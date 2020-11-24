Пєсков пояснив, чому Путіна поки не можна щепити російською вакциною проти COVID-19

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін не може бути щеплений російською вакциною проти коронавірусу, оскільки вона ще не сертифікована, а глава держави не може бути добровольцем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи вакцинувався Путін проти коронавірусу, Пєсков сказав: "Президент сам повідомить, коли вважатиме за потрібне".

На питання, чому президент РФ поки не прийняв рішення про вакцинацію проти коронавірусу, представник Кремля заявив, що в Росії поки не почалася широка вакцинація.

"Як доброволець глава держави не може брати участь у вакцинації. Це неможливо", - сказав Пєсков.

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"Президент не може використовувати несертифіковану вакцину. Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він (Путін) вважатиме за необхідне, він про це повідомить", - підкреслив він.

Пєсков підтвердив, що російська вакцина не пройшла третю фазу випробування і вакцинація в РФ ще не почалася.

Він зазначив, що сьогодні Путін візьме участь у церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав і вона буде проводитися з "урахуванням нових реалій епідеміологічних".

За його словами, будуть вживатися заходи для дотримання "епідеміологічної безпеки" для президента і глав дипломатичних місій.