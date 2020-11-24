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Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі самі виплати отримають і звільнені наймані працівники.

Про це Зеленський заявив у черговому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, минулого тижня уряду було доручено розробити заходи економічної підтримки бізнесу. А на вихідних влада шукала відповідні інструменти.

"Найближчим часом до парламенту буде подано законопроєкти, які передбачатимуть таке: одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через жорсткість карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

Він також додав, що отримати ці гроші можна, зробивши три кроки:

  • зайти в додаток "Дія";
  • ввести персональні дані;
  • вказати номер банківської карти.

Зеленський підкреслив, що після перевірки даних протягом декількох днів допомога буде виплачена. За розрахунками, таку допомогу зможуть отримати 1,2 млн українців. Обсяг програми становить майже 10 млрд гривень.

Крім того, буде передбачена компенсація за збереження робочих місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року в Україні закрилися 700 тис. підприємств, 30% малого бізнесу втратили 60-80% доходів і скоротили штат на 50%: скоро надходжень від податків не буде, - бізнесмен Сапронов

"Якщо ви, наприклад, власник кафе і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи. Нікого не звільнили, але деяких працівників відпустили у вимушену відпустку, тоді ви зможете отримати гроші для виплати таким працівникам", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що це буде сума пропорційна часу простою в розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
А деньги на эти выплаты откуда возьмёшь, зеленский? В казне-то ветерок гуляет. С контракта по модернизации Шилок перекинешь, или из ковидного фонда? Или пенсионеров без пенсий оставишь?
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24.11.2020 14:45
+21
Значит запустят станок.
Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7675
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24.11.2020 14:41
+20
О,зекретин проснулся и сразу стал брехать
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24.11.2020 14:51
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а откуда среднестатистический ФОП из села Нижнедрищево знает какие налоги в Европе?
Карго-культ "В Явропе халява!" во всей красе.
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24.11.2020 15:29 Відповісти
у нас поки що податки менші, ніж в Європі...набагато
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24.11.2020 16:18 Відповісти
помогать с того, что еще два миллиона безработных украинцев (бывших ФОПов и их наемных работников) Польша не переварит, не резиновая
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24.11.2020 21:55 Відповісти
Знову зелохам лапшу вішає,а грошей немає все уже вкрадено-але підприємці введіть шпигунську ДІЮ та дайте дані до своєї карточки підприємця рахунок, а ще перша група будьте обережні це всі ринки та Барабашово та 7 кілометр які торгували оптом і і будемо на свята сидіти вдома а Зелень на орендованому боїнгу полетять на Мальдіви- накрали вдосталь
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24.11.2020 15:16 Відповісти
Немцы в годы Второй мировой войны на оккупированной Украине тоже подобную хитрость проделывали,они в кинотеатре прокручивали фильм "Чапаев",а в средине фильма выключали фильмы делали облаву,вылавливая партизан.Умные были как и сейчас наша власть Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 469
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24.11.2020 15:29 Відповісти
Це влада руськодупих а не моя
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24.11.2020 15:38 Відповісти
Я до вас нiчого не маю
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24.11.2020 19:48 Відповісти
Ти вже вчителям наобіцяв.
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24.11.2020 15:33 Відповісти
На крайняк у шефа(бени) займёт
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24.11.2020 15:42 Відповісти
Як завжди бреше.
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24.11.2020 15:46 Відповісти
