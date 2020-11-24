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Зеленський анонсував анулювання податкового боргу до 3060 грн і податкові канікули для підприємців першої групи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям першої групи у разі посилення карантинних заходів забезпечать податкові канікули, а громадянам з податковим боргом до 3060 грн його пробачать.
Про це Зеленський повідомив у черговому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Майже 4 мільйонам громадян з податковим боргом до 3060 грн податковий борг анулюють ...У разі посилення обмежувальних заходів 200 тис. ФОП першої групи будуть звільнені від оплати всіх податків і зборів, включаючи ЄСВ", - зазначив Зеленський.
Президент також повідомив, що відновлять допомогу ФОП, у яких є діти до 10 років, компенсацію з безробіття і кредитні канікули в рамках програми "5-7-9".
Топ коментарі
+4 Igor L
показати весь коментар24.11.2020 15:18
+3 ХОРТ
показати весь коментар24.11.2020 15:24
+2 Старый зольдат
показати весь коментар24.11.2020 15:36
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Будь ласка, зачекайте...
Но вот очень интригует меня вопрос, а откуда "бубочка" возьмет денюжек, чтобы платить бюждетникам?
Можно, конечно, напечатать бумажек денег (в ОП принтеры качественные, Ермак не зря хлеб ест), но вот сколько те денюжки нарисованные будут стоить?
Также очень беспокоюсь, где Геращенко возьмет денег на тизеры (чтобы бить током бюджетников, пришедших бить морду лица "бубочке") и Степанов на
всеобщую слежку за населениемотлеживание ковида?
Может, вы им бартер какой дадите, ручки там бронзовые от ОП, то есть какой-никакой цвет мет (был популярен как в ЛДНР было с началом "независимости")?
Зе мразь.
Виходить так: доброчесні платники податків дурні що платили, а хитрожопі молодці що не платили. ПреЗедент заохочує громадян не платити податки.
А в реальности, те кто сейчас платят тоже перестанут платить - зачем платить, если можно было не платить...