МОЗ та МВС готують проєкт зі створення єдиного аеромедичного простору для транспортування "важких" пацієнтів

Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство внутрішніх справ України готуються до запуску пілотного проєкту на 2021 рік, за яким буде створено єдиний аеромедичний простір для транспортування "важких" пацієнтів у двох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

МОЗ та МВС розпочали тісну взаємодію щодо забезпечення логістики та залучення авіаційної техніки для підтримки якісного та своєчасного забезпечення потреб у сфері охорони здоров’я.

Зазначається, що цей пілотний проєкт передбачатиме залучення аеротехнічних можливостей (суден авіаційної системи МВС, зокрема літаків та гелікоптерів ДСНС та Нацполіції), які цілодобово чергуватимуть разом із бригадами служби екстреної медичної допомоги, щоб оперативно транспортувати пацієнтів у випадках ургентних, надзвичайних ситуацій, ДТП тощо до відповідних закладів охорони здоров’я у разі, коли неможливо скористатись автомобільним транспортом.

Серед іншого, проєктом передбачена реалізація системи доставки донорських органів та реципієнтів у межах проведення трансплантацій.

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