---*Подякуємо телеоператору : сьогодні хоч фізію ЗЕ- чудотворця витягнув .як огірок . а вчора. опісля " тяжкої " недуги-- вух невидко було із- за щічок/ мабуть феофанії залікували голодом.../ Бабця моя говорила. що так опухалиу голодоморному 33-му .коли відходили в інші світи...Що ж . до його нового іміджу -- неряшливої борідки--пригадалось інше ... Випадково почув.як старий Френкель / фальшивомонетник. -- засуджений .за польщі . у Львові на довічне та був амністований і обласканий совітами .які заявилися в 1939 р./сповідувався /по п*яні / іншому хапузі : ----Я бьіл ответственньім за снабжение блокадного Ленинграда...Седел на тушонке и шоколаде . естественно --распух...Стьідновато бьіло: умерающие пьітались отдавать мне свою пайку. мол нам уже всеравно ... а Вам .защитничкам надо вижить и победить...Тогда я для .прикрития. и отпустил щетину на всю щеку...но получил втьік с политотдела... Так що НЕ маскуйся ЗЕ-ник ---ми все бачимо ...
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24.11.2020 15:51 Відповісти
Чому Зеленського так видовжили? Він ж не так виглядає насправді.
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24.11.2020 16:00 Відповісти
Ті хто закрився тим 8 тисяч, а тим хто працює, не надіється на державу і нічого від неї не вимагає, тим дуля під ніс у вигляді касових апаратів. Кто неработает, тот ест учись студент - YouTube
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24.11.2020 16:03 Відповісти
🤣
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24.11.2020 16:03 Відповісти
Очередной квантовый скачок в процветание.
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24.11.2020 16:07 Відповісти
Вот же ж ФОПам попёрло! По 8 штуцеров гривасей привалило...
Правда, это не так круто, как училкам - тем по 4 штуцера бакинских ежемесячно - тут и пиндосские училки из-за зависти на гавно изошли. А наши педагоги, видать, уже не знают, куда эту баксятину складировать.
Если у ФОПов возникнут вопросы насчёт "потрудитесь получить", то ощасливленные училки им подскажут...
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24.11.2020 16:10 Відповісти
Он не может не врать?
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24.11.2020 16:13 Відповісти
Он не врёт -- он играет роль Президента. Привычка у него такая ("он же гениальный актёр").
В его представлении Президент должен обещать. А вот с выполнять у него, увы, не срослось.
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24.11.2020 16:45 Відповісти
Но токо сначала выплатят по 4 тыщи долларов учителям, а уж затем сразу ФОПам...)))
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24.11.2020 16:16 Відповісти
маланец опять вешает лапшу на уши как всегда
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24.11.2020 16:21 Відповісти
Збільшення грошової маси то є монетарний механізм інфляції,по такій логіці ,чому по 8 тис кожному по 100 тис, всім добре) або по 1 мільйону,то взагалі Сінгапур..або давайте поставим курс: 1 євро - 20 копійок,чому б ні)))
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24.11.2020 16:31 Відповісти
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 9727
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24.11.2020 16:41 Відповісти
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 1505
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25.11.2020 03:55 Відповісти
Почитайте коменты под эти видео на фб и узнаете истинную поддержку клована и его банды мародеров
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24.11.2020 16:43 Відповісти
Это он 100% хочет у каждого учителя с их 4000$ высчитать по 8000 гривен. Учи еля должны этого не допустить!!!
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24.11.2020 17:54 Відповісти
Антракцион невиданной щедрости за чужой счет.
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24.11.2020 18:03 Відповісти
Ларчик открывается и там лежат до 8тыс.гривен, заветная сумма для украинцев, которых привыкли держать на нищенских зарплатах, а сколько пафоса, как будь-Зеленский со своего кармана выплачивает, ему наверное не известно, н что бы выплатить минималку в 4, 8 тыс.грн. работник выплачивает ежемесячно в бюддет налоговЕСВ-1065 , НДС на зарплату
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24.11.2020 18:13 Відповісти
НДС , которым облагается добавочная стоимось, куда входит зарплата в сумме 1290 гривен налога на минималку, подоходный 18% и вренеый сбор на сумму 936 грн.
Итого, что бы выплатить минималку в 4800 - (936 подох. налог.) = 3867 грн.украинец должен заплатить налогов 1065+1290+936= 3291 гривну налогов в месяц, может Презилент и незнает , когда имеет бизнес на бюджете, на тех же дорогах,% по кредитам для державы, элекроэнергии и на всем другом, он же нелох, потому эти 8 тысяч,как с собственного кармана, когда предположем украинец проработав 5 лет - 60 месяцев, выплатил за это время 60×3291=197,5 тысяч,налогов.и государство если бы его не раворовывала копрадорская власть обязана без пафоса выплатить большие деньги.
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24.11.2020 18:45 Відповісти
Неадекватность прогрессирует? Президент Зеленский уже отрицает реальность - эксперты Ноябрь 24, 2020Без рубрикиКомментарии: 0

