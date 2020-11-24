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США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватив спецслужби США, України та інших країн у "постійному пошуку вразливостей в інформаційних системах Криму" для вчинення на них негативного впливу.

Про це він сказав у вівторок на нараді в режимі відеоконференції з питань нацбезпеки на території окупованого Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Cпецслужби іноземних держав, в першу чергу США та України, ведуть постійну роботу, спрямовану на визначення наявності вразливостей інформаційної інфраструктури на території Кримського півострова, що дозволяють отримати несанкціонований доступ до охоронюваних ресурсів і чинити на неї негативний вплив", - сказав Патрушев.

Крім того, Патрушев вказав на небезпеку використання держорганами зарубіжних систем відеоконференцій.

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Він зазначив, що на території півострова основні комп'ютерні інциденти пов'язані з впровадженням шкідливого програмного забезпечення.

"Це стає можливим через використання органами влади і місцевого самоврядування зарубіжних систем відеоконференції", - сказав Патрушев.

Публічних коментарів спецслужб України і США з приводу висловлювань Патрушева немає.

До цього Патрушев повідомив, що на території окупованого Криму заблоковано понад 1,6 тис. інтернет-ресурсів. Він стверджує, що заблоковані сайти "містять інформацію екстремістського характеру".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Всю воду в Крыму украинские хакеры выпили через интерент. И в больницах крымских тоже они понасрали.
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24.11.2020 15:45
+10
Вмикай чЕбурашку!!
🤣
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24.11.2020 15:44
+7
Если кацапы голословно в чем то обвиняют, значит сами так делают.
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24.11.2020 15:41
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То і бійся нас, москаль! Уууууу.....)))))
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24.11.2020 15:41 Відповісти
А ми кабелі Інтернет в Крим та в ОРДЛО вже перерізали? Як в ОРДЛО працює мобільний зв'язок МТС?
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24.11.2020 15:42 Відповісти
Не питай в мене дурню- і я не скажу, куди тобі з нею піти. А поки- в спам.
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24.11.2020 15:46 Відповісти
мтс - це водафон?...європейський оператор
одні в футболках з принтом попідривали опори леп в крим, то зараз за такі футболки проходять у справі шеремета....
а за перерізаний кабель....
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24.11.2020 15:48 Відповісти
Года три- четыре, как он отключен) У меня был крымский провайдер)
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24.11.2020 19:35 Відповісти
С чего ты взял, что в Крым не отключен?) Попробуй "запеленгуйся" на Крым и посмотри пинг)))
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24.11.2020 19:38 Відповісти
Я живу в Геническе) Джанкой 60 км) У меня пинг на Каховку 20, Львов 21, Балашиха 40, Симферополь 60, Джанкой 65))) Тебе это о чем то говорит?)))
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24.11.2020 19:50 Відповісти
Если кацапы голословно в чем то обвиняют, значит сами так делают.
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24.11.2020 15:41 Відповісти
Денег хочет, падла.
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24.11.2020 15:42 Відповісти
Вмикай чЕбурашку!!
🤣
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24.11.2020 15:44 Відповісти
Всю воду в Крыму украинские хакеры выпили через интерент. И в больницах крымских тоже они понасрали.
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24.11.2020 15:45 Відповісти
А я знаю, хто в ту воду насцяв!)))
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24.11.2020 15:47 Відповісти
В перекладі з кацапської дипломатичної на зрозумілу: "у нас руки зі сраки ростуть, але винні в усьому какли та піндоси"
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24.11.2020 15:46 Відповісти
И на патруху бывает проруха. Агенты ЦРУ каждый день воруют его тапки.
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24.11.2020 15:53 Відповісти
Ну как воруют..Просто ссут в них. США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев - Цензор.НЕТ 3328
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24.11.2020 16:01 Відповісти
особенно подвергается атакам крымский водопровод и канализация, воду из водопровода выпивают *************** (всю), а канализацию сливает в море правый сектор
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24.11.2020 15:54 Відповісти
идиот, хотели бы, тебя от Винды отключили бы и к Чебургену подключили бы!)))
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24.11.2020 15:56 Відповісти
Гы! Это так типа, бандюк орет- шо за фигня, почему когда по улице иду, все мусора на меня пялятся!!!
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24.11.2020 16:07 Відповісти
США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев - Цензор.НЕТ 6689
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24.11.2020 16:08 Відповісти
Буриз(с)ма??
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24.11.2020 16:17 Відповісти
а шо не так с бурисмой?кацапье недовольно? США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев - Цензор.НЕТ 2449
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24.11.2020 16:31 Відповісти
Гига не провокуй- знаєш Мене не першій рік(может с пам'ятю твоєй щось сталось))..
Ааа -методичка!!
Тримай -🍫🍬🍫🍬!!
😁
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24.11.2020 16:37 Відповісти
а чого співаєш ту ж пісню,шо й кацапня?так шо методичку прибережи для себе...
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24.11.2020 16:41 Відповісти
Моє ІМХО не дає Вам звиувачувати Мене в кацапіЗмі!!
Шукаєте з ким лишною хромосомою поділитися, муляє??))
Бувайте і не хворійте!
😁
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24.11.2020 16:49 Відповісти
ну хоч ображаєшся,коли кацапом звуть...то вже добре США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев - Цензор.НЕТ 9181
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24.11.2020 17:10 Відповісти
Не ображаюсь..
Ви були, колись,доволі гречним та "достойним" оппонентом...
Таке Моє ІМХО...
Всього найкрашого, не деградуйте в Хамство...))
😁
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24.11.2020 17:32 Відповісти
І чого бучу зчиняти? Ну нехай США, одвічний ворог. А яким боком Україна? Команда з ФСБ - і тут візьмуть "під козирок". Операція з "вагнерівцями" тому приклад.
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24.11.2020 17:08 Відповісти
Вас последние 7 лет в подвале держали?)
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24.11.2020 19:55 Відповісти
Извольте объясниться, при чем здесь подвал?
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24.11.2020 20:08 Відповісти
Ну вы задаете вопрос "А яким боком Україна?" Вы в вакууме 7 лет находились?) Рашка уже почти семь лет ведет войну против Украины... А с кем ведут войну? Не с врагом???
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24.11.2020 21:16 Відповісти
Вы не так меня поняли. В моих словах про Украину сарказм. Даже наш президент боится назвать РФ врагом, стыдливо называет "той стороной" и готов дальше смотреть в глаза Путина.

