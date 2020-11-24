Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло із заголовків ЗМІ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робить усе, щоб ситуація з коронавірусом у країні стабілізувалася і не було "нових антирекордів" захворюваності.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, МОЗ провело розмову з представниками COVAX.

"Було визначено поетапний план поставки майбутньої вакцини в Україну. Перший етап - 1,2 млн доз. А загалом Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини. Звичайно, пріоритет вакцинації отримають наші медичні працівники, військовослужбовці, вчителі, особи з груп ризику", - зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, збільшується і кількість щоденних тестувань.

"Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок і кисню. А також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів. Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло з нашого вжитку і заголовків ЗМІ", - наголосив президент.

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