Знаете, есть последовательность принятия реальности: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Владимир Александрович совершил небывалое и вместо финальной стадии «принятия» лихо вернулся к первой - «отрицания».
Такое мнение выразил несколько минут назад в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.
В нашем бюджете дыра - по разным оценкам от ста до трехсот миллиардов гривен. Пока деньги кончились на незащищенные статьи бюджета, а скоро под угрозой окажутся защищенные - заплаты бюджетникам, пенсии, субсидии и прочее.
- В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики
Это признают даже провластные экономисты, вроде Тимофея Милованова - свеженазначенного советника главы ОП. И они же утверждают, что без транша МВФ эту бюджетную дыру не заткнуть.
Причем, транша в этого году не предвидится, а насчет самостоятельных заработков наши правящие деятели даже и не задумываются.
Однако президент Зеленский в своем очередном видеообращении проявил широту души: пообещал щедрую материальную помощь и малому бизнесу, и малоимущим слоям населения.
«Где деньги, Зин?».
Владимир Зеленский что, со своими экономистами живет в параллельных вселенных?
Или он уверен, что если зажмуриться и твердить мантру «Все будет хорошо!», то так и случится?! И бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов?
Я и не представлял, что неадекватная дилетанщина может не уменьшаться, а наоборот - прогрессировать.
***
Чуть ранее также прокомментировал сегодняшний «видосик» от Зеленского политолог Дмитрий Корнейчук:
«Голобородько под видом болезни отдохнул две недельки в модной «Феофании». Отъелся.
И, вернувшись на Банковую, начал «запиливать» очередные видосы с враньём для лохов-украинцев.
- Зеленский соврал, что карантин выходного дня сдерживает рост коронавируса
Новое враньё: все ФОПы, пострадавшие от карантина, получат помощь от государства 8 тыс грн.
Во-первых, эти деньги, как мертвому припарка. Учитывая, какой доход люди потеряли.
Во-вторых, Голобородько всех опять прокрутит на пианино своим пюпитром, как сделал весной, когда уже обещал компенсации за карантин и 300%-к надбавки медикам. А вместо этого все получили…болт.
Зачем комик опять врет?
Ему надо потянуть время до тотального карантина. И «налошить» ФОПов, чтобы они не шли сносить власть».
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24.11.2020 18:26 Відповісти
уволятся все кто сможет,а потом восстановятся,благо есть с кого пример брать." Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности"
10 млрд. вкинуты в никуда.
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24.11.2020 21:48 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·3 ч

"Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн" Зеленский проснулся и начал врать ...
Расскажите кто-нибудь Зеленскому, что его страна на картотеке. И объясните, что это значит
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24.11.2020 18:28 Відповісти
Зеленский С голой жопой,... в казначействе сплошные нули, а туда же помогать спекулянтам!!! Закупайте лучше побольше тестов, кислорода, концентраторов, ШВЛОв и медикаментов!! А эти спекулянты, из этих ФОПов, себе уже заработали ещё вчера, подняв цены буквально на все продукты и товары на 20-30 процентов!! не верите? Проверьте взлёт цены на сахар, хлеб, картофель,Чай , кофе, молочные и другие.... продукты!! Эти ФОпы -спекулянты будут похуже любой вирусной инфекции!!
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24.11.2020 18:36 Відповісти
Слыш, мРак, спекулянты спекулируют на бирже, а ФОПы пытаются выжить в этой стране, платя налоги в бюджет и не требуя пособий и субсидий. Заработали еще вчера они себе болячки, стоя на рынках в мороз, когда еще не было супермаркетов и ТЦ. Цены? Поверь, ты еще не видел настоящего взлета цен. У тебя будет возможность цены в течении шести первых месяцев 2021 года, когда после вступления в действие законов о РРО, штрафах, кэшбеках и т.д., большая часть ФОПов закроется и встанет в очередь на биржу труда. Вот тогда и посмотришь, на цены в супермаркетах, которые подымут их 100%, избавившись от рынков и мелких магазинов-конкурентов.
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24.11.2020 21:04 Відповісти
Да скоро не будет Фопов, многие и так закрываются, вы будете покупать все теперь только у монополистов, в супермаркетах, там цены низкие, вам скидки сделаю на понюхать, и на посмотреть, а на поесть уж извините как у вас денег хватит) А как вы думали?Нет конкуренции, нет низкой цены, это простая логика спроса и предложение, Фопы барыги, ну отлично, малый и средний бизнес нужно уничтожить, замечательно, тогда покупайте дорого, у монополиста, у этих бедных и несчастный владельцев сети супермаркетов, они же не Фопы миллиардеры, барыги, спекулянты...а вообще глупость она всегда дорого обходиться, так что готовьтесь платить дорого за свою глупость, и еще думайте как пенсии платить своим родителям, Фопы закроются налоги не будут поступать в пенсионный фонд, а этого достаточно чтоб забить последний гвоздь, так что все будет хорошо, но не у вас, и не у Фопов это точно.
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25.11.2020 01:39 Відповісти
За чей счет банкет? Кто оплачивать будет?
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24.11.2020 18:59 Відповісти
шмаркля, грошi бери у бородатоi баби каломойшi, бо на державному рахунку нУль, ваша ******* вже все просрала.
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24.11.2020 19:12 Відповісти
Зеленский забыл сказать откуда можно взять деньги на все это, потому что ему уже даже в долг не дают. Уже прекращено финансирование незащищенных статей бюджета, да и защищенные уже на ладан дышат. С фонда по борьбе с "короной" уже выгребли на свежий асфальт , там и на борьбу с "короной" не хватает . Опять станок ? Но так можно его и спалить.
Очередной развод...Он наверно надеется, что рада не пойдет на это.Будет чем отмазаться. Он от всей души а ему опять ничего не дают сделать. )
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24.11.2020 19:16 Відповісти
Операция Буратино в действие.Оно пришло сюда все уничтожить то что Путин не смог достичь оружием получит с помощью дураков.Развал экономики разрыв отношений с западом и развал армии и всего к чему он дотянуться.В итоге как раз эти 73 % дураков больше всего и пострадают.Ну а остальные пойдут прицепом.История ничего не учит манкуртов.
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24.11.2020 21:17 Відповісти
Наиграно и не правдоподобно ..
Херовый артист, не верю искусственно заигрывающему тону
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24.11.2020 19:19 Відповісти
Они свои миллиарды раздадут и спишут как эту помощь.
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24.11.2020 19:21 Відповісти
CвоиМ раздадут.
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24.11.2020 20:02 Відповісти
чорна п"ятниця! поспішайте закупитися губозакаточними машинками до закінчення каденції шапіто!
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24.11.2020 19:30 Відповісти
Сам бы он от зарплаты отказался на время карантина и попробовал бы на эти 8 тыс. выжить.
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24.11.2020 20:06 Відповісти
Чмо! Знову москалі вбили нашого воїна. Мир продовжується?
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24.11.2020 20:40 Відповісти
"Где деньги, Зин?". Бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов? - Александр Кочетков
24.11.2020, 19:40 • 399 • 0
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 7724

