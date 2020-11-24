США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев
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Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватив спецслужби США, України та інших країн у "постійному пошуку вразливостей в інформаційних системах Криму" для вчинення на них негативного впливу.
Про це він сказав у вівторок на нараді в режимі відеоконференції з питань нацбезпеки на території окупованого Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Cпецслужби іноземних держав, в першу чергу США та України, ведуть постійну роботу, спрямовану на визначення наявності вразливостей інформаційної інфраструктури на території Кримського півострова, що дозволяють отримати несанкціонований доступ до охоронюваних ресурсів і чинити на неї негативний вплив", - сказав Патрушев.
Крім того, Патрушев вказав на небезпеку використання держорганами зарубіжних систем відеоконференцій.
Він зазначив, що на території півострова основні комп'ютерні інциденти пов'язані з впровадженням шкідливого програмного забезпечення.
"Це стає можливим через використання органами влади і місцевого самоврядування зарубіжних систем відеоконференції", - сказав Патрушев.
Публічних коментарів спецслужб України і США з приводу висловлювань Патрушева немає.
До цього Патрушев повідомив, що на території окупованого Криму заблоковано понад 1,6 тис. інтернет-ресурсів. Він стверджує, що заблоковані сайти "містять інформацію екстремістського характеру".
Будь ласка, зачекайте...
одні в футболках з принтом попідривали опори леп в крим, то зараз за такі футболки проходять у справі шеремета....
а за перерізаний кабель....
🤣
Ааа -методичка!!
Тримай -🍫🍬🍫🍬!!
😁
Шукаєте з ким лишною хромосомою поділитися, муляє??))
Бувайте і не хворійте!
😁
Ви були, колись,доволі гречним та "достойним" оппонентом...
Таке Моє ІМХО...
Всього найкрашого, не деградуйте в Хамство...))
😁
И это не говоря про некоторые явно пророссийские фракции в Раде. Да они же первыми подняли бы лай, если бы наши спецслужбы что-то предприняли против России.
Если этот скот начинает о чем то визжать, знайте, что они уже именно это задумали сделать или уже сделали!...