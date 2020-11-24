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МОЗ та МВС готують проєкт зі створення єдиного аеромедичного простору для транспортування "важких" пацієнтів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ та МВС готують проєкт зі створення єдиного аеромедичного простору для транспортування

Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство внутрішніх справ України готуються до запуску пілотного проєкту на 2021 рік, за яким буде створено єдиний аеромедичний простір для транспортування "важких" пацієнтів у двох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

МОЗ та МВС розпочали тісну взаємодію щодо забезпечення логістики та залучення авіаційної техніки для підтримки якісного та своєчасного забезпечення потреб у сфері охорони здоров’я.

Зазначається, що цей пілотний проєкт передбачатиме залучення аеротехнічних можливостей (суден авіаційної системи МВС, зокрема літаків та гелікоптерів ДСНС та Нацполіції), які цілодобово чергуватимуть разом із бригадами служби екстреної медичної допомоги, щоб оперативно транспортувати пацієнтів у випадках ургентних, надзвичайних ситуацій, ДТП тощо до відповідних закладів охорони здоров’я у разі, коли неможливо скористатись автомобільним транспортом.

Серед іншого, проєктом передбачена реалізація системи доставки донорських органів та реципієнтів у межах проведення трансплантацій.

Читайте: Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в п'яти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Аваков закупив декілька десятків гвинтокрилів у Франції, нє?
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24.11.2020 15:34 Відповісти
так вокруг кого 36-летнего была вся такая движуха по пересадке сердца от донора во львове...с переброской авиацией мвд хирурга тодурова аж из мелитополя...
габинет участник этого процесса или показательно отстранили от операции, а потом от должности?
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24.11.2020 15:39 Відповісти
Блин, людям кислорода не хватает .
Могли бы решать проблемы по мере их поступления.
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24.11.2020 15:42 Відповісти
Бабулек из отдаленных сел будут возить в Феофанию?
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24.11.2020 15:55 Відповісти
Так и запишем, "для тяжело больных ВИП пациентов". В стране, где челядь выбирает президентом юродивую карлицу по другому быть не может.
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24.11.2020 17:14 Відповісти
Літаки і гвинтокрили треба було давати не лінивим і продажним мєнтам, бездарям і лайдакам МНС-никам, де їх угроблять і роздерибанять по запчастинах а, як мінімум обласним клінічним лікарням і обл. та крупним міським центрам екстренної невідкладної спец. допомоги.
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24.11.2020 17:29 Відповісти
Надо определиться. Таки по асфальту будут катать пациентов или по воздуху?
А на чем будут летать авиамедики? Купят из ковидного фонда? В какой стране? А обучение и стажировка пилотов на новые модели самолетов/вертолетов, а организация аэродромного обслуживания, а перепрофилирование ремонтных заводов, а самое главное - поиск грамотных авианиженеров для этих работ. Не буду повторяться о состоянии нашего авиастроения.
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24.11.2020 17:42 Відповісти
Нужен целый закон, куча работы министерств чтобы перевезти тяжелого из одной области в другую? Вы это серьёзно?
Остаётся подождать лет десять, когда эти договорятся сделать "общее" пространство уже по Украине.
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25.11.2020 12:52 Відповісти
 
 