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Новини Політика України Бюджет-2021
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ВР (11734) держбюджет (902) Кондратюк Олена (83)

Рада готова розглядати проєкт Держбюджету-2021, щойно він надійде від Кабміну: не хочеться повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей", - Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада готова розглядати проєкт Держбюджету-2021, щойно він надійде від Кабміну: не хочеться повертатися до ганебних

Верховна Рада очікує від Кабінету Міністрів внесення доопрацьованого проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба парламенту із посиланням на виконувачку обов'язків голови Верховної Ради Олену Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що в парламенті стурбовані тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Держбюджету-2021.

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"Парламент готовий розглядати проєкт Держбюджету на наступний рік у другому читанні, щойно він буде готовий. Мені особисто, як і багатьом народним депутатам, дуже не хочеться повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей", - зазначила Кондратюк.

Водночас вона наголосила, що законодавчий орган працює у звичайному режимі, проводяться апаратні наради, спільно з апаратом забезпечується стабільне функціонування установи.

"На жаль, на COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівники апарату Верховної Ради", - додала Кондратюк.

Автор: Наталя Джума
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А как все красиво начиналось: красные плавки и шаурма.
Полтора года прошло только с тех пор, как пащенок на стадионе сказал уважаемому человеку: "Я Ваш приговор".
Полтора года.
Вот их запас прочности.
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24.11.2020 15:05 Відповісти
Так, пам'ятаю.
;Я Ваш вирок!; - Пафосно заявив популярний російський комік Президенту України....
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24.11.2020 15:09 Відповісти
Ага рассмотрит, как только найдет хоть какой то реальный источник его наполнения.
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24.11.2020 15:05 Відповісти
Я не знаю, какие вы, граждане украинцы, испытываете чувства к этой зеленй швали, а я испытываю чувство гадливости.
Тьфу, мерзость, хуже слизней.
Дустом их, дустом, и чтобы ни один слизняк не уполз в Ростов (а в Европе они не нужны, им там сказали: "денег нет, держитесь там" (С)).
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24.11.2020 15:07 Відповісти
Бюджет не дівка,його ніякими ночами не опозориш...Але коли він незбалансований,коли там левова частка йде на утримання всякого шміру від нардепів до мусорів,коли розхід на третину більший ніж прихід - отоді позор...Позор в розумінні ганьба і позор в розумінні увага...
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24.11.2020 17:04 Відповісти
 
 