И это не говоря про некоторые явно пророссийские фракции в Раде. Да они же первыми подняли бы лай, если бы наши спецслужбы что-то предприняли против России.
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25.11.2020 07:15 Відповісти
Виноват, исправлюсь)
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25.11.2020 09:23 Відповісти
Я в не обиде, главное в дискусии не бросаться "какашками" и понять друг друга
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25.11.2020 11:50 Відповісти
Сдохни и сгори в аду,патрушев.
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24.11.2020 17:16 Відповісти
зеленский с ярмаком Патрушеву доложили в Омане, куда под прикрытием китайской чумы ездили
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24.11.2020 18:48 Відповісти
И правильно делают. Москали постоянно всем гадят, а тут абиделись.
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24.11.2020 22:53 Відповісти
патрушев...патрушев?... це той що літаком кокс з аргентини возив? так воно ж - пєтрушка притрушена... взагалі то "заяви" з мордору, лише для внутрішнього використання... всім іншим пофіг... чєрговий брєд наркомату.
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24.11.2020 23:02 Відповісти
Значит эти ублюдки задумали сами какие то пакости с хакерскими атаками... 100%
Если этот скот начинает о чем то визжать, знайте, что они уже именно это задумали сделать или уже сделали!...
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25.11.2020 10:41 Відповісти
 
 