показати весь коментар
24.11.2020 15:05 Відповісти
... це факт... дурнику!! Реальний факт. А от твоя думка пох всім..і тим більше земразоті...)))) Але б було добре...якби тебе взяли у команду зепадалі...))) Там би ти прижився б зразу..!!
показати весь коментар
24.11.2020 15:16 Відповісти
Профессионалы не будут работать с идиотом и патолагическим лжецом, хотя бы для того,что бы не испортить себе CV.
показати весь коментар
24.11.2020 16:00 Відповісти
Він мав на увазі припинення тестування і/або введення тотальної цензури. І буде, як з тим "сусліком" - хоч і знатимуть, що він є, але ніхто бачити не буде. Не думаю, що хтось має ілюзії щодо того, що Зєлєнскій зробить справді щось корисне.
показати весь коментар
24.11.2020 15:29 Відповісти
запретите сми и всего делов то
показати весь коментар
24.11.2020 14:39 Відповісти
Ачо делаете то? Траву курите или видосики пилите?
показати весь коментар
24.11.2020 14:39 Відповісти
Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7703
показати весь коментар
24.11.2020 14:53 Відповісти
Куди б ти пощез щоб не бачити твою противну рожу.
показати весь коментар
24.11.2020 14:41 Відповісти
Вспомнилась сцена из "Фарго" со словами "Ты все уладил"
показати весь коментар
24.11.2020 14:42 Відповісти
Правильно.
Будет "новый рекорд". Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6422
показати весь коментар
24.11.2020 14:42 Відповісти
Разогнать СМИ - не будет и заголовков.
показати весь коментар
24.11.2020 14:43 Відповісти
А деньги то у тебя есть, что бы что то делать?
показати весь коментар
24.11.2020 14:44 Відповісти
Делаем /- это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
показати весь коментар
24.11.2020 14:47 Відповісти
используйте словосочетания "полная жопа" или "очередное дно"
показати весь коментар
24.11.2020 14:50 Відповісти
«Все» - це що???
Записав відосік новий???
Вштирився в жилу кислим борщьом???
Зіграв #єром на піаніні???
показати весь коментар
24.11.2020 14:52 Відповісти
Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3545
показати весь коментар
24.11.2020 14:52 Відповісти
коли усі перемруть, то і антирекордів не стане. Він це має на увазі?
показати весь коментар
24.11.2020 14:52 Відповісти
Как лесорубы - врежем дуба раньше срока.
показати весь коментар
24.11.2020 15:13 Відповісти
24.11.20 12:18 Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями"
показати весь коментар
24.11.2020 14:52 Відповісти
Шарий и Ко
показати весь коментар
24.11.2020 14:54 Відповісти
Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4038
показати весь коментар
24.11.2020 14:56 Відповісти
на чьи шиши?
показати весь коментар
24.11.2020 15:21 Відповісти
На наши. Это очередная ботоферма за средства бюджета. Лечить больных тоже зелеботами и видосиками будут.
показати весь коментар
24.11.2020 15:59 Відповісти
ага а виноват в том что 6й не торт 5 й мишка Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2576
показати весь коментар
24.11.2020 14:52 Відповісти
АААААААААААААААААААААААААААААААА *** мендель усипи його вже разом з шостим ведмедиком АААААААААААААААА
показати весь коментар
24.11.2020 14:53 Відповісти
а можна сделать ак что бы в сми об зеленском не упоминали?
показати весь коментар
24.11.2020 14:56 Відповісти
Вариант 1. Снимет видосик "животворящий"
Вариант 2. Запретить слово "антирекорд" Законом. Зебаранов в ВР большинство, проголосуют
показати весь коментар
24.11.2020 14:57 Відповісти
Вариант 3. убрать приставку "анти" - порочит смысл.

Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
показати весь коментар
24.11.2020 15:00 Відповісти
"Увеличиваем количество тестирований..." В частных лабораториях за счет самих граждан. При чем тут Зеленский?
показати весь коментар
24.11.2020 14:59 Відповісти
Новий антирекорд- діра у бюджеті розміром з Африку.
показати весь коментар
24.11.2020 15:07 Відповісти
Вот, например:
"Благодаря усилиям Зе и при поддержке 73% избирателей, курс евро в Украине установил новый рекорд!"
показати весь коментар
24.11.2020 15:09 Відповісти
Новая жопа, полная жопа - да вариантов тьма-тьмущая! Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло із заголовків ЗМІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9832
показати весь коментар
24.11.2020 15:14 Відповісти
А моніка мендель не казала тобі, що слово «антирекорд» є нонсенсом, бо означає « анти запис «. Ну це так якби після того як тебе перестала підтримувати більшість населення тебе почали називати «антипрезидент»
показати весь коментар
24.11.2020 15:20 Відповісти
Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло із заголовків ЗМІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 665
показати весь коментар
24.11.2020 15:33 Відповісти
Должно исчезнуть словосочетание президент Зеленский. Как страшный сон.
показати весь коментар
24.11.2020 15:42 Відповісти
Шо вы суки сделали? Уже 9 месяцев в Украине короновирус ,вы даже палаты не можете обеспечить кислородом.Пример : Харькове в областной больнице 1.5 месяца не могут запустить ковидное отделение тк некому сделать разводку кислорода.Приехали кислородные концентраторы ,но областная власть не спешит их развести по больницам области ,они уже неделю собирают данные у кого что есть на местах.А что 9 месяцев вам было мало что узнать как обстоят дела на местах ?
показати весь коментар
24.11.2020 16:56 Відповісти
Шо вы суки сделали? Уже 9 месяцев в Украине короновирус ,вы даже палаты не можете обеспечить кислородом.Пример : Харькове в областной больнице 1.5 месяца не могут запустить ковидное отделение тк некому сделать разводку кислорода.Приехали кислородные концентраторы ,но областная власть не спешит их развести по больницам области ,они уже неделю собирают данные у кого что есть на местах.А что 9 месяцев вам было мало что узнать как обстоят дела на местах ?
показати весь коментар
24.11.2020 16:58 Відповісти
Лайфхак. Давайте придумаем новый термин. Например как у "другой стороны".
Взрыв - "хлопок". Пожар - "задымление".
показати весь коментар
24.11.2020 17:59 Відповісти
 
 