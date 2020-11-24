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Зеленський (17463) податки (1496) підприємці (372)

Зеленський анонсував анулювання податкового боргу до 3060 грн і податкові канікули для підприємців першої групи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський анонсував анулювання податкового боргу до 3060 грн і податкові канікули для підприємців першої групи

Президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям першої групи у разі посилення карантинних заходів забезпечать податкові канікули, а громадянам з податковим боргом до 3060 грн його пробачать.

Про це Зеленський повідомив у черговому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Майже 4 мільйонам громадян з податковим боргом до 3060 грн податковий борг анулюють ...У разі посилення обмежувальних заходів 200 тис. ФОП першої групи будуть звільнені від оплати всіх податків і зборів, включаючи ЄСВ", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що відновлять допомогу ФОП, у яких є діти до 10 років, компенсацію з безробіття і кредитні канікули в рамках програми "5-7-9".

Читайте також: Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Податкова пільга має бути нарахована кожному і тим хто має борги і тим хто не має боргів, щоб принцип рівності всіх перед законом було дотримано!
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24.11.2020 15:18
+3
Завжди хочеться як найкраще, але вийде як завжди. Якщо немає боргів то платіжеспроможні... а як спроможні то платіть і далі..
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24.11.2020 15:24
+2
Как откуда, запустит печатный станок. Если уже не запустил.
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24.11.2020 15:36
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Готовят к локдауну.
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24.11.2020 14:59 Відповісти
Не поможет, жрать то лохторату что-то нужно, 3 раза в день.
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24.11.2020 15:03 Відповісти
Податкова пільга має бути нарахована кожному і тим хто має борги і тим хто не має боргів, щоб принцип рівності всіх перед законом було дотримано!
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24.11.2020 15:18 Відповісти
Завжди хочеться як найкраще, але вийде як завжди. Якщо немає боргів то платіжеспроможні... а як спроможні то платіть і далі..
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24.11.2020 15:24 Відповісти
Скоріше не до локдауну, а до дефолту.
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24.11.2020 15:20 Відповісти
Первой группы... А сколько их тама на фсю страну?
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24.11.2020 14:59 Відповісти
Да помнится он и страну в смартфоне анонсировал, а получили страну в заднице.
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24.11.2020 15:01 Відповісти
Він і кредити під 9% на 20 років для купівлі житла анонсував. Надивившись відосиків, ті хто "голосував за зелю бо дасть кредит купити хату" з радістю кинулись в банки, а там облом. 9% тільки на перший рік, далі 16%.
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24.11.2020 15:53 Відповісти
Про предринимателей мы поняли.
Но вот очень интригует меня вопрос, а откуда "бубочка" возьмет денюжек, чтобы платить бюждетникам?
Можно, конечно, напечатать бумажек денег (в ОП принтеры качественные, Ермак не зря хлеб ест), но вот сколько те денюжки нарисованные будут стоить?
Также очень беспокоюсь, где Геращенко возьмет денег на тизеры (чтобы бить током бюджетников, пришедших бить морду лица "бубочке") и Степанов на всеобщую слежку за населением отлеживание ковида?
Может, вы им бартер какой дадите, ручки там бронзовые от ОП, то есть какой-никакой цвет мет (был популярен как в ЛДНР было с началом "независимости")?
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24.11.2020 15:02 Відповісти
Как откуда, запустит печатный станок. Если уже не запустил.
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24.11.2020 15:36 Відповісти
перефразирую ваЗЕлина шестого: Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!!!
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24.11.2020 15:03 Відповісти
Поки ЗЄ з Єрмаком хворіли, 95-є і КВНу-є роздерибанили дохідну частину бюджету та розіп'яли небогу на дверях казначейства в "адніх трусіках". Ізвєргі вже почали масову вирубку лісів в Карпатах. ЗЄ, рятуй!
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24.11.2020 15:05 Відповісти
А остальные предприниматели на рынке - живите как хотите и еще ставьте кассовый аппарат.
Зе мразь.
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24.11.2020 15:05 Відповісти
На рынке касса нинужна. А так да, как хотите.
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24.11.2020 15:06 Відповісти
Читайте закон, 2 и 3 группа на рынке - кассовый аппарат.
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24.11.2020 15:19 Відповісти
скотина с твоим коломойским безработных становится все больше, чего им то жрать, зеленая сволочь?
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24.11.2020 15:08 Відповісти
снова зрада.
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24.11.2020 15:11 Відповісти
Зеленський анонсував анулювання податкового боргу до 3060 грн і податкові канікули для підприємців першої групи - Цензор.НЕТ 3489
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24.11.2020 15:34 Відповісти
"а гражданам с налоговым долгом до 3060 грн его простят"
Виходить так: доброчесні платники податків дурні що платили, а хитрожопі молодці що не платили. ПреЗедент заохочує громадян не платити податки.
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24.11.2020 15:46 Відповісти
Така сама історія і з євробляхерами
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24.11.2020 16:55 Відповісти
4 млн. * 3000 грн. = 12 млрд. грн. недополучит бюджет.
А в реальности, те кто сейчас платят тоже перестанут платить - зачем платить, если можно было не платить...
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24.11.2020 15:53 Відповісти
 
 