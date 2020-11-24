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48% українців готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

48% українців готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО, - опитування Центру Разумкова

Майже половина українців готові підтримати варіант повної ізоляції ОРДЛО (припинення всіх відносин, соціальних виплат).

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

"Громадська думка розділена майже навпіл стосовно варіанта відновлення контролю над окупованими територіями згідно з текстом Мінських домовленостей (особливий статус, амністія, вибори до відновлення контролю)", - йдеться в повідомленні.

У разі неможливості повернення цих територій під контроль України, майже половина респондентів (вважають бажаним 15,4% та припустимим 32,9%) готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО (припинення усіх відносин, соціальних виплат). Такий варіант є неприпустимим для меншої, але також суттєвої частки громадян – 28,7% опитаних. Розподіл думок на Півдні та Сході суттєво відрізняється від загальноукраїнського – 33,6% та 41,1%, відповідно – вважають цей варіант неприпустимим.

Абсолютно неприпустимими результатами завершення цього конфлікту для більшості громадян є відокремлення цих територій чи то з наступним приєднанням їх до Росії (69,1%), чи то з утворенням незалежних держав (60,6%). Припустимими такі варіанти вважають приблизно 24% і 30% жителів Півдня та майже 17% і 24% жителів Сходу, відповідно.

Ще дві "провокативні" ідеї - спільних з ОРДЛО інспекцій та відновлення водопостачання в окупований Крим - сприймаються як односторонні поступки, які не сприяють врегулюванню конфлікту, відносною більшістю опитаних (45% і 48,6%, відповідно).

