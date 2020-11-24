США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватив спецслужби США, України та інших країн у "постійному пошуку вразливостей в інформаційних системах Криму" для вчинення на них негативного впливу.

Про це він сказав у вівторок на нараді в режимі відеоконференції з питань нацбезпеки на території окупованого Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Cпецслужби іноземних держав, в першу чергу США та України, ведуть постійну роботу, спрямовану на визначення наявності вразливостей інформаційної інфраструктури на території Кримського півострова, що дозволяють отримати несанкціонований доступ до охоронюваних ресурсів і чинити на неї негативний вплив", - сказав Патрушев.

Крім того, Патрушев вказав на небезпеку використання держорганами зарубіжних систем відеоконференцій.

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Він зазначив, що на території півострова основні комп'ютерні інциденти пов'язані з впровадженням шкідливого програмного забезпечення.

"Це стає можливим через використання органами влади і місцевого самоврядування зарубіжних систем відеоконференції", - сказав Патрушев.

Публічних коментарів спецслужб України і США з приводу висловлювань Патрушева немає.

До цього Патрушев повідомив, що на території окупованого Криму заблоковано понад 1,6 тис. інтернет-ресурсів. Він стверджує, що заблоковані сайти "містять інформацію екстремістського характеру".