«Знаете, есть последовательность принятия реальности: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Владимир Александрович совершил небывалое и вместо финальной стадии «принятия» лихо вернулся к первой - «отрицания», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.
«В нашем бюджете дыра - по разным оценкам от ста до трехсот миллиардов гривен. Пока деньги кончились на незащищенные статьи бюджета, а скоро под угрозой окажутся защищенные - заплаты бюджетникам, пенсии, субсидии и прочее. Это признают даже провластные экономисты, вроде Тимофея Милованова - свеженазначенного советника главы ОП. И они же утверждают, что без транша МВФ эту бюджетную дыру не заткнуть. Причем, транша в этого году не предвидится, а насчет самостоятельных заработков наши правящие деятели даже и не задумываются.
Читайте также: Зеленський анонсував виплати ФОПам: дадуть по 8 тисяч гривень
Однако президент Зеленский в своем очередном видеообращении проявил широту души: пообещал щедрую материальную помощь и малому бизнесу, и малоимущим слоям населения.
«Где деньги, Зин?». Владимир Зеленский что, со своими экономистами живет в параллельных вселенных? Или он уверен, что если зажмуриться и твердить мантру «Все будет хорошо!», то так и случится?! И бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов?
Читайте также: Юрий Бутусов: Президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским
Я и не представлял, что неадекватная дилетанщина может не уменьшаться, а наоборот - прогрессировать», - завершает Кочетков.
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24.11.2020 20:54 Відповісти
зелемойский снова под кайфом?
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24.11.2020 20:54 Відповісти
и дальше пердит и пердит
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24.11.2020 22:08 Відповісти
вкрадчиво пердит!
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25.11.2020 00:14 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·4 ч

