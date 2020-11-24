48% українців готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО, - опитування Центру Разумкова

Майже половина українців готові підтримати варіант повної ізоляції ОРДЛО (припинення всіх відносин, соціальних виплат).

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

"Громадська думка розділена майже навпіл стосовно варіанта відновлення контролю над окупованими територіями згідно з текстом Мінських домовленостей (особливий статус, амністія, вибори до відновлення контролю)", - йдеться в повідомленні.

У разі неможливості повернення цих територій під контроль України, майже половина респондентів (вважають бажаним 15,4% та припустимим 32,9%) готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО (припинення усіх відносин, соціальних виплат). Такий варіант є неприпустимим для меншої, але також суттєвої частки громадян – 28,7% опитаних. Розподіл думок на Півдні та Сході суттєво відрізняється від загальноукраїнського – 33,6% та 41,1%, відповідно – вважають цей варіант неприпустимим.

Абсолютно неприпустимими результатами завершення цього конфлікту для більшості громадян є відокремлення цих територій чи то з наступним приєднанням їх до Росії (69,1%), чи то з утворенням незалежних держав (60,6%). Припустимими такі варіанти вважають приблизно 24% і 30% жителів Півдня та майже 17% і 24% жителів Сходу, відповідно.

Ще дві "провокативні" ідеї - спільних з ОРДЛО інспекцій та відновлення водопостачання в окупований Крим - сприймаються як односторонні поступки, які не сприяють врегулюванню конфлікту, відносною більшістю опитаних (45% і 48,6%, відповідно).

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