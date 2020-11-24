Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19
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У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Відповідаючи на запитання, чи вакцинувався Путін проти коронавірусу, Пєсков сказав: "Президент сам повідомить, коли вважатиме за потрібне".
На питання, чому президент РФ поки не прийняв рішення про вакцинацію проти коронавірусу, представник Кремля заявив, що в Росії поки не почалася широка вакцинація.
"Як доброволець глава держави не може брати участь у вакцинації. Це неможливо", - сказав Пєсков.
"Президент не може використовувати несертифіковану вакцину. Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він (Путін) вважатиме за необхідне, він про це повідомить", - підкреслив він.
Пєсков підтвердив, що російська вакцина не пройшла третю фазу випробування і вакцинація в РФ ще не почалася.
Він зазначив, що сьогодні Путін візьме участь у церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав і вона буде проводитися з "урахуванням нових реалій епідеміологічних".
За його словами, будуть вживатися заходи для дотримання "епідеміологічної безпеки" для президента і глав дипломатичних місій.
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Исключить, что российская вакцина будет нормальной, вообще-то нельзя, но пока только в теории.
В фармацевтике существуют обязательные правила, любой препарат должен пройти четыре фазы клинических исследований, сначала на животных, потом на здоровых добровольцах (эта фаза является сравнительной, эффективность препарата проверяется при параллельном введении одной группе добровольцев препарата, а другой плацебо), затем исследуется безопасность и эффективность (начинается на второй фазе и продолжается на третьей) и только потом препарат, если все требования по безопасности и ожидаемой эффективности подтвердились, сертифицируется и получает разрешение на использование в медицинской практике.
Этот путь долгий и обычно длится несколько лет. Правда, в связи с форс-мажором по ковиду, ученые ищут пути ускорения этого пути.
Российская вакцина пока находится на второй фазе, будет ли она эффективна, безопасна и не будет ли от неё тяжелых побочных явлений, пока никто сказать не может, это еще не изучено.
Фактически эти пламенные пропагандисты российской вакцины в Украине предлагают нам всем стать добровольцами и поучаствовать во второй фаза клинического исследования, причем без сравнительных групп, что вообще-то нарушает все протоколы.
Надеюсь, они просто этого не понимают и по недомыслию предлагают украинцам стать фактически подопытными кроликами с неизвестным результатом от применения вакцины.
И да, все фазы клинического исследования всегда проводятся бесплатно.
Пока препарат не сертифицирован, его никто не имеет права пускать в продажу и применять в рутинной медицинской практике.
Вот такие дела.
Другой метаболизм. Лишняя хромосома.