Законопроект Зе для поддержки ФОПов во время карантина-это очередное вранье,цель которого канализировать протесты и выиграть время до введения жёсткого карантина. Патологический лжец с пустой разворованной казной хочет опять тупо засадить всех по домам без соц.поддержки!
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24.11.2020 20:57 Відповісти
откуда деньги возьмешь, предатель?
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24.11.2020 20:59 Відповісти
8 тисяч грн... Таке враження що він хоче щоб йому наступного разу на вулиці морду набили.
А фопи це точно зроблять, враховуючи яка кількість через нього втратить бізнес та не зможе виплатити кредити і отримає за це подачку у вигляді однієї місячної зарплати, що виглядає просто знущанням над людиною яка втратила все.
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24.11.2020 21:07 Відповісти
время покажет, но практически уверен запустят станок.
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24.11.2020 21:23 Відповісти
Станок вже запустили ...))
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25.11.2020 00:18 Відповісти
- Пришло время усыпить это больное животное.
- Можно подумать ваш Порошенко был лучше.
- Доктор, это я про хомячка.
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24.11.2020 21:57 Відповісти
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 8060
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24.11.2020 23:07 Відповісти
Зеленскому экстренно требуется экспертиза врачей на вменяемость - политолог Ноябрь 24, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 3280Президент на фоне дефолта обещает всем НОВЫЕ соцгарантии на цифру в 3 раза превышающую УЖЕ проваленные защищенные бюджетные обязы государства!
ФЕЕРИЧНО!

Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 5674

Сперва Уманский, будучи советником начальника Зеленского, сообщает о краже антивирусного фонда через картельный сговор асфальтолюбителей….
Потом выходит бывший замминистра, чьего бывшего начальника назначили советником начальника Зеленского, и сообщает о дефолте государства по базовым социальным обязам (зарплаты и пенсии)…
Потом выходит новый советник начальника Зеленского и сообщает, что эмиссию нельзя, а западные владельцы Украины не дадут ничего кроме кукиша…
Потом выходит Рахункова Палата и сообщает о полном армагедце в госфинансах…
А потом Зеленский записывает видосик, в котором бодренько сообщает, что он вообще собирается страну на паузу поставить и все хорошо, потому что он:
«… поручил правительству разработать мероприятия для экономической поддержки людей и бизнеса».
При этом у него был «брейншторм выходного дня»… «и, конечно, много кофе»…
После того, как его поштормило, он решил сообщить всем, что на фоне дефолта обещает всем НОВЫЕ соцгарантии на цифру в 3 раза превышающую УЖЕ проваленные защищенные бюджетные обязы государства!
Врачи не проводили ему экспертизу на вменяемость?
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24.11.2020 22:13 Відповісти
врачи-наркологи. как ему удаётся столько снюхивать?
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24.11.2020 23:09 Відповісти
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 3092
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24.11.2020 22:54 Відповісти
вернуть бы всё, что зеленский украл, не только ФОПам бы хватило
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24.11.2020 23:06 Відповісти
Нахера Зе в каждом видосике обращается к оппонентам?
Это же выглядит убого и тупо !!
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24.11.2020 23:35 Відповісти
а раскажите шо творит бывший Беркут в Харьковской обл, чистое вымогательство мелкие телесные превышение служебных, забирают половину урожая, 10 лет с Майдана идёт чистый песпредел
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24.11.2020 23:42 Відповісти
... що ти мелиш...???
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25.11.2020 00:24 Відповісти
Капец, он физиономически уже на Ермака стал похож Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 4566
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25.11.2020 02:53 Відповісти
Кабмін скасував підвищення зарплати вчителям на 20-70% у 2021 році: в бюджеті немає коштів.
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25.11.2020 03:56 Відповісти
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 4817
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25.11.2020 03:57 Відповісти
а оставшимся ФОПам ЗЕ обязал купить кассовые аппараты, штрафы и налоги. Остальные закроются из-за более тяжелых условий учета и налогообложений. ЗЕкретин!
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25.11.2020 08:53 Відповісти
Если работник увольняется и становится на учет в Фонд занятости, в том числе и ФОП, то им и так должны платить пособие по безработице. И без обещаний. По закону.
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25.11.2020 15:11 Відповісти
Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 грн. Размер минимальной выплаты пособия по безработице, что выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа, составляет 1800 грн, а лицам, выплаты которым предназначались без учета страхового стажа - 650 грн в соответствии с законодательством.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста - 720 календарных дней
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25.11.2020 15:32 Відповісти
Значит по закону каждый безработный фоп должен получить не 8 тысяч, а как минимум 1800грнх12месяцев=21600 грн пособия по безработице за год.
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25.11.2020 15:36 Відповісти
кааааааааааак?! **** как оно президент? люди вы конченные!!! Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 5982
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25.11.2020 20:13 Відповісти
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