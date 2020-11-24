Зеленський анонсував анулювання податкового боргу до 3060 грн і податкові канікули для підприємців першої групи

Президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям першої групи у разі посилення карантинних заходів забезпечать податкові канікули, а громадянам з податковим боргом до 3060 грн його пробачать.

Про це Зеленський повідомив у черговому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Майже 4 мільйонам громадян з податковим боргом до 3060 грн податковий борг анулюють ...У разі посилення обмежувальних заходів 200 тис. ФОП першої групи будуть звільнені від оплати всіх податків і зборів, включаючи ЄСВ", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що відновлять допомогу ФОП, у яких є діти до 10 років, компенсацію з безробіття і кредитні канікули в рамках програми "5-7-9".

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