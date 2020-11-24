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Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи вакцинувався Путін проти коронавірусу, Пєсков сказав: "Президент сам повідомить, коли вважатиме за потрібне".

На питання, чому президент РФ поки не прийняв рішення про вакцинацію проти коронавірусу, представник Кремля заявив, що в Росії поки не почалася широка вакцинація.

"Як доброволець глава держави не може брати участь у вакцинації. Це неможливо", - сказав Пєсков.

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"Президент не може використовувати несертифіковану вакцину. Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він (Путін) вважатиме за необхідне, він про це повідомить", - підкреслив він.

Пєсков підтвердив, що російська вакцина не пройшла третю фазу випробування і вакцинація в РФ ще не почалася.

Він зазначив, що сьогодні Путін візьме участь у церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав і вона буде проводитися з "урахуванням нових реалій епідеміологічних".

За його словами, будуть вживатися заходи для дотримання "епідеміологічної безпеки" для президента і глав дипломатичних місій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+59
Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9422
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24.11.2020 15:17
+54
Секта свидетелей ************, ваш выход.
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24.11.2020 15:06
+51
Лучше бы Песков рассказал украинской вате, почему Медведчука "прививать" этой дрянью можно, а путлера нельзя Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2840
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24.11.2020 15:06
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Ху"лу уже прививки до фени. В кремле готовят новую куклу вместо дохлой. Нынешний клон похож на оригинал на троечку с минусом, следующий будет еще. Трудно воссоздать подобие мерзкого карлика. Свинособакам по барабану, лишь бы водка не дорожала.
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24.11.2020 17:01 Відповісти
Это ответ идиотам в Украине,которые пропагандируют рашкину вакцину,типа рассея нам хочет помочь,а мы такие гадкие и противные,не хотим принять помощь..Рашка уже нам помогла в Крыму и на Донбассе.
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24.11.2020 17:29 Відповісти
а пропагандируют это дебилы Мертвячук и Срабинович, аж пищат и собирают постановочные интервью на улицах!!! мечтают, чтобы украинцы еще больше заболели и померли.
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24.11.2020 17:36 Відповісти
На Медведчук, ни Рабинович просто не понимают, как вообще проводится сертификация препаратов.
Исключить, что российская вакцина будет нормальной, вообще-то нельзя, но пока только в теории.
В фармацевтике существуют обязательные правила, любой препарат должен пройти четыре фазы клинических исследований, сначала на животных, потом на здоровых добровольцах (эта фаза является сравнительной, эффективность препарата проверяется при параллельном введении одной группе добровольцев препарата, а другой плацебо), затем исследуется безопасность и эффективность (начинается на второй фазе и продолжается на третьей) и только потом препарат, если все требования по безопасности и ожидаемой эффективности подтвердились, сертифицируется и получает разрешение на использование в медицинской практике.
Этот путь долгий и обычно длится несколько лет. Правда, в связи с форс-мажором по ковиду, ученые ищут пути ускорения этого пути.
Российская вакцина пока находится на второй фазе, будет ли она эффективна, безопасна и не будет ли от неё тяжелых побочных явлений, пока никто сказать не может, это еще не изучено.
Фактически эти пламенные пропагандисты российской вакцины в Украине предлагают нам всем стать добровольцами и поучаствовать во второй фаза клинического исследования, причем без сравнительных групп, что вообще-то нарушает все протоколы.
Надеюсь, они просто этого не понимают и по недомыслию предлагают украинцам стать фактически подопытными кроликами с неизвестным результатом от применения вакцины.
И да, все фазы клинического исследования всегда проводятся бесплатно.
Пока препарат не сертифицирован, его никто не имеет права пускать в продажу и применять в рутинной медицинской практике.
Вот такие дела.
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24.11.2020 18:17 Відповісти
Да. Неизвестно как действует вакцина на рептилоидов.
Другой метаболизм. Лишняя хромосома.
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24.11.2020 17:53 Відповісти
ахаха) царя травить нельзя, а холопов - можно!
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24.11.2020 18:25 Відповісти
Не тільки можна, а й треба, особливо пенсіонерів які разоряют гасударство расєйскоє.
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24.11.2020 20:10 Відповісти
..а "дустом"??
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24.11.2020 18:40 Відповісти
Я знаю почему, потому что ждут нормальной вакциы из США
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24.11.2020 19:29 Відповісти
так пуйло сам заявляв що вакцина чудова і дії протягом двох років. тож тестують вони її вже не перший рік.
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24.11.2020 19:48 Відповісти
Так американці ж сказали, що мавпам не можна.
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24.11.2020 19:57 Відповісти
***** не хоче вакцини призначеної для худоби та рюсіш швайне.
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24.11.2020 20:08 Відповісти
На Медведчуке испытывали, что ли? Он месяц назад говорил, что вакцинировался!
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24.11.2020 20:43 Відповісти
Мертветчук моцковський расходний матєріял)
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24.11.2020 22:05 Відповісти
Так ,,Новичок,, жэ прошол все испытания и сертифицирован.
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24.11.2020 22:30 Відповісти
Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 603
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24.11.2020 23:09 Відповісти
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