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+51
Полная изоляция от предателей Украины с ОРДЛО и тем более от Крымских предателей!! И ни какой им воды!
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24.11.2020 15:01
+28
48% + Я!!! 48% украинцев готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7557
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24.11.2020 15:03
+23
Краще пізніше,ніж ніколи!! Ізолювати треба було ще 2014 році !!!))
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24.11.2020 15:09
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Уж лучше пусть будет Украина по меньше,
но и расходов меньше, а то потом скажут
вы нас разбомбили вы и стройте. Зачем
нам эти ватные рожи, которым все должны.
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24.11.2020 16:48 Відповісти
Для початку необхідно ввести надзвичайно жорсткий візовий режим з *********** і повністю припинити будь які виплати, постачання та транзит будь чого через окуповану територію. Далі, вивільнені кошти цілеспрямовано витрачати на знищення диверсійними загонами та окремими диверсантами кацапських кураторів ***** (ціна "за шкурку") в ОРДЛО, їх холуїв та комунікацій а також на примітивну антихуйловську пропаганду (іншої прокацаплені не сприймають!) на окупованих територіях і провокувати там голодні бунти та повстання. Необхідно також "повернути війну взад" - в ********* шляхом технологічних, екологічних та економічних диверсій. Доки за Україну "воюють" безпамятні зе-жидобільшовики перемог не буде.
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24.11.2020 16:56 Відповісти
---Саме так ! Хронічний перетоніт --якнайшвидше потрібно відтяти ... З*явиться реальна можливість форсувати вхід .до НАТО . В іншому випадку-- це буде " Троянський кінь" по знищенню залишків Української територі\ ! Сивохи .бондаренчихи. ЗЕ- чудотворці. пальчевські шуфрічі-медведчуки.та виродкам подібним. до них НЕ буде кінця...
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24.11.2020 16:59 Відповісти
а шо 52 процента готовы оплачивать за них газ свет воду на халяву обучать что бы потом они убивали и издевались над нами шмонають к хунте за пенсией и хавчиком ***** проснитесь в конце концов
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24.11.2020 17:00 Відповісти
После того как там поработали и работают роSSийские мозгомойки, нужно лет 10, что бы вернуть жителям ордло человеческий облик, а кремлевская агентура уже сейчас, предлагает там проводить выборы, эта территория должна на 10 лет быть поражена в правах и за эти десять лет её жители должны доказать, что они достойны быть частью Украины и это еще мягкая политика по отношению к предателям, а по факту они предатели, звавшие руSSкий мир и никак не боровшиеся против него, в отличии то других областей.
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24.11.2020 17:06 Відповісти
Согласен, даже если мы будем интегрировать окупированные территории обратно в правовое тело и поле страны то только на особых условиях. На особо ПЛОХИХ и ЖЕСТКИХ условиях.
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24.11.2020 18:25 Відповісти
Уже шесть лет народ твердит одно и то же: выплаты, свет, вода и газ только на подконтрольной Украине территории. И тут бац! соцопрос. Очень полезная штука этот опрос.
Когда следующий???
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24.11.2020 18:23 Відповісти
Единственный выход для Украины -полная блокада оккупированных территорий, прекращение всех соц. выплат жителям этих территорий, потому что данные территории ни копейки не платят в бюджет Украины.Их полностью должен содержать оккупант Россия. Нам деньги самим нужны. Занять принципиальную позицию по отношению к оккупантам и их марионеткам, чего они ох как не любят.
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24.11.2020 18:29 Відповісти
А я вважаю, що ті даунбасята, які живуть на окупованій території, крім бабусь, які не можуть виїхати, мають бути позбавлені всіх виплат, постачання електроенергії, води... Крім цього, на кожного зних мають бути виставлені рахунки за порчу державного майна, крадіжка майна з окупантом і допомога його вивезення в росію, а також справи та служіння ворогу. По відношенню до всіх ментів, СБУ, прокурів, суддів і військових, які перейшли на бік ворога, крім відкритих справ за зраду, також відкриті цивільні позови за повернення грошей за раніше отриманих від держави за службу, за звання і т.п.
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24.11.2020 18:49 Відповісти
там за 6 років вже є такі, що повинні були вийти з 2014 на пенсії, кожен же рік люди виходять на пенсії. І на чатрулетці такі ще позаминулого року були, що казали, що не поїдуть отримувати в Україну. так що ще 6 років, і там нікому буде до України за нею їздити: люди по віку помирають, по коронавірусу.
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24.11.2020 20:17 Відповісти
З приводу соціальних виплат на територію ОРДЛО видно, що думки поділилися порівну. На мою думку справедливим було б провести рефендум (поіменний): чи варто робити виплати. І для тих хто за, ввести податок, з якого і робити ці виплати. Народ Донбасу (як вони себе називають) вкрав у держави частину території, тому держава їм нічого не винна. Держава окупант, яку вони призвали у свій дім має їх усім забезпечувати (згідно з Женевською конвенцією). Я особисто не бажаю, щоб з моїх пенсійних нарахувань платили в ОРДЛО. Настрої 99% пенсіонерів Донбасу мені відомі (вороги України), і ці виплати нічого не змінять. Ці гроші краще було б потратити на переселенців.
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24.11.2020 19:01 Відповісти
48% українців готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5945

нi гривнi сволотi з дЫр!


Рівчак з крокодилами, колючий дріт та китайську стіну перед запроданцями!
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24.11.2020 19:07 Відповісти
не тільки ізолювати, а обкопати ровом і крокодилів запустити
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24.11.2020 19:43 Відповісти
Не с того конца начали: главный враг не в ОРДЛО, а в кремле. Визовый режим, полное эмбарго РФ и запрет конвертации рубля, а не воду в Крым. Старик Байден санкций добавит. И произойдет чудо: переговоры пойдут гораздо легче.
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24.11.2020 20:31 Відповісти
Все территории необходимо вернуть. Нельзя допускать прецедент отчуждения территорий.
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24.11.2020 22:34 Відповісти
Как бы радовался Гитлер, и каким бы недоумком он считал Сталина, если бы Сталин продолжал проводить соцвыплаты на оккупированной территории отстёгивая деньги от бюджета работавшего на армию. Если бы так случилось, то отцы и деды наших теперишних правителей давно бы превратились в дым в печах Освенцимов, Майданеков и т.п.
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25.11.2020 06:48 Відповісти
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